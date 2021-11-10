17 мужчин, которые доказали, что внутри каждого крутого мачо живет трогательный мальчик

Хотя еще совсем недавно было заведено воспитывать мальчиков как мужественных бруталов, которые никогда не плачут, в современной реальности дело обстоит совсем иначе. Сегодня мы вдруг начинаем понимать, что мужчины умеют не только любить и беззаботно радоваться жизни, но и иногда даже вязать, плакать и бояться пауков.

Мы в AdMe.ru в восторге от брутальных парней, которые не стесняются своих милых и совсем не суровых качеств. 17 мужчин из нашей фотоподборки отважились показать миру свои неожиданные стороны и, кажется, совсем об этом не жалеют.

«Это то, что мой муж делает первым делом, едва переступив порог дома»

«Кажется, он выглядит одновременно как Джон Сноу и Дейенерис»

Да нет, так выглядел бы их ребенок! © Countc*****bees / Reddit

«Решила научить мужа вязать! Вот что у нас получилось за прошлую ночь»

«Мой парень до и после того, как я сказала ему, что он симпатичный»

«Мой жених сделал бумажный букет на нашу свадьбу»

«Мой начальник, дамы и господа»

«Мой парень решил подарить моим растениям спа-день, так как в квартире холодно и цветы „выглядят грустными“»

«Кажется, мне нужно сделать предложение этому мужчине, а?»

«Я очень нервничала, и мой парень решил попробовать сделать мне макияж. Если это не настоящая любовь, то я и не знаю тогда»

«На 14-й день рождения сына у меня было туго с деньгами, но я все равно хотел сделать этот день особенным»

«Я часто прошу отца посидеть с нашей собакой»

«И каждый раз он делает с ней селфи, чтобы я знала, что с песиком все в порядке».

«Вне зависимости от того, куда мы едем или путешествуем, мой муж всегда останавливается, чтобы погладить уличных котеек»

«Вот такой торт мой муж подарил на мой 25-й день рождения»

«Вот так выглядит настоящая любовь. Папа и попугаи»

«И это тот самый парень, который сказал: „Зачем тебе дома кролик?“ — через 5 минут после того, как я принесла к нам эту зайку»

«Мой парень вчера связал мне крючком настоящую шапку. Жду холодов, чтобы наконец-то ее надеть!»

«Мой муженек приготовил для меня вкуснейший шоколадный тортик»

Категоричное «Нет собакам!» сначала превратилось в «Нет, я их не люблю», а потом и в «Не балуй их»

«Ну да, конечно, так мы и поверили».