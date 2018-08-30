18 фотографий, которые напомнят, как хорошо отдыхать у бабушки в деревне
Лето в деревне у бабушки — это всегда простор, уют, запах свежей выпечки, парное молоко, чудесная природа и самые теплые воспоминания. Все, кто убегал от гусей, купался в речке у леса, пил свежее молоко, закусывая деревенским хлебом, знают — такого в городе не увидишь.
AdMe.ru собрал фотографии, которые пропитаны ностальгией и самыми положительными эмоциями.
Деревня, где живет бабушка, — это место, откуда тянутся теплые воспоминания
И веет самыми вкусными запахами
Здесь каждый уголок наполнен особым уютом
А подушки мягче, чем где бы то ни было
Все необходимое для декора интерьера можно собрать прямо в поле
Здесь не нужен Wi-Fi
Ведь тут необыкновенная природа и свежий воздух
А для разговоров есть своя душевная компания
Здесь проходило наше детство, поэтому это место особенно дорого сердцу
Здесь все — одна большая семья
И есть свой будильник
А без кота вообще никуда
Запах сена всегда будет напоминать о лете в деревне
О деревенском просторе и свободе
Ярких рассветах
И розовых закатах
И конечно, о великолепном звездном небе
Ведь сколько бы лет ни прошло, в деревне у бабушки все так же хорошо
Вот и повод позвонить бабушке с дедушкой и сказать им «спасибо» за незабываемое детство.
Фото на превью umorist / pikabu, Anton Novoselov / flickr