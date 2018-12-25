17 трогательных моментов, которые вызывают бурю эмоций

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Пользователи интернета часто делятся как грустными, так и радостными моментами из своей жизни, которые задевают за живое каждого, кто о них узнает. Например, невозможно равнодушно смотреть на неожиданную встречу сына и его 80-летней мамы, живущих в разных частях света, или на радостную улыбку 7-летнего мальчика, победившего рак.

AdMe.ru не смог пройти мимо этих 17 трогательных историй, от которых волей-неволей взгрустнешь, улыбнешься или решишь совершить какой-нибудь добрый поступок, причем прямо сегодня же.

«Начинаю жизнь заново. Так выглядит развод»

«Моя дочь впервые за 4 года смогла стоять»

Пожарные несут пациента в больницу, расположенную в 10 кварталах от места, где застряла скорая помощь

Кассир замечает у покупательницы признаки эпилепсии и успевает взять из ее рук ребенка

«Моя жена организовала небольшой сбор средств и собрала 61 подарочный мешочек для местного дома престарелых. В каждой сумке помада, лосьон, салфетки, словарь, ручка и одеяло»

Мальчик увидел в окно, как пожилой сосед шел под дождем без зонта, выбежал на улицу и проводил его до самого дома

Гэри Синиз за свой счет отправил в Диснейленд более чем 1 700 членов семей погибших военнослужащих

Гэри Синиз — актер, который сыграл лейтенанта Дэна Тейлора в фильме «Форрест Гамп». Кстати, на фото он в центре.

«Она заползает ко мне под одеяло каждый раз, когда у меня начинается паническая атака»

Девушка на языке жестов «поет» своему глухому отцу, чтобы он тоже мог наслаждаться музыкой

6-летний Никсон подарил свою коллекцию из 50 машинок Hot Wheels незнакомому мальчику, который потерял свои машинки при пожаре в Калифорнии

Хью Джекман во время визита в Эфиопию

Собака-помощник получает степень магистра по трудотерапии в Университете Кларксона благодаря тому, что посещала все занятия со своим владельцем

«В прошлый Новый год я бросил пить и начал читать. Это все книги, которые я прочитал в этом году»

43 недели химиотерапии, 6 недель облучения, 1 рак. И это все за 7 лет!

«Моя 88-летняя бабушка каждый декабрь готовит более 30 кг печенья. Почти все она раздает на рождественской ярмарке в местном доме для инвалидов. Вот как выглядит ее печенье»

«Я прилетел из Техаса в Шотландию, так как хотел сделать маме сюрприз на ее 80-летие»

Санта-Клаусы изучают язык жестов

Какая история тронула вас больше всего?