18 историй о подарках, которые невозможно забыть, как ни старайся

Жена (врач) принесла с дежурства после работы киндер-сюрпризы — несколько штук. Детям и мне дает: на, говорит, ешь. Я спрашиваю:

— Почему так много, как яиц купила?

— Не, не купила, отдали. Но жесть полная. Открой игрушку.

Открываю, игрушка такая:

— И?

— Понимаешь, доктор у нас собирает игрушки из киндеров — фанатеет. Ну на день рождения коллектив и скинулся, купили ему 200 киндеров — крутой для него подарок, еще и с умыслом: все не сожрет, будет еще месяц делиться со всеми. Дали деньги медсестре, та пришла в супермаркет и купила скопом. А дальше ржач.

— В смысле? — говорю. — Доктор-то рад?

— Ну как сказать. Рад. Был. Пока открывать дрожащими руками не стал. А там ослы. Одни, мать его, ослы. 200 одинаковых тупых и дурных коней. Но веселых.