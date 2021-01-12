17 доказательств того, что удача чаще улыбается терпеливым и настойчивым

«Упорство и труд все перетрут» — почти каждый слышал эту поговорку. Вот только, когда прикладываешь максимум усилий, а результата все нет, тяжело верить в ее правдивость. Но не стоит сдаваться, ведь иногда на то, чтобы добиться своей цели, уходят годы. Герои нашей подборки своим примером показали, что потраченное время того стоит.

Мы в AdMe.ru решили поддержать всех тех, кто упрямо следует навстречу мечте. Поэтому перетряхнули весь интернет и нашли доказательства того, что удача и успех обязательно приходят к тем, кто их заслуживает.

«Только что выплатила половину своих долгов и поняла, как далеко я продвинулась»

«Я исправила прикус, похудела на 11 кг, и меня снова официально зачислили в школу! Впервые за долгое время я искренне счастлива».

«У меня было 45 лишних кг, но я не искал оправданий, хоть и прикован к инвалидной коляске. Мне понадобилось 2,5 года, чтобы стать стройнее, чем когда-либо в жизни»

«На это ушло 3 года усилий и небольшое состояние. И вот самый длинный проект в моей жизни наконец завершен!»

«Мне потребовалось много времени, чтобы сесть на шпагат, но теперь я действительно наслаждаюсь этим»

«Каждому, кто говорит, что вес не исчезает: за 5 лет я похудела на 38,5 кг»

«Обычно растения у меня не выживают, но вот это живет уже год»

«Теперь оно служит мне напоминанием о том, что всегда нужно продолжать стараться и что помощь — это нормально».

«Да, конечно, я сделала это для себя и своего будущего»

«Но гораздо важнее то, что я, мать-одиночка, могу сказать своему 2-летнему сыну: на свете нет ничего невозможного!»

«Мой любимый муж держит свою первую опубликованную работу, нарисованную 10 лет назад. Это была его мечта»

«В следующий выпуск войдут новые комиксы, которые десятилетиями томились в ящике стола».

«Более 10 лет я мечтал о том, чтобы построить свой дом. Наконец-то это стало реальностью»

Это мог бы быть дом моей мечты! Особенно зоны для кошек. © magicsqueezle / Reddit

«Понадобилось 10 лет напряженной работы и много удачи, но моя мечта наконец-то сбылась!»

«Я счастливый владелец этой милой лошади».

«Как человек, который панически боится высоты, считаю, что это фото говорит о невероятном прогрессе»

«Моя потрясающая подруга демонстрирует все книги, прочитанные по списку, который она составила для себя на этот год»

«Cшила костюм без швейной машинки. Это заняло так много времени, и у меня потом болели пальцы, но я горжусь»

«12 лет назад я была бездомной. Сегодня я стала домовладелицей»

«Очень доволен тем, как я продвинулся в работе с керамикой за последние полтора года»

«Это мое лицо после 7 дней, добровольно проведенных в одиночестве, без электричества и водопровода в хижине где-то в глуши финской Лапландии»

«Одно из моих самых ценных воспоминаний. Это было довольно сложно морально: 20+ часов в темноте, минус 30 °C, страх и дискомфорт. Но оно того стоило. Совершенно точно повторила бы этот опыт!»

«Сегодня мне сделали новые протезы, и я снова смогу играть во флорбол и ходить в походы!»