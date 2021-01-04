17 фотографий, эмоциональнее которых вы уже вряд что-либо сегодня увидите

Ежедневно мы сталкиваемся с радостью и грустью, жалостью и безразличием. Очень часто подобные чувства проходят бесследно, так как они уже стали чем-то привычным и обыденным. Но иногда случаются моменты, которые способны заставить засмеяться или же, наоборот, невольно пустить слезу.

Команда AdMe.ru безумно любит фотографии, которые наполнены настоящими эмоциями. Сегодня проникнуться каждым снимком мы хотели бы вместе с вами.

1. «Встреча со старым другом... не виделись год»

2. «Мой кот рожден быть мемом»

3. «2020 год был тяжелым для моих бабушки и дедушки. Моя мама сделала эти фотографии, когда они наконец увидели друг друга после 8 месяцев разлуки»

4. Счастливая мамаша Луз со своими новорожденными принцессами

5. «Если вас ничем не удивить, то вот енот-альбинос»

6. «День, когда у семьи мопсов забрали щенка»

7. «Мы не виделись с бабушкой и дедушкой несколько месяцев. Они наконец-то разобрались, как работает видеосвязь»

«Лицо моего дедушки, когда он меня увидел».

8. «16 лет семейной жизни. Время сказать спасибо»

«Семья — это здорово! Счастливые люди обычно никуда не пишут, а просто наслаждаются своим счастьем».

9. «Предложение в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сегодня»

10. «У моей бабушки болезнь Альцгеймера»

«Она меня совсем не помнит, не говоря уже о том, кто она такая. Я сел рядом с ней сегодня вечером, она схватила меня за руку и не отпускала. Я люблю ее больше всего на свете».

11. «Реакция моего папы на подарок, который я сделала ему на день рождения (в память о собаке, которой больше нет)»

12. «Настоящая любовь, она вечная»

13. «Лежу под капельницей. Приходят и ложатся рядом оба — кот Миша и лабрадорша Агата. Не уходят 2 часа, пока капаюсь»

14. «Незадолго до 73-й годовщины моих бабушки и дедушки. Это они в апреле на моей свадьбе. Ему было 95»

15. «День рождения одинокой бабушки. 90 лет»

«Я совершенно случайно встретил одинокую бабушку, сидевшую на скамейке. При разговоре она сказала, что 6 декабря у нее будет день рождения, и пригласила приехать на свое 90-летие. Я очень сильно ждал этого дня, потому что мне хотелось устроить для нее небольшой праздник. Поздравление бабушке, думаю, понравилось, хотя я получил не меньше положительных эмоций. Хочется, чтобы 90-летний юбилей был у нее не последним!»

16. Котик был найден практически слепым, но ему помогли. Теперь у него такие косящие трогательные глазки

17. «Моя собака и мой папа — двое моих самых любимых в мире»