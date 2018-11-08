18 фото влюбленных животных, которые растопят даже ледяное сердце

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Каждому знакомо чувство, когда сердце плавится от нежности. Животным оно тоже хорошо известно. Согласно исследованиям, они способны влюбляться совершенно так же, как люди. Да и какие могут быть преграды чувствам, когда ты встретил свою родственную душу?

Редакция AdMe.ru собрала 18 фото братьев наших меньших, которые доказали, что этим миром правит любовь.

1. Посмотрите, как сладко спит эта семейка. Любовь — это больше, чем просто чувство

2. Я нашел тебя и никогда не отпущу

3. Давай обнимемся так крепко, чтобы никто не смог оторвать нас друг от друга

4. Мы счастливы быть вместе

5. С каждым днем я люблю тебя все больше

6. Наша любовь останется прежней и через тысячу лет

7. Ты в безопасности, детка. Доверься мне

8. Я всегда буду с тобой

9. Рыжие друзья: такие разные, но так любят друг друга

10. Когда у тебя есть семья, у тебя есть все

11. Романтический поцелуй

12. Я просто не смог устоять

13. Пожалуйста, не покидай меня

14. Мне нужен всего лишь один поцелуй для поднятия настроения

15. Малыш с большим любящим сердцем

16. Я принес тебе букет такой же красивый, как и ты

17. Настоящая любовь вечна

18. Быть нежным не значит быть слабым

У вас тоже есть любвеобильные питомцы? Расскажите о них в комментариях!