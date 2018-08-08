17-летний парень расплатился мелочью в ресторане, и над ним посмеялись (Спойлер: теперь они об этом жалеют)

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Недавно с 17-летним парнем из США произошел случай, который стал отличным примером того, как можно неприятную ситуацию обратить на пользу себе и другим. Коэн Нолти живет в Вирджинии, он учится в старших классах и подрабатывает официантом. Коэну часто оставляют чаевые мелочью. Однажды, набрав пакет мелких монет, юноша заплатил ими за обед для себя и своих друзей в местном ресторанчике. И даже оставил неплохие чаевые. Он и предположить не мог, что такой невинный поступок, как оплата заказа мелочью, может поднять большую шумиху.

Мы в AdMe.ru с помощью истории Коэна хотим напомнить вам, что не стоит мириться с несправедливостью, когда правда на вашей стороне. Но при этом из любого конфликта можно выйти красиво, не прибегая к ругани и обвинениям.

Знакомьтесь, это Коэн Нолти. Недавно у парня появилось прозвище The Quater Boy (англ. Мальчик-Четвертак), в честь монетки номиналом в четверть доллара

Коэну это прозвище не кажется обидным, напротив, он им гордится. И дальше мы расскажем почему. Вскоре после того, как Коэн и его друзья пообедали в пабе и расплатились по счету мелкими монетами, на страничке этого паба в Facebook появился ироничный пост. Сотрудники заведения сфотографировали оставленную Коэном мелочь и подписали фото колкой фразой.

«Мы подпишем это фото „Как не стоит платить в ресторане“, и это самое деликатное, что мы можем сказать по поводу этой нелепицы»

Также подпись к фото содержала хештег, намекавший на отсутствие у подростков должного воспитания. Эта некорректная шутка обернулась для заведения весьма печальными последствиями. Подписчики резко раскритиковали действия паба, а в комментариях посоветовали всем клиентам расплачиваться мелочью. Сам Коэн тоже увидел пост и был крайне удивлен такой реакцией заведения. Вскоре из-за волны критики паб удалил нашумевший пост, но Коэн успел сделать скриншот и разместил его у себя на странице.

Можно было ожидать, что парень пожалуется родителям на то, как он был унижен, или просто будет возмущаться в соцсетях. Но он поступил гораздо мудрее

Коэну пришла в голову замечательная идея. Он рассказал эту историю в своем аккаунте в Facebook и организовал благотворительную акцию. Он открыл сбор пожертвований, для того чтобы на вырученные деньги угощать едой незнакомцев. «Я люблю угощать едой других, и пусть при этом я трачу последние четвертаки. И хотя надо мной пошутили, это только укрепило меня в моем желании. Я думаю, что у нас полно мест, готовых принимать плату мелочью. Если вы будете отправлять мне средства, пусть даже совсем немного, я смогу тратить их на еду для других людей. Я потрачу все поступления на покупку еды для других и сниму видео с их реакцией!» — написал Коэн.

Quarter boy strikes again! Today I spoke with Cohen Naulty who was slammed earlier this week when he paid for a meal in quarters. pic.twitter.com/LorOyLlFvE — Whitney Burney WSET (@WhitneyOnAir) July 18, 2018

Местное телевидение сделало репортаж об акции Коэна Нолти.

Акция, устроенная Коэном, получила широкую поддержку общественности

Люди стали активно присылать деньги и писать добрые слова в адрес 17-летнего американца. Многие написали о том, что гордятся такими молодыми людьми, как Коэн. В свою очередь, юноша сдержал обещание и теперь регулярно угощает едой абсолютно незнакомых людей.

Оказалось, что другие местные заведения вовсе не прочь принимать к оплате четвертаки

Некоторые рестораны даже поддержали акцию Коэна собственным вкладом. Кто-то пожертвовал деньги, а кто-то — пиццу.

Коэн регулярно выкладывает видеоролики, где он покупает еду для других людей и дарит ее. Он уже угостил пиццей и пончиками полицейских, детишек в библиотеке и оплатил посетителям кафе их заказы.

За короткое время в рамках акции люди перечислили более $ 5 000

Коэн никак не ожидал, что его инициатива обретет столь бурную поддержку, а сам он станет даже немного знаменитым. А вот тот самый паб, хотя и принес свои официальные извинения Коэну, репутацию себе сильно испортил. Что ж, теперь наверняка сотрудники этого заведения будут уважительно относиться ко всем клиентам без исключений. Эта история — прямое доказательство того, что в нашей жизни всегда есть место для добрых дел и, даже если вас обидели, можно достойно ответить на негатив позитивом.