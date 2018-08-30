18 фотографий, которые напомнят, как хорошо отдыхать у бабушки в деревне

Лето в деревне у бабушки — это всегда простор, уют, запах свежей выпечки, парное молоко, чудесная природа и самые теплые воспоминания. Все, кто убегал от гусей, купался в речке у леса, пил свежее молоко, закусывая деревенским хлебом, знают — такого в городе не увидишь.

AdMe.ru собрал фотографии, которые пропитаны ностальгией и самыми положительными эмоциями.

Деревня, где живет бабушка, — это место, откуда тянутся теплые воспоминания

И веет самыми вкусными запахами

Здесь каждый уголок наполнен особым уютом

А подушки мягче, чем где бы то ни было

Все необходимое для декора интерьера можно собрать прямо в поле

Здесь не нужен Wi-Fi

Ведь тут необыкновенная природа и свежий воздух

А для разговоров есть своя душевная компания

Здесь проходило наше детство, поэтому это место особенно дорого сердцу

Здесь все — одна большая семья

И есть свой будильник

А без кота вообще никуда

Запах сена всегда будет напоминать о лете в деревне

О деревенском просторе и свободе

Ярких рассветах

И розовых закатах

И конечно, о великолепном звездном небе

Ведь сколько бы лет ни прошло, в деревне у бабушки все так же хорошо

Вот и повод позвонить бабушке с дедушкой и сказать им «спасибо» за незабываемое детство.

Фото на превью umorist / pikabu, Anton Novoselov / flickr

2 На склад!
10 Комментарии
  • 30 августа 2018
  • 10
  • 7981

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!