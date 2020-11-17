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17 историй, которые растрогают даже тех, кто в жизни не проронил ни слезинки

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Если верить Филипу Дику и его книге «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», единственное, что в будущем станет отличать людей от человекоподобных роботов, — это эмпатия. Антропоморфные машины так и не научатся сопереживать своим собратьям, а вот люди сохранят способность ставить себя на место другого и чувствовать чужие эмоции. Ведь и сейчас простые фотографии могут трогать нас настолько, будто мы пережили все события сами.

Мы в AdMe.ru искренне сопереживали каждому из 17 героев нашей подборки. Проверьте себя и вы — вдруг вы робот и не способны к эмпатии? А в бонусе вас ждет сердечный подарок от одного из пользователей.

Собака запрыгнула на бампер машины скорой помощи, которая увозила ее хозяина

© Anderson Fechner Bahi / Facebook

5-летний мальчик подарил пожарным из Орегона малыша Йоду, и теперь он сопровождает их во всех выездах

© Baby yoda fights fires / Facebook

Все-таки дети — настоящий кладезь мудрости

© NewDadNotes / Twitter

«Магазин Sega в японской Акихабаре закрылся спустя 17 лет работы. Вот так сотрудники поблагодарили постоянных клиентов»

© Palifaith / Reddit

«Это был трудный поход, зато наша 93-летняя мама впервые увидела водопад»

© notjewel / Reddit

В кабину вертолета, борющегося с лесными пожарами в Калифорнии, прямо на ходу залетела сова

© Sky Aviation / Facebook, © Sky Aviation / Facebook

Это неслыханно, чтобы птица залетела внутрь, пока вертолет находится в полете. Это необъяснимое чудо: сова осталась на несколько сбросов воды, а затем улетела так же, как и появилась, — без всякого предупреждения. © Sky Aviation / Facebook

«Я так люблю своего отца»

© Kind_onee / Twitter

Мужчина пытается согреть замерзшего и промокшего под дождем голубя с помощью фена

© TV100 / YouTube

«Спустя 8 месяцев после моей 12-й операции на мозге. Я счастлив, что жив и здоров»

© kbetter1 / Reddit

Эта собака пропала несколько месяцев назад. Она пришла в настоящий восторг, когда хозяин наконец нашел ее

© Stephen Messenger / YouTube

«Я только что перенесла тяжелую операцию и выжила»

© beckcareich710 / Reddit

Иногда один добрый поступок способен изменить всю жизнь

© TheStoriesDiary / Twitter

Заповедник дважды спасал этого тюленя из дикой природы, а на 31-й день рождения ему приготовили ледяной рыбный торт

© Cornish Seal Sanctuary / Facebook, © Cornish Seal Sanctuary / Facebook

«По моей книге сделали веб-комикс, который рекламируют на Таймс-сквер»

© VictoriaLeeWrites / Reddit

«Я женился на девушке своей мечты»

© Latida2828 / Reddit

«С чего все начиналось и чем закончилось»

© Jamalhinton12 / Twitter

«Мы только что наняли на работу эту девушку, и вот ее реакция»

Бонус: «Мир — грустное и жестокое место, так давайте сделаем его чуть лучше. Вот вам сердечко»

© JesseD320 / Reddit

Какие фотографии трогают вас до глубины души?

Фото на превью Anderson Fechner Bahi / Facebook
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