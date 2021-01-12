17 доказательств того, что удача чаще улыбается терпеливым и настойчивым
«Упорство и труд все перетрут» — почти каждый слышал эту поговорку. Вот только, когда прикладываешь максимум усилий, а результата все нет, тяжело верить в ее правдивость. Но не стоит сдаваться, ведь иногда на то, чтобы добиться своей цели, уходят годы. Герои нашей подборки своим примером показали, что потраченное время того стоит.
Мы в AdMe.ru решили поддержать всех тех, кто упрямо следует навстречу мечте. Поэтому перетряхнули весь интернет и нашли доказательства того, что удача и успех обязательно приходят к тем, кто их заслуживает.
«Только что выплатила половину своих долгов и поняла, как далеко я продвинулась»
«Я исправила прикус, похудела на 11 кг, и меня снова официально зачислили в школу! Впервые за долгое время я искренне счастлива».
«У меня было 45 лишних кг, но я не искал оправданий, хоть и прикован к инвалидной коляске. Мне понадобилось 2,5 года, чтобы стать стройнее, чем когда-либо в жизни»
«На это ушло 3 года усилий и небольшое состояние. И вот самый длинный проект в моей жизни наконец завершен!»
«Мне потребовалось много времени, чтобы сесть на шпагат, но теперь я действительно наслаждаюсь этим»
«Каждому, кто говорит, что вес не исчезает: за 5 лет я похудела на 38,5 кг»
«Обычно растения у меня не выживают, но вот это живет уже год»
«Теперь оно служит мне напоминанием о том, что всегда нужно продолжать стараться и что помощь — это нормально».
«Да, конечно, я сделала это для себя и своего будущего»
«Но гораздо важнее то, что я, мать-одиночка, могу сказать своему 2-летнему сыну: на свете нет ничего невозможного!»
«Мой любимый муж держит свою первую опубликованную работу, нарисованную 10 лет назад. Это была его мечта»
«В следующий выпуск войдут новые комиксы, которые десятилетиями томились в ящике стола».
«Более 10 лет я мечтал о том, чтобы построить свой дом. Наконец-то это стало реальностью»
- Это мог бы быть дом моей мечты! Особенно зоны для кошек. © magicsqueezle / Reddit
«Понадобилось 10 лет напряженной работы и много удачи, но моя мечта наконец-то сбылась!»
«Я счастливый владелец этой милой лошади».
«Как человек, который панически боится высоты, считаю, что это фото говорит о невероятном прогрессе»
«Моя потрясающая подруга демонстрирует все книги, прочитанные по списку, который она составила для себя на этот год»
«Cшила костюм без швейной машинки. Это заняло так много времени, и у меня потом болели пальцы, но я горжусь»
«12 лет назад я была бездомной. Сегодня я стала домовладелицей»
«Очень доволен тем, как я продвинулся в работе с керамикой за последние полтора года»
«Это мое лицо после 7 дней, добровольно проведенных в одиночестве, без электричества и водопровода в хижине где-то в глуши финской Лапландии»
«Одно из моих самых ценных воспоминаний. Это было довольно сложно морально: 20+ часов в темноте, минус 30 °C, страх и дискомфорт. Но оно того стоило. Совершенно точно повторила бы этот опыт!»
«Сегодня мне сделали новые протезы, и я снова смогу играть во флорбол и ходить в походы!»
А у вас есть своя история о том, как тяжелый труд и толика удачи привели к заслуженному успеху?