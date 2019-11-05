18 людей, добротой которых можно лечить душевные раны

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Чтобы жить долго, нужно потреблять много клетчатки, бегать трусцой и поменьше сидеть на месте. Если у вас в роду были долгожители или вы вегетарианец, не исключено, что вы узнаете, что произойдет в начале XXII века. А женщины, дожившие до 116 и до 117 лет, рассказали, что сохранить здоровье и встретить глубокую старость им помогла их доброта и умение сопереживать окружающим.

AdMe.ru собрал подборку потенциальных долгожителей. Их человеколюбие и готовность прийти на помощь не оставляют сомнений в том, что они еще успеют совершить не один десяток добрых дел.

1. «Администрация думала, что школьник раздает запрещенные вещества из шкафчика. Оказывается, он делал бесплатные бутерброды для тех, у кого не было денег на обед»

2. В белорусском лечебном центре мойщики окон работали в костюмах супергероев

3. «Вернулась ночью из командировки. Мой муж с частично парализованными руками оставил на столе печеньки, так как знает, что я люблю сладкое»

4. Целый город выучил язык жестов, чтобы удивить глухого парня

Компания Samsung в течение месяца обучала людей языку жестов и устанавливала камеры в одном из районов Стамбула, чтобы удивить парня по имени Мухаррам.

5. «У стоматолога моей мамы в офисе есть собаки. Они успокаивают таких нервных пациентов, как она»

6. «Забыла вчера закрыть дверь в гараж. В 4 утра пришла СМС»

7. «Мы путешествовали с братом по Вьетнаму. Мотоцикл брата сломался, и этот мужчина отбуксировал его на 5 км. И угостил нас пивом, пока механик чинил мотоцикл»

8. Больная раком девочка придумала расклеивать на остановках объявления с монетками для тех, кому не хватает денег, чтобы доехать домой

9. «Я продал e-bike покойного отца хорошему человеку с большой скидкой. Сегодня он вернулся на велосипеде и оставил это для поездки моей дочери в Нью-Йорк»

«Я так благодарен за великолепный велосипед и аксессуары, что хочу еще немного добавить к его стоимости. Пожалуйста, используйте это, чтобы побаловать себя деликатесами или провести время в Нью-Йорке — в память о вашем отце. C наилучшими пожеланиями...»

10. Мужчина из Флориды купил более 100 генераторов, чтобы отправить их людям, постарадавшим от урагана «Дориан»

11. «Моя 97-летняя бабушка больше не готовит, поэтому я делаю для нее сладкие лакомства, джемы, тарты и подаю завтрак в постель каждый день»

12. Этот парень поддерживал людей в тренажерном зале

«Последний круг».

13. Одноклассники удивили мальчика подарками. Его собственные игрушки сгорели во время пожара в его доме

14. «На днях я поскользнулся и упал на работе. На мне были старые изношенные ботинки. Мой коллега узнал об этом и подарил мне пару нескользящих слипов»

15. «На прошлой неделе я отказался от платы за ремонт компьютера, который принадлежал маме-одиночке с двумя детьми... Сегодня она принесла мне этот бисквитный торт»

16. Молодому человеку не хватало денег, чтобы завершить свое обучение в вузе. Он попросил любимого актера, Майкла Шина, ретвитнуть его ссылку на сбор средств. Вместо этого актер перевел всю необходимую сумму

«Проснулся этим утром, чтобы узнать, что Майкл Шин оплатил обучение осенью 2019 года. И это не безумный сон».

17. Протестующие в Коста-Рике предлагают воду полицейским, страдающим от жажды

18. 2-летний малыш не хотел уходить с прогулки. Почтальон предложила мальчику, чтобы он помог ей разнести письма по адресам, и таким образом довела его до дома. А потом вручила ему за работу 1 фунт

Какие светлые истории происходили с вами или вашими знакомыми? Какой случай по-настоящему вас тронул?