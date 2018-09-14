18 историй о подарках, которые невозможно забыть, как ни старайся
Без ложной скромности стоит признаться, что все люди любят получать подарки. О многих из них мы сейчас, наверное, даже не вспомним, но есть среди этих подарков и настолько оригинальные, что просто невозможно вспоминать о них без улыбки.
AdMe.ru подготовил подборку реальных рассказов участников сообществ «Подслушано», «Палата № 6» и «Пикабу» о том, какие необычные подарки им доводилось дарить и получать. Эти истории точно вызовут у вас улыбку.
- Самым запоминающимся подарком для меня стал подарок брата. Он живет далеко и в гости приезжает только на Новый год и летом, а я с родителями живу. После университета мне приспичило идти в армию. Год прошел незаметно. И представьте мое удивление, когда ты приходишь домой, заходишь в свою комнату, включаешь ноутбук и на рабочем столе надпись «Ящик пива — в шкафу, все фильмы за 2015 год — на жестом диске». P. S.: я закрылся в комнате на 4 дня.
- Наш директор сказал мальчишкам в школе, что у них клевые джинсы. Те вернулись в магазин и купили ему такие же.
- Самый крутой подарок на Новый год я получила от мужа в прошлом году. Он, зная, что у меня всегда мерзнут ноги, сам связал мне две пары шерстяных носков! Ездил к маме каждые два дня, чтобы она учила и поправляла, держал все в тайне и после речи президента вручил мне их, завернутые в оберточную бумагу. Лучший подарок в моей жизни.
- Моя девушка подарила моей маме на день рождения новое помойное ведро. Мама счастлива! Я никогда не смогу понять женщин и то, что они хотят в подарок.
- Знакомый как-то дарил 10-летней дочке енота на день. Есть такая услуга: вам приносят енота, он разрушает все ваше жилище, полощет сотовый телефон, прогрызает лаз в кроссовках и разбирает ноутбук. Попутно всех царапает. Вообще, енот думает, что это его праздник и его привели играть к новым людям. Детям нравится. Детям вообще нравится, когда кто-то безумнее них. Вечером довольного енота увозят, вы выдыхаете и понимаете, что такое настоящее счастье.
- Решил девушке сделать оригинальный подарок на день рождения. Купил специальную коробку в форме книги, а туда запрятал красивые сережки и кольцо. В общем, подарил я подарок неделю назад, а она, похоже, книгу даже не открывала. Ходит только, дуется на меня за «ненужный подарок».
- В 1992 году мой папа окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу, и так сложились обстоятельства, что его выпускной альбом забрал его друг, вовремя не отдал, а потом вообще уехал в другой город. Вчера мне написала девушка: ее мама в 1992 году жила в общежитии вместе с папиным другом, и ей случайно попал этот альбом в руки. Прошло 24 года, все это время она бережно хранила его и не выкинула! Нам наконец отдали его! Спасибо вам большое за то, что догадались разыскать нас через соцсеть. Теперь сделаю папе на Новый год необычный подарок! Бывает же в жизни такое...
- Лучший друг подарил мне на день рождения книжку — сборник поэзии Эдгара По. Честно говоря, странный подарок, но он настаивал, чтобы я прочитал. Начинаю читать и замечаю, что некоторые буквы в книге обведены желтым маркером. Сегодня наконец-то дочитал весь сборник и нашел все буквы. Они составили предложение: «А твой подарок я спрятал под твой телевизор». Приподнимаю телевизор — там бумажка с одним словом: «Обманул». Засранец.
- Вырос в 1990-х. Мечтаешь на праздник получить действительно классный подарок (щенка, приставку, плеер, компьютер), а тебя ведут на рынок, покупают там самые унылые шмотки для школы, на которые тебе смотреть тошно... И объявляют это подарком на день рождения, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля... Думаете, это провал? Моему однокласснику родители на день рождения подарили забор! Забор! Зеленый такой забор вокруг частного дома...
- У одного приятеля не было денег на подарок для своей девушки на День святого Валентина. И тогда он в фотошопе слепил и распечатал сертификат, подтверждающий, что именем девушки отныне будет названа звезда в галактике ZX-8654b. Девушка при вручении подарка натурально расплакалась.
- Моей бабушке 81 год. Уже 30 лет она занимается йогой, 10 лет она вегетарианка. Ненавидит старушечий стиль в одежде, на ушах носит каффы и последние полгода учит английский язык. Апогеем крутизны стал ее подарок на мой день рождения — сертификат на 5 000 рублей в тату-салон. Мечтаю теперь, когда состарюсь, быть такой же модной бабушкой.
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Жена (врач) принесла с дежурства после работы киндер-сюрпризы — несколько штук. Детям и мне дает: на, говорит, ешь. Я спрашиваю:
— Почему так много, как яиц купила?
— Не, не купила, отдали. Но жесть полная. Открой игрушку.
Открываю, игрушка такая:
— И?
— Понимаешь, доктор у нас собирает игрушки из киндеров — фанатеет. Ну на день рождения коллектив и скинулся, купили ему 200 киндеров — крутой для него подарок, еще и с умыслом: все не сожрет, будет еще месяц делиться со всеми. Дали деньги медсестре, та пришла в супермаркет и купила скопом. А дальше ржач.
— В смысле? — говорю. — Доктор-то рад?
— Ну как сказать. Рад. Был. Пока открывать дрожащими руками не стал. А там ослы. Одни, мать его, ослы. 200 одинаковых тупых и дурных коней. Но веселых.
- Отдыхала в Париже. Выбирала сувенир шефу: ручку, визитницу — что-то такое. В одной лавке увидела нотр-дамскую гаргулью и не устояла: так похожа на шефа, прямо типичная его поза и выражение лица, как будто под грузом бед всего мира. Боялась, не так поймет, обидится, но подарила. Он только взглянул и заявил: «Так это же я». Статуэтка у него и сейчас в центре стола стоит, лицом к посетителям.
- Едем домой с женой в маршрутке. Начали спорить, она на меня обиделась... Рядом сидел парень с букетом цветов. Когда выходил на остановке, он незаметно дал мне одну розу и подмигнул. Жена не сразу поняла, откуда у меня роза появилась, но подарок приняла. Спасибо тебе, ты спас мой вечер!
- Наш папа работает по 14 часов в сутки. И на его день рождения, кроме основного подарка, мы решили ему подарить «безлимитный сон». Договорились с его начальником, отключили все будильники. Когда папа проснулся в 18:00 и увидел, который час, сначала безумно испугался, но, когда увидел торт и подарки, обрадовался как дитя и долго нас с мамой обнимал и целовал.
- Выхожу в магазин ночью, а возле него сидит девушка — из гламурных, с накачанными губами и все такое. Вся в слезах. Спросила, что случилось: она поругалась со своим мужчиной, он выгнал ее из дома, заблокировал карты, налички нет, а «друзья» — на его стороне. Ночевать негде, в полиции развели руками: карты на его имя. Пожалела и позвала к себе. Наутро приехал ее мужчина, они помирились, а мне подарили велосипед. Мужчина шепнул: «Если бы она не извинилась, отдал бы ей и сказал, чтобы катилась».
- Сегодня мне исполнилось 17 лет. Подарки от родителей были самыми необычными: мама подарила 2 билета на балет, а папа — 2 кг сушеной корюшки. Когда я спросила зачем, он аргументировал это тем, что в театре мне захочется чего-нибудь пожевать, и тут — опа! — а у меня корюшка. Это был, пожалуй, самый оригинальный подарок за всю мою жизнь.
Какой подарок вы считаете самым незабываемым в своей жизни? Делитесь в комментариях.