18 человек поделились мыслями, которые сделали их жизнь счастливее
Вероятно, единственное, что объединяет всех людей на планете, — это желание быть счастливым. Только точного рецепта, как же это счастье получить, никто не знает. Одному достаточно уловить любимый запах, а другому нужно научиться принимать себя таким, какой он есть. Поэтому здорово, что люди делятся своими мыслями о достижении счастья, ведь кому-то они могут облегчить непростой путь.
Люди рассказали, что они поняли о том, как почувствовать себя счастливее. А AdMe.ru бережно записал слова каждого.
- Если перестать смотреть новости, жить станет легче. Неудивительно, что люди, которые смотрят их целый день, находятся в сильном стрессе, гневе или грусти. © Justrickb / Reddit
- Все мы такие же, как все. Но только в хорошем смысле. Я точно стала счастливее, когда поняла, что ничем не хуже других людей. Такая же интересная, многогранная, время от времени даже милая (в том числе из-за своих недостатков). И я так же достойна внимания и поощрения.
- Невероятно, насколько комфортнее спать, когда никто никого не будит и не заставляет мерзнуть. Настоятельно рекомендую всем, кто спит с любимым человеком, купить отдельные одеяла. © Mizerooskie / Reddit
- Люди хотят всего и сразу: семизначную зарплату за год работы, шикарное тело за несколько недель и принца или принцессу из своих мечтаний. Это редко получается, и я понял почему. Ирония в том, что люди нетерпеливы. Пытаясь двигаться семимильными шагами, вы достигнете худших результатов, чем тот, кто медленно, но настойчиво меняет свою жизнь. Просто расслабьтесь, доверьтесь процессу, начните свой путь — и получите то, что хотите. © Andrew Ferebee / Quora
- Личный комфорт превыше всего. Со временем поняла, насколько правильна фраза, которую произносят бортпроводники: «Сначала наденьте маску на себя, а потом на своего ребенка». Если ты сам не позаботишься о себе, ты не сможешь позаботиться ни о ком в конечном итоге.
- Начать заново никогда не поздно. Менять и меняться можно буквально в любом возрасте.
- Счастье все-таки в мелочах. Живу на окраине города, работаю в центре. Соответственно, встаю в 5 утра. Единственное, что поднимает настроение с утра, — это невероятно насыщенный запах какао, который исходит от шоколадной фабрики рядом с работой. © Подслушано / VK
- Я всегда был очень застенчивым, но в какой-то момент понял, что надо с этим завязывать. Что произойдет? У девушек я и так непопулярен, терять нечего. Я начал делать то, чего всегда боялся. Покрасьте волосы в розовый, попробуйте нарисовать картину. Дерзайте. © Delica / Reddit
- Любая эмоция — даже негативная — для чего-то нужна. Когда я это поняла, перестала ругать себя за зависть, а начала разбираться, откуда она берется. И выяснила, что она помогает мне не удариться в уныние на фоне успехов других людей. Теперь учусь справляться с этим иначе. Так удалось уйти сразу от двух разрушающих чувств.
- Я отключил все уведомления от всех приложений. Я вижу только сообщения. Чтобы найти что-то другое, мне надо просто зайти в приложение. Полностью меняет жизнь. Снял стресс, о котором даже не подозревал. © readsallday / Reddit
- Самое большое счастье — это когда у тебя ничего не болит. Когда у меня болит зуб, голова или живот, я всегда запоминаю эту боль, чтобы, когда у меня начнутся проблемы или налетит хандра, вспомнить, как мне тогда было плохо. И сразу на душе легче от того, что сейчас в любом случае лучше, чем тогда. © Подслушано / Ideer
- Нужно исключить всех токсичных «друзей». После долгих лет знакомства бывает трудно понять, что человек уже не тот. Мой друг детства превратился в манипулятора и эгоиста, а я этого не видел и чувствовал себя несчастным после встреч с ним. Я еще 10 лет назад должен был прекратить общение. © AlternativeRip4728 / Reddit
- Я не очень красивая. Всю жизнь жила, стыдясь своего лица и тела. Красивая одежда, стильный макияж, прически смотрелись на мне нелепо, словно на мужике каком-то. Но недавно я нашла решение. Ношу черные плащи, жуткие украшения и шляпы. Мне впервые делают комплименты. Счастлива! Теперь выгляжу не смешно, не нелепо, а жутко и солидно. Я похожа на злодейку из мультиков, которыми все так восхищаются. © Подслушано / VK
- Ни один человек на самом деле не знает моего прошлого и настоящих мыслей, так что он точно не может угадать мотивы моих действий. Люди не могут быть объективны. Как только понял это, жить стало намного лучше. Я стараюсь быть порядочным человеком, а что думают о моих решениях окружающие, меня не волнует. © Illustrious_Mixture8 / Reddit
- Понял, что нет кредита — нет проблем. Недавно оформил рассрочку на покупку, и сразу проблемы полетели как из рога изобилия. То кто-то пытается с моей карты сделать перевод на крупную сумму в банке, в котором у меня и счет-то не открыт, то еще что. Сегодня мной уголовный розыск заинтересовался: кто-то по доверенности от моего имени пытается какую-то сделку заключить. © cylar159 / Pikabu
- Осознал преимущества здорового питания. Удивительно, насколько плохо вы себя чувствуете, съев двойной бургер, картошку фри и запив это колой, хотя может казаться, что вы просто устали. Это изменило мою жизнь. © D1sCoL3moNaD3 / Reddit
- Иногда стоит совершать опрометчивые поступки. 4 года назад я на свой день рождения внезапно решила уехать от своей привычной жизни с малознакомым молодым человеком. Бывший кричал, что меня «поматросят и бросят», подруги твердили, мол, это все просто интрижка на месяц. А я оставила им свои ключи от квартиры и уехала. Полностью поменяла круг общения, отрастила волосы, осознала, что я красива и независима. А тот малознакомый парень, который должен был «поматросить меня месяц», до сих пор варит мне утром кофе, целует, когда уходит на работу, и дарит очень красивые розы. Чтобы стать счастливой, нужно рисковать. © Подслушано / Ideer
- Несколько дней назад в универе мы с моим преподом вдвоем поднимались по лестнице. Уже наступил вечер, и народу было немного. Не знаю, что мне в голову стукнуло, но в какой-то момент я остановилась, обернулась к нему и с серьезным лицом сказала: «Кто быстрее до 5-го?» Он, не подавая виду, обошел меня на пару ступенек, обернулся и с улыбкой ответил: «Кто быстрее до 5-го? Конечно я!» — и полетел вверх через 3 ступеньки. Я несколько секунд стояла в шоке, а потом рванула за ним. Представляю, как это выглядело со стороны: взрослый мужик и студентка наперегонки, смеясь, бегут по лестнице. Эта ситуация сделала меня такой счастливой, что невозможно описать, я до сих пор прихожу в дикий восторг, как вспомню! Теперь нас ждет партия в шашки. Но главное — то, что жизнь так прекрасна, особенно когда ты сам спонтанно делаешь ее такой. © Подслушано / Ideer
Принятие какой мысли сделало счастливее вас?
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