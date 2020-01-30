17 фото, от которых станет теплее на душе даже в январские морозы
Что бы ни происходило в мире, добрым поступкам и приятным событиям всегда есть место, важно только вовремя их замечать. Герои статьи знают, как сделать даже самую лютую зиму чуточку теплее при помощи своих историй, и делятся своим счастьем в сети. За что и получают отдачу в виде тысяч лайков.
Нам в AdMe.ru кажется, что каждое фото ниже согревает не хуже чашки какао и мягкого пледа. Частичку этого тепла мы решили передать и вам.
«Мой брат попросил начать давать ему карманные деньги, но не рассказал зачем. Он 8 недель копил каждый пенни, чтобы поехать со мной в торговый центр и купить маме подарки на Рождество»
«Мое свадебное платье не успело прийти вовремя, поэтому я надела платье со свадьбы мамы из 1960-х»
«Сегодня меня удочерила семья из Канады! Я в центре»
Этот студент решил танцевать со своей бабушкой на выпускном
Парень в красной куртке открыл свою папку и начал читать. Мужчина рядом спросил: «Вы что-то учите? Я могу помочь». На что получил ответ: «Мой сын завалил тест по математике. Я снова повторяю дроби, чтобы помочь ему»
«Спустя 5 с половиной лет мы с моим парнем из старшей школы поженились. Тут фотограф поймал нас такими, какие мы есть, и я никогда не была более счастливой»
«Я ждал этого 32 года, и вот я наконец завел себе щенка»
Когда этот день наконец настал
Когда тебя забрали домой после 2 лет в приюте для животных
«Первый совместный снимок моих родителей с тех пор, как они развелись, когда мне было 9 месяцев. Всегда хотел семейное фото»
Эта леди попросила своего мужа повозить ее по округе, чтобы она могла половить покемонов, пока они ждут свой рейс
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Сгоревшие деревья уже начали восстанавливаться
Австралийские ксанторреи тоже уже начали цвести
«Каждый год на день рождения мамы я рисую ей открытку. Мне 16, и в этом году ее открытка выглядит так»
«Мой парень любит жаловаться на котов, но я ему больше не верю»
А какие воспоминания способны согреть вас даже в самую холодную зиму?
Фото на превью 107bees / Reddit