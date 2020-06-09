17 доказательств того, что один из лучших подарков в этой жизни — настоящие друзья

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В мире много прекрасных вещей, без которых жизнь была бы совсем другой. Одна из них — дружба. Друзья — это те, с кем можно быть самим собой, делиться сокровенными тайнами и просто душевно проводить время. Вам крупно повезло, если в вашей жизни есть такие люди.

Мы в AdMe.ru ценим и любим настоящих друзей, ведь они наполняют жизнь особым смыслом и незабываемыми моментами. Надеемся, эта подборка поднимет настроение вам и вашим друзьям и даст лишний повод обнять друг друга покрепче.

Дружба, которой более 20 лет. Пусть каждому из нас повезет повстречать таких друзей

Без таких же чокнутых, как мы сами, жизнь была бы намного скучнее

С другом всегда можно выглядеть как угодно...

Радоваться за кого-то больше него самого — бесценно

OMG FRIENDSHIP GOALS 😩😍❤️ pic.twitter.com/HjciLu7n93 — WAKE UP. SPEAK UP. #BLM (@mvxhoang) April 13, 2018

У друга всегда можно попросить дельный совет

Вот кто действительно готов выслушать вас в любое время

Настоящим друзьям хорошо вместе и в 10, и в 17, и в 29 лет

Что бы ни происходило, главное — чувствовать поддержку

Для друзей не так важны мелочи жизни

Дружба и взаимопомощь — это синонимы

Конечно, у всех бывают свои недостатки

Лучшие из лучших могут осчастливить даже мужей своих подруг

«Моя подруга очень постаралась и сделала это для моего мужа».

У всего есть свои бесспорные плюсы

Если ваш друг пожертвовал почку несколько дней назад, это отличный повод подарить ему праздничный торт

Надпись на торте: «А-а-а, они забрали мою почку!»

Хороших друзей много не бывает

Все лучшее в этом мире можно описать одним предложением

Тот момент, когда давно не виделся с лучшим другом

Расскажите друзьям, как сильно вы их любите, и поделитесь этой статьей, чтобы поднять им настроение.