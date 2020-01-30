17 фото, от которых станет теплее на душе даже в январские морозы

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Что бы ни происходило в мире, добрым поступкам и приятным событиям всегда есть место, важно только вовремя их замечать. Герои статьи знают, как сделать даже самую лютую зиму чуточку теплее при помощи своих историй, и делятся своим счастьем в сети. За что и получают отдачу в виде тысяч лайков.

Нам в AdMe.ru кажется, что каждое фото ниже согревает не хуже чашки какао и мягкого пледа. Частичку этого тепла мы решили передать и вам.

«Мой брат попросил начать давать ему карманные деньги, но не рассказал зачем. Он 8 недель копил каждый пенни, чтобы поехать со мной в торговый центр и купить маме подарки на Рождество»

«Мое свадебное платье не успело прийти вовремя, поэтому я надела платье со свадьбы мамы из 1960-х»

«Сегодня меня удочерила семья из Канады! Я в центре»

Этот студент решил танцевать со своей бабушкой на выпускном

Парень в красной куртке открыл свою папку и начал читать. Мужчина рядом спросил: «Вы что-то учите? Я могу помочь». На что получил ответ: «Мой сын завалил тест по математике. Я снова повторяю дроби, чтобы помочь ему»

«Спустя 5 с половиной лет мы с моим парнем из старшей школы поженились. Тут фотограф поймал нас такими, какие мы есть, и я никогда не была более счастливой»

«Я ждал этого 32 года, и вот я наконец завел себе щенка»

Когда этот день наконец настал

Когда тебя забрали домой после 2 лет в приюте для животных

«Первый совместный снимок моих родителей с тех пор, как они развелись, когда мне было 9 месяцев. Всегда хотел семейное фото»

Эта леди попросила своего мужа повозить ее по округе, чтобы она могла половить покемонов, пока они ждут свой рейс

Заключенные выгуливают собак из местного приюта

В Австралии наконец-то дождь!

Сгоревшие деревья уже начали восстанавливаться

Австралийские ксанторреи тоже уже начали цвести

«Каждый год на день рождения мамы я рисую ей открытку. Мне 16, и в этом году ее открытка выглядит так»

«Мой парень любит жаловаться на котов, но я ему больше не верю»

А какие воспоминания способны согреть вас даже в самую холодную зиму?