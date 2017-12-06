18 историй для тех, кто потерял веру в добро

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В нашем мире случается так много плохо, что ему жизненно необходимы поступки, способные своей добротой творить чудеса. AdMe.ru предлагает наполнить свое сердце теплотой и вдохновиться хорошими историями. Пора дарить добро! Мы уже начали, а вы?

Девушка пригласила на «свидание» одинокого старичка

Работница супермаркета давно обратила внимание на вдовца Эдвина Холмса, который часто заходил к ним в магазин в полном одиночестве. Элли пригласила его поужинать, как только узнала, что он будет справлять Рождество один. Эдвин пришел в ресторан в своем лучшем костюме и с букетом цветов. Он сказал, что нервничал как школьник. Теперь эта пара друзей регулярно встречается за кофе.

Ученики подарили преподавательнице котят, узнав, что ее питомец скончался

Преподавательница из Техаса очень тяжело переживала потерю своего любимца, кошки по имени Блонди. Каждую перемену женщина заливалась слезами. Ученики не смогли оставить это без внимания и решили превратить слезы горя в слезы счастья. Они подарили ей шикарный букет белых роз и... двух котят и сняли все это на видео. «Неужели они мои?» — не поверила учительница своему счастью.

Мальчик получает еду за выполненное домашнее задание

Хозяйка пекарни обратила внимание на мальчика, который каждый день просил еду у ремонтников, работавших у нее. Она решила поговорить с ним, ведь в это время он должен быть в школе. Оказалось, что его семья недавно переехала в город и с деньгами очень туго, не хватает даже на питание. Поэтому вместо учебы он искал еду. Тогда хозяйка пообещала помогать его семье, если он вернется в школу и будет делать домашнее задание. Она дает ему хлеб и разрешает его семье раз в день есть в своей пекарне.

Кот вернул 94-летнему пенсионеру интерес к жизни

Фотограф Акико Дюпонт всю жизнь снимала любимого дедушку. Но после болезни он вдруг перестал радоваться жизни, стал грустным и раздражительным. Но все изменилось, когда в его жизни появился кот. Он просто покорил сердце ворчуна. Теперь девушка фотографирует их совместный быт. Они вместе читают газеты, играют в шахматы и заботятся друг о друге. Если в вашей жизни что-то идет не так, подумайте, может вам просто нужно завести кота?

Райан Гослинг в интервью для Esquire поделился милой историей

Моя мама была на церемонии «Оскара» только однажды. В тот год она решила, что пучки — это хит сезона. Но на ковровой дорожке все были с распущенными волосами. В зале мы сидели перед Рэйчел Вайс, и она все время подпрыгивала, чтобы увидеть сцену, а моя мама только ниже сползала в кресле. Я не знал, что делать, но очень хотел, чтобы она не расстраивалась. Я попросил Мерил Стрип: «Не могли бы вы сказать моей маме, что вам нравится ее прическа?» — и когда пустили рекламу, она сказала: «Знаете, а я ведь тоже хотела сделать пучок. Жаль, что не решилась». Тогда мама чуть не умерла от гордости.

Прохожий втайне сфотографировал этого мужчину с собакой и пустой коляской, чуть позже его история тронула сердца тысяч людей

Пса зовут Максимилиан, и ему 16 лет. Все эти годы любимец жил с Троем и Эди, давно став полноценным членом семьи. У него с ранних лет выявили проблемы со здоровьем, но супруги всегда нежно о нем заботились. Когда Макс постарел, Трой и Эди постарались сделать так, чтобы пес не перестал чувствовать их любовь, продолжали гулять с ним в парке и играть, несмотря на то что пес был лишен возможности передвигаться самостоятельно. Они признались, что никогда не смогли бы отказаться от Макса, каким бы больным и старым он ни был.

Marvel Comics изобрели совершенно нового супергероя, чтобы уговорить маленького мальчика носить слуховой аппарат

Маленький мальчик Энтони Смит был вынужден носить слуховой аппарат с 4 лет и был этим недоволен, так как чувствовал, что отличается от остальных детей. В 2012 году он стал вообще отказываться его носить, заявив, что «супергерои не носят голубые уши». Тогда его мама отправила по электронной почте Marvel Comics письмо с просьбой о помощи, и в ответ они создали глухого героя по имени Синее ухо. Как можно заметить по фото, мальчик изменил свое мнение.

