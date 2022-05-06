18 доказательств того, что один добрый поступок может раскрасить целый хмурый день
Порой нам бывает грустно и хочется лишь укутаться в теплый плед, взять чашечку ароматного кофе и просто смотреть в окно. Но иногда встречаются те, кто своим поступком или словом вмиг поднимают настроение, и зачастую это совершенно незнакомые нам люди. И вот в такие моменты становится как-то тепло на душе, а на лице невольно появляется улыбка.
Мы в AdMe.ru всегда стараемся сделать наш мир чуточку добрее, поэтому просто обязаны поделиться с вами историями, которые нашли на просторах сети. А в конце статьи будет бонус, который покажет, что дети порой способны на потрясающие поступки.
- Я немного поправилась. Купила магнит-прикол «На ночь не жрать! И так как корова!». Улыбнулась и спросила у продавщицы, какие еще есть варианты, имея в виду варианты магнитов на эту тему. А женщина ответила: «А какие варианты? Жрать! У вас с фигурой все в порядке!» Спасибо, бабуль, отличное настроение обеспечила. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз вышла от врача и побежала к остановке. Бежала долго, автобус меня перегнал, постоял на остановке и просто уехал из-под носа. Было обидно: водитель же меня видел. Следом ехала машина, которая резко затормозила, из окна выглянула девушка и весело мне крикнула: «Давай садись, сейчас мы его догоним!» Она была одна, но я не села, так как побоялась. Но поблагодарила ее искренне. © Подслушано / Ideer
- Зашла в магазин с двумя детьми. Неожиданно у одного порвался подгузник, и я зашла в специальную комнату. Пока пыталась пеленать малыша, второй, 2-летний ребенок начал баловаться и вести себя отвратительно: облизывал пол, играл с водой в туалете. И тут какая-то женщина заметила, в каком затруднительном положении я оказалась, и решила отвлечь сорванца: они играли в считалочку, прыгали с плитки на плитку, корчили друг другу рожицы. Это длилось всего 2–3 минуты, но это было самое полезное, что кто-либо мог сделать для меня в тот момент. © bexallday / Reddit
- Раньше не обращала внимания на красоту рук. Но через пару лет, устроившись после бассейна под большим феном, увидела руки девушки, сидящей рядом. Лица мне было не видно, но они были прекрасны. С тех пор мне редко попадались руки, хотя бы отдаленно напоминающие их. А недавно в МФЦ увидела похожие у обслуживающей меня сотрудницы. Когда все оформила, не удержалась и сказала: «Девушка, у вас невероятные руки». Она засмущалась и сказала: «Спасибо». © etoyanatan / Pikabu
- Помню, стоял на кассе и оплачивал продукты, но платеж никак не проходил из-за нехватки средств на карте. На самом деле это было проблемой, так как в холодильнике хоть шаром покати, а до следующей зарплаты еще неделя. Было очень неловко стоять в очереди и торопливо разговаривать с моей девушкой о том, как выйти из ситуации. И тут парень позади нас предложил заплатить за наши продукты. Я всячески отказывался, но он настаивал. В итоге я от всего сердца поблагодарил парня, а тот сказал мне одну лишь фразу: «Просто сделай добро кому-нибудь еще, если у тебя появится такая возможность». © synthesizerToady / Reddit
- Утром я не нашла одну варежку — потеряла, так и ходила без рукавиц. Мне на работу нужно через полгорода ехать, поэтому добиралась по-разному. Возле дома есть остановка, на которой маршрут автобусов начинался в 6:30, и я иногда не успевала на него. И вот стою я, жду свою маршрутку, подходит ко мне здоровый суровый мужчина, встает напротив, грозным голосом говорит: «Я с твоей варежкой две недели катаюсь» — и протягивает ее мне. Так приятно было и так тепло! © Подслушано / Ideer
- Стоял на кассе продуктового и собирался оплатить газировку и плитку шоколада, но карта почему-то не сработала. В итоге мне пришлось уйти без продуктов. Но как только я вышел из магазина, какая-то женщина окликнула меня и вручила мою покупку. Это было потрясающе. © Needmeawhip / Reddit
