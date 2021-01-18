18 человек, чьи вторые половинки настолько идеальны, что даже немного завидно

Найти человека, с которым было бы весело и нестрашно идти по жизни, — задачка не из простых. Кому-то уже посчастливилось встретить свой идеал, другие же не теряют надежду и верят, что любовь всей жизни бродит где-то рядом.

Мы в AdMe.ru c умилением наблюдаем за пользователями сети, которым судьба уже преподнесла подарок в виде удивительно внимательных и заботливых возлюбленных.

«Неважно, какие испытания подкидывала нам жизнь, — мы всегда улыбались. И я горжусь тем, что наконец-то могу назвать тебя своей женой»

Забота — она такая

«Жена купила мне новую ногу на Рождество»

Любовь — это когда он хочет, чтобы ты отдохнула, даже если для этого придется пожертвовать домашней едой

«Жена подарила мне магнитный браслет, чтобы я мог крепить к нему винты, пока занимаюсь ремонтом»

«Кому-то преподносят сюрпризы из цветов. Я же получаю от жениха ежемесячный запас средств для ухода за телом. Вместе боремся с моей экземой»

«Сегодня меня удивил муж. Знакомьтесь, новый член нашей семьи»

«Ты была грустная и уставшая, я хотел тебя приободрить, моя красота». Я определенно выиграла в лотерею мужей"

«Мой парень подарил мне этого двухстороннего осьминога, чтобы окружающие знали, какое у меня сегодня настроение»

Прелести семейной жизни

«Муж ушел за витаминами в аптеку. — Витаминки закончились у них, закажем онлайн. Зато в цветочном были цветочки»

«Я поссорилась с близкой подругой. Муж решил поддержать меня и расклеил по всему дому подбадривающие записки»

«Ты дорога мне».

«Я гитарист и обожаю Metallica. Посмотрите, какую крутую бутоньерку сделала на нашу свадьбу моя замечательная жена»

Язык любви у каждого свой

«Была на море месяц. Вернулась и на одной из стен увидела эту красоту, сделанную моим парнем»

«Мой муж сейчас в тысячах миль от меня. Чтобы компенсировать свое отсутствие, он прислал мне приспособление для открывания банок»

«Очень нужная штука, кстати. Я как раз 2 недели не могу открыть банку с огурцами».

Идеальный муж

Любовь проявляется в мелочах

Забежала в магазин, а там булочки завезли. Запах на весь магазин! А мы с Санькой очень любим эти булки, но непременно с маком. Подошла к прилавку, а там только одна с маком осталась, остальные с изюмом. Да и ладно, думаю, куплю себе с изюмом, а с маком Саньке отдам, пусть порадуется. Домой прискакала, живность накормила, Сане ужин приготовила и прилегла покемарить. Проснулась, и так чаю захотелось горячего, с лимончиком и булочкой. Спускаюсь на первый этаж и говорю: «Сань, давай чаю попьем с булками. Тебе — с маком, а мне — с изюмом». Санька в ответ: «Я уже попил, пока ты спала. И я это, булку с изюмом съел, ты же с маком любишь». Любовь — она в мелочах, ребята! © mamakerova / Pikabu