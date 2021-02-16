17 человек, которые делают мир лучше так же легко и непринужденно, как ходят в магазин
Добро не только делает мир лучше, но и существенно помогает тем, кто его творит. Ученые выяснили, что хорошее отношение к людям способно улучшить работу мозга и понизить уровень тревоги. Все дело в гормоне стресса кортизоле. Его избыток может привести к нарушению работы мозга и ухудшению памяти. Гнев повышает уровень этого гормона в организме, а доброта и терпение заметно снижают.
Мы в AdMe.ru решили бороться со стрессом и тревогой, поэтому выбрали в сети самые трогательные истории о доброте.
- Возле дома напротив уже не первый день парень машину ремонтирует. На улице не май, да и парнишка легко одет. Дай, думаю, приятно человеку сделаю. Заварил горячий кофе, подхожу к нему, протягиваю. Парень стоит как вкопанный, взял кофе, поблагодарил. Я же пошел в магазин. Не успел я и 10 м пройти, как он говорит вслед: «Спасибо еще раз, если что, обращайся, по любому поводу помогу... Мне жена чаю не вынесла, а тут человек, которого я даже не знаю, угостил». Я улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Еле сдержал слезу, так приятно добро делать. © SoulNone / Pikabu
- Иду недавно мимо кофейни, девочка лет 15 протягивает озябшими ручками флаер: «1+1=3».
Типа берешь 2 одинаковых кофе — 3-й получаешь в подарок. Взял себе и коллеге, а халявный отдал промоутеру. Надеюсь, он был ничем не хуже, девочка была рада. © APXuK / Pikabu
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Когда был жив мой двоюродный дедушка, я часто покупал себе книги о ковбоях, индейцах и тому подобном. Дед же, будучи пожилым человеком, не имел возможности выйти из дома, чтобы купить себе книжку, хотя очень любил читать, особенно вестерны. Однажды я заметил, что он начал перечитывать свою старую библиотеку, так как новинок у него не было. И тогда я придумал план. С тех пор каждый раз, заходя в газетные киоски, я покупал по 2 книги. Накопив несколько штук, я собирал их, шел к деду, оставлял книги на пороге, звонил в дверь и убегал. Когда я навещал родственника на выходных, он всегда излагал свою теорию о том, кто это делает и как он собирается его поймать. Я никогда не забуду улыбку на его лице, когда он говорил о «книжном бандите». © CrazyMcCookie / Reddit
- Приехала на станцию, а возле нее сидит очень красивая собаня. Грустная, голодная и со сломанной лапой. Коллеги ушли, а я села возле нее и давай рыдать. Порыдала и начала читать все паблики города. Ну вдруг ищут. И ее ищут. На звонок ответили сразу, сказали, что сейчас приедут и заберут. Попросила коллегу притащить мой рюкзак, отдала собаке всю еду, которая у меня была, теперь реву из-за того, что все хорошо закончилось и бусинка поедет домой. Общалась с хозяевами собани. Булонька дома, и с ней все хорошо! Кушает, лапка заживает. © yadeathcoree / Twitter
- Когда-то я работал на Севере. Возвращался домой с вахты. Пересадка была в Екатеринбурге, она длилась целых 19 часов. Я пошел прогуляться, у меня была сумочка с документами и деньгами. Хожу по городу, зашел на рынок, сунул руку — денег нет. Разрезали и вытащили. У меня аж ноги подкосились. Денег нет, билетов нет, в городе никого не знаю. И тут мне пришла бредовая идея — попросить денег взаймы. Вдруг навстречу идет молоденькая женщина, везет дочку на саночках. Была не была: подошел к ним и рассказал все как есть. И попросил одолжить денег на поезд, пообещал, что, как приеду, сразу переведу. Девушка сказала, чтобы я подождал у дома, и зашла во двор. А когда вышла — протянула мне $ 20. И говорит: «Мы с мужем откладываем деньги, надеюсь, что вы не обманете». Я не поверил своим глазам, взял деньги и бумажку с адресом. Обменял валюту, купил билет, и даже на еду хватило. И на следующий день, как только приехал домой, сразу пошел на телеграф и перевел деньги. © Oblomingo88 / Pikabu
- Собака моих соседей упала со скалы, и они не могли позволить себе операцию, чтобы спасти ей жизнь. Мы подбросили им конверт с $ 500 и запиской, в которой говорилось, что это помощь псу. Сумма была недостаточной для того, чтобы полностью оплатить лечение, но мы слышали, что ветеринар принял эти деньги в качестве первоначального взноса. После этого собака жила довольно долго. © handjivewilly / Reddit