- Сегодня стал свидетелем неравнодушия водителей. Ехал домой и увидел, что впереди остановился трамвай, а из него выходят пассажиры. Стало понятно, что сломался. Подумал, что, раз еду один, могу подвезти четверых до остановки, которая еще довольно далеко. Проезжающие водители начали останавливаться. Но когда подъехал я, оказалось, что эти водители уже всех забрали. Все-таки много хороших и отзывчивых людей. © Anbr.152 / Pikabu
- Буквально несколько дней назад мы с мамой собирались заплатить за парковку, как к нам подъехал парень и отдал свой талон, потому что у него оставалось еще 20 минут оплаченного времени. © Just_a_Glinthawk / Reddit
- Я на самолет опаздывала, а вызванное такси не приехало. Стою на обочине и ловлю машину, вся в отчаянии: как потом отчитываться за билет в командировку? До закрытия посадки 20 минут, а ехать 30. Останавливается маршрутка, водитель: «Сейчас домчим!» — и как повез меня через всякие промбазы по прямой. Успели за 10 минут! Еще предлагал прямо на летное поле вывезти, потому что пропуск есть. В общем, добежала до стойки за одну минуту до окончания посадки, а рейс задержали на два часа. © Ефегырф / AdMe
- Женщина держала для меня свой зонт под проливным дождем, пока я ждала автобус. Она просто шла мимо по своим делам, но остановилась рядом со мной и терпеливо держала зонтик надо мной в течение 10 минут, пока не приехал автобус. От ее доброты мне стало даже как-то тепло! © Alice Vits / Quora
- В подростковом возрасте сидел как-то в очереди в больнице своего города. Увидел, как вошли двое мужчин средних лет со своей пожилой матерью. Через некоторое время один из мужчин пошел купить для их компании еды. Он вернулся с двумя пакетами еды из сети быстрого питания и один отдал мне со словами: «Заметил, что ты долго ждешь. Должно быть, проголодался». Это было непередаваемо. © AkiBaty / Reddit
- Случай из юности. Мне разбили сердце, я стояла на автобусной остановке и сильно плакала, да так, что не могла контролировать это. Мимо проходил какой-то парень с розами, и внезапно он вручил мне одну из них. Я была так ошарашена, что улыбнулась и попыталась сказать спасибо своим смешным плачущим голосом. Этот замечательный человек на 100 % сделал мой день лучше. © Peanut2ur_Tostito / Reddit
- Подростком работал зимой на заправке. Подъехал старик и пошел внутрь, пока я заправлял его машину. Когда он вышел, он вручил мне горячий шоколад и шоколадный батончик, а также сказал мне, чтобы я зашел внутрь погреться. Почти 20 лет уже прошло, а я до сих пор думаю об этом. © Beatfonix / Reddit
- Мой первый семестр в колледже был ужасен: вечное отсутствие настроения. Однажды я шел домой, и проходивший мимо парень сказал: «Мне нравится твоя рубашка!» Да, вот так просто. Я не знал его, и мне было все равно в тот момент, но это сделало меня счастливее, потому что комплимент был искренним. Если комплимент говорят друзья или семья, часто кажется, что они делают так, потому что обязаны. Тот парень мог и не делать этого, а потому его слова звучали для меня искренне. © Microraptor13 / Reddit
- Было это давно, еще в студенческие годы. Как-то ехал на поздней маршрутке, в салоне было 2–3 человека. И в какой-то момент водитель оборачивается и говорит: «Никто не против, если мы сейчас заедем на заправку? Никто сильно не торопится?» Все согласились. Вроде бы ничего необычного, но тут водитель возвращается и вручает всем по небольшому мороженому. Этот его жест поднял настроение на весь вечер. Спасибо тебе, неизвестный водитель. © vanovskiy / Pikabu
- Как-то бежал, чтобы успеть на автобус, но остановка была еще далеко. И тут рядом со мной останавливается машина, и парень за рулем как заорет: «Садись, я довезу тебя до остановки!» © oz1cz / Reddit
- Стою на светофоре у перехода. Рядом женщина сильно в возрасте, и я невольно залюбовался: седина, стиль, благородная осанка. Тут загорелся зеленый, перешли дорогу, и я не удержался: «Вы шикарно выглядите. Как кинозвезда!» Озорной взгляд, кивок и благодарная улыбка. Сказала: «Спасибо, молодой человек». И мы оба пошли дальше счастливые. © Serdobol / Pikabu
Бонус: «Мой сын отращивал волосы 4 года и сегодня пожертвовал 30 см организации, которая помогает детям, борющимся с выпадением волос. Я так горжусь им!»
А у вас бывали моменты, когда незнакомый человек своей добротой поднял вам настроение?
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