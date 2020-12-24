17 твитов, которые утрут нос любому, кто все еще не верит в женскую солидарность

В фильмах общение в женских коллективах нередко выставляется в дурном свете. Мол, дамы только и делают, что конкурируют целыми днями, строят друг против друга козни и радуются чужим неудачам. Создается впечатление, что светлые чувства, такие как взаимовыручка, сострадание и дружба, между ними практически невозможны. Однако реальная жизнь демонстрирует диаметрально противоположные примеры.

AdMe.ru наткнулся в твиттере на множество душевных историй, в которых женщины вдохновляют и поддерживают друг друга, а также рассказывают о патовых ситуациях, из которых их выручали другие женщины: одногруппницы, коллеги, подруги, более того — даже незнакомки. Их рассказы нас очень согрели, поэтому мы решили, что и вам это тепло и новые поводы верить в людей тоже не помешают.

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