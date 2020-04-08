17 трогательных фото, которые сыграют на струнах вашей души

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Каждую минуту в инстаграм загружается 277 тыс. историй по всему миру. Это видео и фотографии, которые пользователи сделали импульсивно и, как правило, не слишком заботясь о качестве. Наше отношение к снимкам изменилось, и многие из них сегодня не несут большой ценности. Но есть среди них такие, которые проникают в сердца зрителей и остаются надолго в памяти. Например, собака, которая преданно ждет у окна хозяйку, девочка с козочкой и любовь длиной в десятилетия.

AdMe.ru умилился фотографиям и гифкам, от которых так и веет любовью, преданностью и добром.

«Прошло полгода, как я уехала в колледж, а он до сих пор ждет, что я выйду из школьного автобуса и приду домой»

Два поколения — одна любовь

Зоопарк опубликовал фото тигрицы. Ее реакция на мыльные пузыри бесценна

Маленькая любительница природы

Вместе на долгие годы

Как для счастья мало надо!

«Моя 14-летняя сестра, которой прочили гибель в первые 24 часа жизни, ест пончик, который сама испекла. Она празднует Международный день человека с синдромом Дауна»

«У этой малышки не хватает конечности, как и у меня. Это даже не обсуждалось — теперь у нее есть свой дом»

Женщина, страдающая деменцией, от души танцует и одаривает всех бесподобной улыбкой

Сила женской дружбы

«Письма дедушки к бабушке. Храню как зеницу ока»

«Приютский пес слишком напуган, чтобы позволить к себе прикоснуться, но он пытается обо мне заботиться»

«Станцевал сегодня с младшей сестренкой ее первый танец папы и дочки. Мне жаль, что у тебя нет отца, но я всегда буду рядом с тобой»

Какая разница, как выглядит твой друг?

Влюбленные тигры

Больше полувека вместе

«Решил показать своему 3-летнему сыну мой Game Boy и вдруг обнаружил фото моего лучшего друга 20-летней давности»