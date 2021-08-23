18 человек, о чьих крутых поступках не рассказывают в новостях, а зря

Для того чтобы совершать маленькие подвиги, вовсе не обязательно носить плащ супергероя. В этом деле не имеет особого значения возраст, ежемесячный доход или социальный статус. Главное — это желание помогать ближним и менять мир к лучшему теми способами, которые доступны.

Мы в AdMe.ru уверены, что добрых людей в этом мире гораздо больше, чем злых и равнодушных. И наша статья — очередное тому доказательство.

«Пожалуйста, перестаньте выбрасывать котят на дорогу, хорошо? У меня заканчиваются имена. Это Чиз»

«Я хочу вам рассказать об одном придорожном кафе во Владимирской области, где мне вернули забытый кошелек, в котором было ₽ 86 000»

«Возвращался с базы отдыха во Владимире, заехал поесть в придорожное кафе. После вкусной трапезы покинул заведение и оставил на столе кошелек, в котором было ₽ 86 000, права на машину и куча дисконтных карт. Обнаружил пропажу уже на следующий день дома. Очень расстроился. Тут раздается звонок телефона, и хозяин кафе говорит, что официантка нашла на столе мой кошелек и хочет вернуть. Я, конечно, очень обрадовался, поехал обратно во Владимир. Хозяин кафе мне вручил кошелек, а я ему презент и ₽ 20 000 официантке. Он не хотел принимать, пришлось настоять».

«Я пожертвовал все свои волосы детям с проблемой выпадения волос»

Самый щедрый продавец

«Поймал змею возле дома. Не стал лишать ее жизни. Вместо этого отъехал на 5 км в лес, чтобы выпустить, и обнаружил там гигантский боровик»

«Нашел у выхода из столовой флешку с надписью „Ксения и ее секретные материалы“. Отыскал эту девушку в соцсетях, договорились встретиться в столовой»

«Прихожу в свою любимою столовку, вижу Ксению, здороваюсь, отдаю флешку, слышу тысячи слов благодарности... И тут она передает мне симпатичного вида коробочку, внутри которой оказались пирожные, принятые ныне называть модным словом „капкейки“. Но фишка была в другом: они оказались тематическими! Как гласит надпись на одном из капкейков, мир не без добрых людей! Согласен. Творите добро, и оно обязательно к вам вернется. Проверено лично».

«Я сражен наповал. Щедрость этого человека находится на другом уровне. Наткнулся на это на моем маршруте доставки. Если автор видит этот пост, знайте: мы вас любим!»

«Внимание сотрудникам доставки. Пожалуйста, берите все, что вам нужно. Огромное вам спасибо за работу!»

«Шел из магазина с пакетом. На полпути у пакета отрываются ручки, а сам он расползается. А там реально всякой ерунды полно, без пакета не донесешь»

«И тут прямо передо мной останавливается белый дорогущий Range Rover, выбегает с задней двери ребенок лет 7 и протягивает пакет. Я аж растерялся. Сказал „спасибо“ и крикнул его родителям благодарность. А сам иду и думаю: мир не без добрых людей».

«Каждый раз, когда я поливал растения, пчелы пили с земли, поэтому я взял миску, камни и сделал для них ванну»

«Каждый день, когда я прихожу домой, у них тут своя тусовка: они пьют воду и болтают о чем-то между собой. Теперь они мои милые маленькие друзья».

«По итогам года настроение никакое. Один дома, с собакой... Но! Наступил вечер. Звонит соседка: „Дома? Никуда не пойдешь? Ну я зайду через 3 минуты“»

«Соседка: „Вот тебе угощения, ты же сам не приготовишь, пусть у тебя будет новогодний стол! Коленька, с Новым годом тебя!“ Я: „Мария...“ И ком в горле. Через минут 20 звонит другой сосед, Серега: „Дома будешь? Я тут наготовил всего, но жена в ночную смену, сын по друзьям свалил — иди ко мне, мы же сегодня как бы оба холостые!“ Иду к нему, мой собакен лает, на шум выходит Мария, выносит Сереге котлетки, Серега бежит в квартиру и ей колбасу какую-то дорогую вручает. Мораль: это был сложный год, но рядом всегда есть люди, которым ты нужен, которые тебя любят и уважают».

«Я собрал сотни пластиковых бутылок, которые плавали в озере!»

«Молодая утка изо всех сил пыталась забраться в мой сад, где она соорудила свое гнездо, поэтому я построил для нее лестницу, чтобы она могла легко туда попасть»

Вот что значит настоящая забота и доброта

«Человеку, который потерял эту футболку на прошлой неделе. Она постирана и поглажена».

«Полгода назад мой отец пожертвовал почку, чтобы спасти жизнь своей сестры. Он мой супергерой!»

«Припарковалась у дома. Тут подходит мужчина с 2 мешками и начинает копать лопатой снег. Вначале подумала, может, питомца хоронить собрался. Но нет»

«Мужчина достает из мешка елочку и аккуратно прикапывает в ямку. Не удержалась, подошла. Говорит, что забирает у соседей каждый год елки, дает прорасти немного корням и высаживает во дворах. Сразу вспомнила своего деда, который каждый год ругался на бабушку, что покупает живую елку, жалел их очень. И каждый год выходил их высаживать во двор. Дедушки давно нет, но этот поступок всколыхнул воспоминания о нем».

«Ремонтировал вчера сантехнику дедку лет 75. Старенький, с палочкой, дома внучка молодая. Живут бедненько. Сделал я, дедок деньги протягивает. Я не беру, неудобно»

«Дед настаивает. Я в отказ. Собираюсь уезжать, он зовет хотя бы чайку испить. За чаем познакомились. Узнав, что одно из моих хобби — гравировка, он победно умчался в комнату, долго чем-то шуршал там, потом вынес это. Говорит: „Дарю“. Гравер. Немецкий. Боры зубные производства СССР. Новые. Почти полный комплект. Это, несомненно, самый неожиданный, дорогой и искренний подарок за долгое время. Спасибо тебе, дед».

«После того как лесной пожар уничтожил дом моей семьи, эти пожарные спасли оставшихся животных, принесли им еду и воду»

«Живет по соседству у нас дедушка Саша. Дедушка не потому, что внуки у него, а по возрасту. Мы с ним ездим на рыбалку, одалживаем друг у друга инструмент, дружим»

«В этот Новый год он впервые позвонил в полночь, долго поздравлял, плакал. Грустно ему от того, что внуков у него нет, а так хочется малышню понянчить. Смотрит он на наш детский сад — радуется, а в душе грустит. Сегодня позвонил, выйди, говорит, дело есть. Ну, думаю, опять свой дешевый китайский навигатор обновить просит. Немного озлобился даже. Вышел. А он принес подарки на Рождество. Никого не забыл, расфасовал по пакетикам — детям, жене и мне. Посторонний, по сути, человек нашел время, купил, подарил. Как родным. И знаете, дороже этого подарка не было у нас в эти праздники».