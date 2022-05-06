18 доказательств того, что один добрый поступок может раскрасить целый хмурый день

Порой нам бывает грустно и хочется лишь укутаться в теплый плед, взять чашечку ароматного кофе и просто смотреть в окно. Но иногда встречаются те, кто своим поступком или словом вмиг поднимают настроение, и зачастую это совершенно незнакомые нам люди. И вот в такие моменты становится как-то тепло на душе, а на лице невольно появляется улыбка.