Люди спасли от холодной смерти кошку «с секретом»

Люди спасли кошку, которая замерзала на улице. Но на этом чудеса не закончились. Оказалось, что кошка беременна, и вскоре на свет появились 6 прекрасных котят. Как говорится, семерых одним... добрым поступком.

У Дэвида Дойтчмана особенная профессия — крестная фея

82-летний Дэвид Дойтчман 12 лет работает добровольцем в больнице: укачивает младенцев, оказывает помощь и поддержку недоношенным малышам и их родителям. По вторникам Дэвид посещает отделение интенсивной терапии, чтобы держать младенцев, чьи родители не могут быть с ними рядом. По четвергам работает в палате, помогая семьям преодолеть этот сложный период.

Военные заботятся о черепашатах

Ежегодно военно-морской флот Колумбии занимается спасением детенышей черепах, помогая им добраться до океана. Данная работа является негласной обязанностью колумбийских ВМС.

Добрые люди скинулись и организовали нищему старичку новый дом

До

В этом доме в 2006 году умерла его жена, с тех пор 71-летний Ион Негрила наотрез отказывался покидать жилище, несмотря на его ветхость. Несколько молодых людей случайно узнали его историю и решили помочь. Они попросили в интернете всех желающих перевести деньги, и в итоге собрали тысячу евро. Парни решили, раз он не хочет переезжать, почему бы не устроить ему новый дом на том же месте. Они не очень много зарабатывали, но знали, как можно выжать максимум даже из небольшой суммы. И вот что из этого получилось.

После

Мальчик заплатил за обед офицера полиции

А все потому, что он сам мечтает когда-нибудь стать полицейским, о чем не забыл упомянуть в своем послании и поблагодарить офицера за то, что он делает.

Голливудские звезды поучаствовали в акции, связанной с ураганом «Ирма»

Звезды Голливуда добровольно вызвались помочь собрать пожертвования пострадавшим от урагана. Многие к тому же занялись горячей линией, пытаясь успокоить и подбодрить обеспокоенных жителей.

Актер, озвучивающий диснеевского Винни-Пуха, звонит больным детям и говорит с ними его голосом

Его зовут Джим Каммингс, и в сотрудничестве с фондом Make-A-Wish он звонит детям, которые находятся в больнице, и говорит голосом Пуха, чтобы рассмешить их, поднять настроение. Один ребенок, с которым он разговаривал, страдал аутизмом, был закрытым и необщительным, но он был так взволнован тем, что разговаривал с Пухом, что начал отвечать и задавать вопросы.

Иранский учитель заботится о своем больном ученике

На снимке иранский мальчик, больной раком, и его учитель, который каждый день приходит к нему, чтобы научить тому, что мальчуган пропустил в школе. Для этого учителя долг — это не пустое слово.

Ребенок принес со двора крохотного «червячка»

Так началась эта необычная история. Вначале его даже хотели отнести обратно на улицу, но все же решили оставить, и не зря. Посмотрите, в какого красавца он превратился.

В Анапе объявился кот-супергерой

Он спас от голодной и холодной смерти 6 щенков. Он не только ловил мышей для своих подопечных, но грел и вылизывал их. Кот просто герой, он заменил малышам мать.

Миллионер взял под свою опеку целый район

В 1994 году миллионеру Харрису Розену позвонили из муниципалитета округа Ориндж и рассказали о плачевном состоянии населения городка Танджело-Парк. Город погряз в пороках, наркотиках и влачил жалкое существование. У населения не было и надежды на светлое будущее. Так Харрис связал свою судьбу с Танджело-Парк. Он вложил более $ 4 млн, обеспечив профессиональную подготовку для взрослых, систему воспитания для дошкольников и стипендии на полный срок обучения для каждого. Программа действует 8 лет, процент окончивших школу вырос с 25 до 100, а уровень преступности снизился вдвое.

А с вами случалось вот такое «неожиданное добро»? Поделитесь им с нами.