18 доказательств того, что в мире животных тоже есть место остросюжетной драме

38 2

47

20.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы думаете, жизнь домашних питомцев беззаботна? Как бы не так! Им тоже знакомы неудачи, разочарования, ревность и социальное неравенство. Сюжетов наберется и для многостраничных книг, и для захватывающих сериалов.

Мы в AdMe.ru большие любители животных, особенно таких харизматичных, как в этой подборке. А еще в качестве бонуса мы припрятали героев популярных комиксов, которые уже очаровали сердца интернет-пользователей.

Когда на тебя накричали, а ты всего лишь хотел чуточку внимания

Все кошки одинаковые

Бедность и богатство

В случае неудачи важно уметь сделать вид, что так и было задумано

Когда тебе уже 30, но ты продолжаешь жить с родителями

Ожидание и реальность

Ничего, прорвемся

Мне долго на тебя еще так смотреть или уже погладишь?

Типичный старший брат

«Эти ребята ненавидят друг друга, но терпят, чтобы сидеть на руках»

Можно мне уже домой, а?

Что вы делаете? Разве не видите, что я ревную?

Она выглядит как жертва стихийного бедствия после того, как прыгнула в душ

Линда, он снова крадет мою еду!

Ничего, хозяин на работу уйдет, я тебе припомню

Простите, не найдется ли у вас кусочка колбаски?

Так близко и одновременно так далеко

Когда ты больше не любимчик в семье

Бонус: Брут и Пикси из популярных комиксов существуют

А как ваши домашние животные проявляют свой характер?