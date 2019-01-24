17 фото с повзрослевшими щенками доказывают, что время летит слишком быстро

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Щенки растут очень быстро. Сегодня они засыпают у вас на руках, а завтра вы оказываетесь рядом с существом размером с настоящего медведя! Но это не значит, что со временем наши любимые пушистые друзья перестают быть милыми. К тому же они весьма положительно на нас влияют в любом виде. Согласно исследованиям, просмотр фотографий очаровательных песиков способен помочь нам быть продуктивнее и сохранять сосредоточенность.

Мы в AdMe.ru хотим поддержать вашу эффективность. Поэтому подготовили 17 снимков милых щенков, которые выросли гораздо быстрее, чем ожидалось.

1. Чем старше эта собака, тем она счастливее!

2. Чем он кормил этого щенка?

3. «Размер нашего пса прямо пропорционален длине счета за корм»

4. Вырастают, а все равно ведут себя так, будто могут уместиться на коленях

5. Собака выросла. Усы тоже

6. На следующем фото собака должна держать ее

7. Найдите человека на втором фото

8. Всего лишь некоторое время спустя...

9. Разница в год

10. Размеры меняются, привычки остаются

11. «Ну привет!»

12. «Что значит „ты больше сюда не помещаешься“?!»

13. «Я достаточно большой, чтобы идти сам, человек»

14. 50+ кг чистой харизмы

15. «Это Бренди и я на ее первый день рождения и 14 лет спустя — на ее 15-й. С днем рождения, моя прекрасная Бренди!»

16. Женщина со второй картинки: «Да-да, я тоже люблю тебя!»

17. Взяли щенка, а вырос медведь!

У вас тоже есть фото с питомцем «тогда» и «сейчас»? Дополните ими нашу подборку в комментариях!