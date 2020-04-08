17 трогательных фото, которые сыграют на струнах вашей души
Каждую минуту в инстаграм загружается 277 тыс. историй по всему миру. Это видео и фотографии, которые пользователи сделали импульсивно и, как правило, не слишком заботясь о качестве. Наше отношение к снимкам изменилось, и многие из них сегодня не несут большой ценности. Но есть среди них такие, которые проникают в сердца зрителей и остаются надолго в памяти. Например, собака, которая преданно ждет у окна хозяйку, девочка с козочкой и любовь длиной в десятилетия.
AdMe.ru умилился фотографиям и гифкам, от которых так и веет любовью, преданностью и добром.
«Прошло полгода, как я уехала в колледж, а он до сих пор ждет, что я выйду из школьного автобуса и приду домой»
Два поколения — одна любовь
Зоопарк опубликовал фото тигрицы. Ее реакция на мыльные пузыри бесценна
Маленькая любительница природы
Вместе на долгие годы
Как для счастья мало надо!
«Моя 14-летняя сестра, которой прочили гибель в первые 24 часа жизни, ест пончик, который сама испекла. Она празднует Международный день человека с синдромом Дауна»
«У этой малышки не хватает конечности, как и у меня. Это даже не обсуждалось — теперь у нее есть свой дом»
Женщина, страдающая деменцией, от души танцует и одаривает всех бесподобной улыбкой
Сила женской дружбы
«Письма дедушки к бабушке. Храню как зеницу ока»
«Приютский пес слишком напуган, чтобы позволить к себе прикоснуться, но он пытается обо мне заботиться»
«Станцевал сегодня с младшей сестренкой ее первый танец папы и дочки. Мне жаль, что у тебя нет отца, но я всегда буду рядом с тобой»
Какая разница, как выглядит твой друг?
Влюбленные тигры
Больше полувека вместе
«Решил показать своему 3-летнему сыну мой Game Boy и вдруг обнаружил фото моего лучшего друга 20-летней давности»
Фото на превью mustbeaweasley94 / reddit