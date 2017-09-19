17 людей, которым надо сказать спасибо за то, что они просто делают свою работу

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Сделать этот мир лучше несложно — достаточно, чтобы каждый относился к своей работе с душой и выполнял ее так хорошо, как только возможно. Давайте прямо сегодня начнем поступать именно так. А для вдохновения AdMe.ru нашел несколько примеров работы, выполненной на пять с плюсом.

1. Спасатели из Флориды

Пожилой мужчина во Флориде спокойно косил газон, когда его настиг сердечный приступ. Прибывшие на место спасатели не только помогли человеку справиться с недугом, но и задержались подольше, чтобы закончить его работу.

2. Техасский полицейский

Этот полицейский работал на износ много-много часов без передышки, помогая людям, которые пострадали от урагана «Харви». В итоге он просто отключился из-за серьезного переутомления.

3. Работники парковки

Работники парковки в одном из городов ЮАР устали бороться с недобросовестными водителями, занимающими парковочные места для инвалидов. Тогда они установили такой знак. Проблема оказалась решена.

4. Парикмахер

Парикмахер Марк Бустос свои свободные от основной работы дни тратит на то, чтобы делать бесплатные стрижки бездомным людям.

5. Мерчендайзер в магазине

Кажется, этот сотрудник магазина очень серьезно подходит к своей работе. Накануне Рождества он выложил огромного снеговика из коробок напитков, чтобы порадовать покупателей.

6. Смотрительница приюта для собак

3 года эта девушка посвятила работе в приюте для собак, а затем ей пришлось сменить работу. Этот пес провел под ее опекой полгода. Видимо, девушка очень хорошо выполняла свою работу, потому что через 3 недели после разлуки пес, увидев ее, был вне себя от счастья.

7. Учитель

Этот учитель каждый день приходит в больницу к своему тяжелобольному ученику, чтобы рассказать ему обо всем, что он пропустил в школе.

8. Почтальон

Рождественское время — самое загруженное в работе почты. Все спешат отправить друг другу поздравления и часто не успевают сделать это вовремя. Этот почтальон решил нарушить привычный порядок работы, чтобы каждая открытка и подарок успели к адресату в срок.

9. Заботливый официант

Этот официант терпеливо помогал женщине с ограниченными возможностями справиться с едой, чтобы ее уставший муж тоже смог отдохнуть и как следует подкрепиться.

10. Работник заправки

Майк работает в магазине на заправочной станции. Он выглядит так необычно, потому что хочет, чтобы каждый из посетителей заправки улыбнулся в этот день хотя бы раз.

11. Служащий полиции

Беременная на последних сроках женщина выгуливала свою собаку. Пес неожиданно убежал, решив порезвиться на воле. Она не смогла догнать своего питомца. Но этот полицейский, оказавшийся рядом, поехал за собакой и привез ее обратно.

12. Детский парикмахер

Этот парикмахер знает, как работать с детьми, чтобы те не плакали. Главное — делать свою работу незаметно, но при этом безукоризненно.

13. Таксист

Водитель этого такси основательно готовится ко встрече со своими клиентами: в салоне его автомобиля найдется все, что может понадобиться пассажиру.

14. Сотрудник кафе

Этот работник кафе снял зонт со столика на летней террасе, чтобы проводить пожилого мужчину до его машины, ведь на улице хлестал ливень.

15. Сотрудники пиццерии

Работники пиццерии радушно пригласили тех, кто не может позволить себе даже еду, разделить с ними праздничный обед.

16. Водитель автобуса

Когда пожилая женщина выходила из автобуса, она споткнулась и чуть не упала. Водитель заметил, что шнурки на ее обуви развязались, и вышел из автобуса, чтобы предупредить ее. Дама ответила, что знает об этом. Водитель, сообразив, что женщина просто не может согнуться, опустился вниз и завязал шнурки. Пожилая леди была так растрогана, что послала воздушный поцелуй вслед уезжающему автобусу.

17. Улыбающийся спасатель

После того как этот кадр разлетелся по миру, спасателя Шона Виба (Shawn Wiebe) стали называть не иначе как «самый фотогеничный пожарный». На фото Шон спасает пожилую даму во время наводнения. Почему же он так улыбается? Дело в том, что женщина кокетливо сказала ему: «Ох, меня так не носили на руках со времен моей свадьбы».