- 2 недели на парковке у нашего дома лежала большая гора снега. Естественно, обходить лишние 100 м — это не по-нашему. Поэтому все это время местные жители карабкались по сугробам. И сегодня произошло чудо, на которое способен далеко не каждый строитель! Дворник сделал для нас двустороннюю лестницу и пандусы. Живем! © aatakaya / Pikabu
- Около месяца назад, когда начались ощутимые морозы, дочь попросила у меня вторые варежки купить. Говорит: «В снегу днем играем, варежки мокнут, высохнуть не успевают». Ну я пошла да купила ребенку варежки вторые, в рюкзак с собой стала класть. Обратила внимание, что мелкая обе пары варежек с батареи тащит мокрые. Спрашиваю ее, в чем дело, а она руки в карманы убрала и молчит. Смотрю на нее, глаза больши-и-ие:
«Мам, у меня подружка есть, она гулять без варежек ходит! Воспитательница нянечке говорила, что у нее семья неблагополучная. Я ее спрашиваю, а она говорит, что папа дома варежки забывает. Я ей вторые варежки даю, у нее же руки мерзнут!» © Bitldgys / Pikabu
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Подруга была с котиком в ветеринарке. Перед ней в очереди стояла женщина с котом, который чем-то отравился. У нее не хватило денег на лечение, она написала заявление, что заплатит до такого-то числа, и ушла. Подруга с мужем попросили оплатить счет дамы с котом. Подчеркнули, что возврата денег не нужно. Прошло больше года, и вдруг подруге на карту упали деньги с подписью «Спасибо за помощь в сентябре 2019-го!». Скорее всего, номер телефона дали в ветеринарке, так как он был у них для заключения договора. Мы все прослезились. Хотели отдать обратно женщине, но: 1) не нашли как, потому что контактов нет; 2) видимо, ей это было важно. Решили добавить свою сумму и отдать на лечение бездомных животных. © aphinadt / Pikabu
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В старшей школе я нашла летом подработку, чтобы заработать на шмотки и развлечения. Моя мама воспитывала нас с братом одна и работала целый день. Я прятала ей в сумочку деньги — иногда $ 20, иногда $ 100 — в зависимости от того, сколько у меня было. © jenniferjuniper / Reddit
- Заезжала несколько раз заправляться на новую заправку. Около входа лежала старая собака, периодически гавкая на прохожих. Наступили морозы, собака пропала. Я уж было подумала о плохом. И вот захожу в очередной раз и вижу милейшую картину:
«Оператор АЗС сказала, что жалко псину, 10 лет сторожит заправку, от проверок прячут».
- Был сегодня у меня в забегаловке курьер из Delivery club. Большой заказ, готовим. Курьер попросился посидеть в зале. Блюда у нас довольно дорогие, народу всегда полный зал. На улице холодно, решил ему сделать горячий чай. Курьер стесняется, говорит, что не нужно. Я говорю: «Пей давай. На улице и так холодно, хоть погреешься». Иду на кухню и думаю: «А что, пока ждет, могу ему и еду приготовить». В итоге сделал ему большую порцию болоньезе с говядиной. Приношу ему, а он смущается, говорит, что не голоден. Я ему поставил за столик и говорю: «Ешь давай, скоро заказ твой отдадим». В итоге человек был искренне рад. © erlan08 / Pikabu
- Когда моя мама умерла, ко мне в дверь постучали. Сын одного из ее клиентов подарил мне конверт с деньгами. Я был сбит с толку. Он объяснил, что, когда его мать умерла, у них не было денег, и моя мама помогла ее детям купить авиабилеты, чтобы они могли прилететь. Она никогда не рассказывала нам об этом. Она не была богатой женщиной. Тогда я понял, что мир потерял кого-то великодушного. © Wackydetective / Reddit
- Живу в Канаде. Этой зимой я ездил по своему району и искал людей, которым нужна была помощь в расчистке дороги. Просто подъезжал, выходил с лопатой и начинал копать. Я подумал, что вместо того, чтобы ходить в спортзал, я могу с таким же успехом сжигать калории, помогая людям. © pethcir / Reddit
- В прошлые выходные я нашел водительские права. Чтобы вернуть их, я нашел владельца в Facebook и отправил ему кучу сообщений, но он не ответил. В итоге мы столкнулись с ним на улице. Выражение его лица, когда я спросил: «Вы Джон Доу?», было бесценно. С вытаращенными глазами он спросил: «Откуда ты это узнал?» Я вытащил его права из кармана, он сказал «Чува-а-ак!», крепко обнял меня и поблагодарил. Сейчас мы друзья на Facebook. © DrJMoDFA / Reddit
- Каждое утро, когда я собираю ланч-боксы для себя и своей девушки, я кладу ей лучшее яблоко — самое большое и красное, с наименьшим количеством пятен. © iam4real / Reddit
Поделитесь, какой самый добрый поступок вы совершили в жизни?