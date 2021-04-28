17 обычных людей, которые вершат добро без фанфар и громких слов

Не все герои носят плащи. Некоторые просто делятся своей едой, присылают открытку, дарят цветы или дают проходящему мимо ребенку подержать пару минут в руках шланг моечной машины, потому что для него это не рутинная работа, а настоящее волшебство. Для таких людей в их поступках нет ничего особенного, но мы-то знаем: они и есть те, на ком держится этот мир.

Мы в AdMe.ru думаем, что желание совершать хорошие поступки заразительно, и верим, что такие статьи, как эта, множат веру в добро.

«Отращивал волосы 3 года. Сегодня отдал их в фонд, который делает парики для детей, больных раком. Начинаю отращивать снова»

«Моем фасады. Проходящий мимо мальчишка застыл и глаза вытаращил. Предложила попробовать. Он был в восторге. Хороший парень! Пусть его глаза всегда сияют»

«Наш местный парк в запустении. Я купил инструменты и сделал новые качели»

«Заметила на улице голубя, который был покрыт какой-то липкой грязью и не мог летать. Забрала его домой, назвала Элмером. Отмыла и выпустила на волю»

«В очереди к кассе мама мимоходом упомянула, что у меня день рождения. Кассир убежал и вернулся с этим. Мое сердце растаяло»

«Отец 3 часа разбирал измельчитель для древесины, чтобы вытащить застрявшего между лезвиями бездомного котенка. Все получилось, котенок не пострадал!»

Девушка попросила пользователей прислать открытку ее брату Брентону, у которого ментальное расстройство. Он любит проверять почту. Ему прислали 36 кг открыток!

Малыш потерял в аэропорту игрушку — Базза Лайтера. Один из сотрудников отыскал мальчика в списке пассажиров и прислал ему игрушку и фото, где Базз исследует аэропорт и кабину пилота

«Моя 75-летняя мама вяжет шапки для детей из развивающихся стран. Ее цель — 50 штук. Сейчас она вяжет 22-ю»

«Живу один, не умею готовить, к тому же у меня финансовые трудности, так что питаюсь в основном дошираком. Мой сосед узнал об этом и приносит мне домашнюю еду несколько раз в неделю»

«Всю свою жизнь Уиллоу провела в приюте. Сегодня она стала частью нашей семьи»

«Увидел это объявление в парке. Мне 26, и сейчас я весело шагаю с вертушкой по тротуару»

«Плохой день? Возьми себе вертушку!»

Финский полицейский спас лебедя, который запутался в рыболовных снастях

«На местной АЗС видела старую собаку. Наступили морозы, она пропала. Думала, не замерзла ли. Захожу как-то и вижу милейшую картину. Оператор сказала, что пускают погреться. Уже 10 лет сторожит заправку»

«Женщина, которая торгует овощами в нашем районе, не особенно богата, но она каждый день кормит местных уличных котов, покупая еду на собственные деньги»

Парень изобрел для своей бабушки Yayagram — аппарат для общения с внуками

Пожилая испанка не может пользоваться смартфоном из-за артроза. К тому же она плохо слышит и ей сложно говорить по телефону. Один из ее внуков придумал для нее специальный аппарат: для общения с внуками ей достаточно воткнуть штекер в гнездо с именем, нажать на красную кнопку и продиктовать сообщение. Оно приходит внуку в мессенджер, после чего тот может там же набрать текст ответа. Yayagram распечатает его на бумаге большими буквами.

Бригада электриков «приняла» на работу 7-летнего мальчика

«В доме моего лондонского знакомого около полутора месяцев работали электрики: делали проводку, устанавливали розетки и т. д. Его 7-летний сын Тео крутился рядом, задавал вопросы, трогал инструменты. Знакомый хотел на него прикрикнуть, чтобы не мешал, но электрики не возражали и любезно общались с ним. Через 2 недели пришло письмо от их фирмы. В нем был расчетный лист, в котором были перечислены работы, выполненные Тео, и его зарплата в £ 15. Расшифровка расчетного листа: Измерение разных вещей — £ 1,5. Подсчет и сложение количества розеток — £ 1,5. Кейтеринг (вкусные печеньки) — £ 1,5. Классное волонтерство — £ 1,5. Контроль качества (задавал очень много вопросов) — £ 9. Всего — £ 15 (чуть больше ₽ 1 500 в эквиваленте). Тео был чрезвычайно горд собой и своей первой зарплатой». © alexpuck / Pikabu