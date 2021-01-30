18 человек показали, как начался для них 2021 год. И это фантастически вдохновляющее начало

Порой нет ни сил, ни времени, чтобы интересоваться чем-то, кроме собственных забот и проблем. Но, оказывается, если на миг отвлечься от них, другие люди вокруг могут вдохновить тебя на новые желания, перемены, мечты и цели. Например, как та женщина, которая превратила свой развод в праздник для влюбленных, или та пара, которая взяла домой щенка из приюта, или девушка, исполнившая свою мечту и поступившая в школу пилотов.

Мы в AdMe.ru уверены, что хороший пример заразителен, и сейчас с помощью этой статьи докажем вам, что так и есть.

1. «Я развожусь и решила подарить свое обручальное кольцо паре, которая столкнулась с невзгодами в 2020 году и расскажет мне, как ей удалось преодолеть их»

Такое объявление появилось в фейсбук-аккаунте 39-летней американки по имени Кристин. Ее бывший муж, узнав о замысле, также пожертвовал свое кольцо для подарка влюбленным. Это кольца из белого золота с бриллиантами, одно из которых стоит около $ 3 тыс., а другое — $ 1 тыс. Они достанутся паре, приславшей свою совместную фотографию и рассказавшей о трудностях, с которыми она столкнулась, и о том, как ей удалось преодолеть их. Победители будут объявлены 14 февраля.

2. «Я со школьных лет мечтала стать пилотом. Сегодня мой первый день в летной школе»

«25 января 2021 года. Первый день в летной школе».

3. «Всего за несколько часов количество собак в моем доме выросло с 0 до 11. Знакомьтесь: это Эмми Лу и ее 10 малышей»

4. «Она сказала „да“»

5. «У меня живет подруга, у нее депрессия. Сегодня, впервые с ноября, она застелила постель. А сейчас сама пошла в магазин!»

6. «Моя тетя прислала мне игрушку, которой я играл в детстве, 34 года назад. Как раз вовремя: моя дочь родится через 6 недель»

7. «Мы с женой везем малыша из приюта в его собственный дом»

8. «У меня лимфома, и я вынужден сидеть дома. Вот какой подарок мне сделали коллеги. Я работаю с лучшими людьми в мире!»

«Дай раку в морду».

9. «Пограничное расстройство личности делает меня импульсивной. Покрасилась в блондинку, тут же пожалела, но мама с сестрой устроили мне фотосессию в стиле феи Динь-Динь, и теперь мне лучше»

10. «Я парень, мне 21. Казалось бы, пустяк, но я купил свой первый диван для своего первого собственного жилища, и я невероятно счастлив!»

11. «Я взял из приюта кошку, оставив там ее брата. А потом вернулся и забрал его тоже»

12. «Сегодня мой день рождения и год ремиссии. Новые волосы отросли густыми и кудрявыми!»

13. «Последние годы были тяжелыми для меня. Но в пятницу я выплачу последний взнос за свой первый дом!»

14. «Сегодня исполнилась моя заветная мечта: персональная фотовыставка»

15. «Мне не на что было купить еду, и я опубликовал объявление о продаже телефона. После этого один добрый человек купил кучу еды для меня и моей собаки. Спасибо!»

16. «Дедушка был очень подавлен после смерти своего кота в декабре. Он и слышать не хотел о замене, но мама все же уговорила его взять котенка»

17. «Сегодня стоматолог исправил зубной дефект, который моя невеста ненавидела. Это ее лучшая улыбка, за исключением того раза, когда она сказала мне „да“. Люблю тебя, крошка»

18. «А у меня теперь есть гусь! Зовут Валентин, живем душа в душу»