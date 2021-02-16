17 человек, которые делают мир лучше так же легко и непринужденно, как ходят в магазин

Когда был жив мой двоюродный дедушка, я часто покупал себе книги о ковбоях, индейцах и тому подобном. Дед же, будучи пожилым человеком, не имел возможности выйти из дома, чтобы купить себе книжку, хотя очень любил читать, особенно вестерны. Однажды я заметил, что он начал перечитывать свою старую библиотеку, так как новинок у него не было. И тогда я придумал план. С тех пор каждый раз, заходя в газетные киоски, я покупал по 2 книги. Накопив несколько штук, я собирал их, шел к деду, оставлял книги на пороге, звонил в дверь и убегал. Когда я навещал родственника на выходных, он всегда излагал свою теорию о том, кто это делает и как он собирается его поймать. Я никогда не забуду улыбку на его лице, когда он говорил о «книжном бандите». © CrazyMcCookie / Reddit