17 добрых фото, которые спасут незадавшийся день

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Не все дни выдаются одинаково хорошими. Некоторые напоминают нескончаемый понедельник, и тогда срочно требуется порция живительных положительных эмоций. Наша фотоподборка предназначена именно для таких моментов. Отважные пожарные, день рождения песика и трогательная встреча сестер позволят вам вспомнить, что хорошего в мире значительно больше, чем плохого.

AdMe.ru спешит на помощь в неудачный день с дозой новых теплых снимков.

1. Парень решил сшить для сестры платье на выпускной

Жительница Филиппин Лу Аси осталась без платья, так как ее родители не могли позволить себе его купить. Ее брат Маверик разработал дизайн наряда, приобрел материалы и переоборудовал комнату в мастерскую. Вот что у него в итоге получилось.

2. Когда тебе не нужны отговорки

3. Семья устроила праздник в честь 13-летия своего песика. Только взгляните, как он радуется событию и новой игрушке

4. Пожарные спасли из огня 5 человек и котика. Спасателям пришлось откачивать пушистика

5. «Я смотрю на свою невесту впервые в день свадьбы. Младшая сестренка никогда не видела, как я плачу»

6. «Я воспользовался чьей-то подъездной дорожкой, чтобы развернуться, и тут этот белый мишка прыгнул ко мне, чтобы показать свой мячик»

7. «У моей сестры не было билета для меня на ее выпускной в лагере военно-морских сил. Она не знала, что я все равно прилетела и жду ее в отеле»

8. «Это Арета, спасенная корова. Она вылизывала меня языком, а потом уснула. Она хорошая девочка»

9. «Мой 97-летний дедушка и его „дети“ поехали в Диснейленд»

10. Этот книжный магазин ухватил самую суть

«Пожалуйста, входите с собаками. Мы все отчаянно нуждаемся в их любви».

11. Благодаря неравнодушным людям этот мальчик обрел свою потерянную 3 года назад мягкую игрушку. Она много значила для него, потому что это подарок папы, которого уже нет рядом

12. «Я заметил мужчину, который играл на скрипке для двух уточек. Я давно не видел чего-то столь же красивого и чистого»

13. Полицейский делает трогательное селфи со своим напарником и другом. Эти двое смотрятся чертовски круто

14. «Сейчас мы готовимся к выпускным экзаменам, и кто-то поставил эту коробку на входе в библиотеку колледжа»

«У тебя получится! Возьми банан».

15. Кто-то хочет быть уверенным, что мышка безопасно выспится

«Летучая мышь спит. Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».

16. «Папа всегда чистит тропинку от одного конца двора к другому, чтобы почтальону не приходилось обходить»

17. Из местной школы никого не выпускали, войти внутрь также никому не разрешали. Этот мужчина принес из своего ресторана тако для взволнованных родителей

Нам удалось поднять вам настроение? Или, может, у вас сегодня и так светло на душе? Если да, то расскажите нам, что хорошего произошло с вами.