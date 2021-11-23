18 человек поделились мыслями, которые сделали их жизнь счастливее

Вероятно, единственное, что объединяет всех людей на планете, — это желание быть счастливым. Только точного рецепта, как же это счастье получить, никто не знает. Одному достаточно уловить любимый запах, а другому нужно научиться принимать себя таким, какой он есть. Поэтому здорово, что люди делятся своими мыслями о достижении счастья, ведь кому-то они могут облегчить непростой путь.