17 недорогих, но чертовски полезных штуковин с AliExpress, за которые ваш питомец скажет спасибо

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Чего только ни придумали китайские производители, чтобы сделать жизнь домашних животных лучше! А кошельки их хозяев — чуть тоньше. Но, к сожалению, не всякий раскрученный девайс несет пользу, поэтому выбрать практичную вещицу — это подчас настоящее искусство.

Мы в AdMe.ru тоже любим питомцев, а еще ценим ваше время и деньги. В нашей подборке будут только те штуковины, которые реально облегчат жизнь хозяев. Кстати, любая из них стоит около 300 рублей.

17. Уголок для самочесания / селфгрумер

Котейки обожают тереться об углы. Чтобы эта милая особенность не стоила вам новых обоев, можно обзавестись селфгрумером, или уголком для самочесания. Его мягкие упругие щетинки не только будут делать пушистому любимцу массаж, но и соберут шерсть. Предусмотрен отсек для кошачьей мяты.

16. Защитный коврик для мебели

Под кошачьей угрозой — не только стены, но и мебель. Как часто мохнатые озорники используют ножки столов и подлокотники диванов в качестве когтеточки! Чтобы на мебели не появились неожиданная бахрома или дыры, можно воспользоваться защитным ковриком.

15. Ремень безопасности для питомцев

Любите брать питомца в загородные поездки? Специальный ремень безопасности не даст ему упасть с сиденья при торможении, выпрыгнуть в открытую дверь или окно, а вы сможете спокойно сконцентрироваться на дороге.

14. Дорожная поилка

Еще одна незаменимая в путешествиях вещь — портативная поилка. Легкая и компактная, она вмещает 250 мл воды и не даст вашему котику или песику страдать от жажды. Купить можно тут.

13. Многофункциональная щетка для купания

Находка для хозяев длинношерстных собак. Во время водных процедур можно вычесывать шерсть и одновременно делать массаж. Удобная щетка надевается на ладонь, а мягкие пластиковые щетинки не будут травмировать кожу собаки.

12. Перчатка-расческа

Ну а для тех, кто не очень любит воду, есть перчатка-расческа. Она вычесывает шерсть не хуже, чем девайс из предыдущего пункта, и при этом с легкостью очищается.

11. Портативный душ

Отмыть собаку после прогулки — настоящий квест! С портативным душем это станет чуточку проще. Достаточно прикрепить один конец к крану и включить воду.

10. Гамак для котика

Квартира не слишком просторная, а тут еще и котик путается под ногами? Дилемму решит гамак, который можно прикрепить к ножкам стула или табуретки. Усатый друг оценит укромное местечко и сможет наблюдать оттуда за происходящим.

9. Игрушка-тоннель

Если вам надоело делать пассы руками под одеялом, чтобы привлечь внимание пушистого охотника, купите для него шуршащий тоннель. Ваши пальцы больше не будут жертвами когтей и зубов, а любопытный котейка обязательно захочет исследовать новую игрушку. И иногда будет в ней прятаться. Собакам тоже понравится, кстати.

8. Ультразвуковой отпугиватель агрессивных животных

Собака, как известно, бывает кусачей. Чтобы обезопасить себя и своего Тузика от излишне кусачих и агрессивных бездомных собратьев, можно обзавестись таким ультразвуковым отпугивателем. Он не оказывает вредного воздействия, а вот в минуту опасности способен помочь. Также может использоваться для дрессировки, оборудован фонариком.

7. Мышка с дистанционным управлением

Время для игр с домашним животным можно найти не всегда. Но оставлять его без внимания, конечно же, не стоит. Мышка с дистанционным управлением сделает часть работы за вас: бегать по дому с фантиком на веревочке теперь необязательно. А если есть свободная минутка, можно понаблюдать, как котейка гоняет мышь.

6. Палочки для чистки зубов

Держать зубы в чистоте важно не только нам, но и братьям нашим меньшим. Для котиков подойдут такие палочки с кошачьей мятой. К тому же эта вещица отлично снимает стресс у любимца.

5. Зубная щетка для собак

Для собак есть целый набор по уходу за полостью рта. Двойная щетка, силиконовая насадка для чистки зубов и массажа десен и даже... зубная паста с ароматом ванили или мяса. На вкус вашего питомца.

4. Светоотражающий прогулочный жилет

Этот жилет навряд ли добавит тепла в зимний вечер. Но однозначно будет незаменим в темное время суток за счет своей светоотражающей полосы. Жилет поможет разглядеть пушистого друга при тусклом освещении, защитит его от невнимательных пешеходов и водителей. Выпускается в 4 размерах и подходит для маленьких и средних собак.

3. Домик для птиц

Владельцам пернатых (как и их подопечным) понравится это симпатичное плюшевое гнездо. В нем пташка сможет не только спать: гнездо также можно использовать как качели. Производитель уверяет, что такой домик пригодится не только птицам, но и хомякам.

2. Тестер качества воды для аквариума

Хозяева аквариумных рыбок знают, как важно высокое качество воды для их питомцев. Этот нехитрый тестер поможет держать ситуацию под контролем.

1. Шарики из кошачьей мяты

Незатейливые шарики из кошачьей мяты определенно привлекут вашего котейку. Но это не просто игрушка: шарики способствуют правильному пищеварению. Кошачьей радости не будет предела.

Бонус: поводок для пробежек

Этот поводок для пробежек стоит несколько дороже остальных товаров в подборке, но мы просто не могли вам его не показать. Поводок крепится к поясу и освобождает руки. А заниматься спортом в компании верного друга намного веселее!