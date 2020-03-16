17 человек, которым не нужны понедельники, чтобы начать новую жизнь

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Жизнь не всегда легка и беззаботна, и мы все прошли через многое. Быть хорошим человеком — непростая задача, особенно когда вы неважно себя чувствуете или несчастны. Но иногда один жест может полностью изменить наше мироощущение. Жизнь полна небольших событий, которые дают нам надежду и заряжают оптимизмом.

AdMe.ru представит вам сегодня 19 самоотверженных героев, способных напомнить каждому из нас об очень важных вещах.

1. «Я сбрила волосы из-за рака и пожертвовала их для париков!»

2. «Мой шурин спас мне жизнь, пожертвовав мне почку на этой неделе»

3. Маленькая девочка вытащила обогреватель на улицу для кота во время похолодания

4. «Маленькая ученица из моего класса по актерскому мастерству узнала, что я люблю Гарри Поттера, и сделала это для меня!»

5. Одна малышка сшила специальный рукав в виде животного, который надевается на капельницу

6. Морские офицеры принесли рождественские подарки двум мальчикам, потерявшим мать

7. «Я случайно оставил очень важную книгу на своей машине, и какой-то добряк положил ее в пластиковый пакет, чтобы защитить от дождя»

8. «Мой сын хотел поблагодарить водителей службы доставки за их тяжелую работу»

«Дорогие UPS, надеюсь, вам понравится угощение от нас».

9. «Сегодня моя 7-летняя дочь отдала свои волосы на благотворительность»

10. «Этим утром нашли и спасли 2 голодных бездомных питбулей, которые ели мусор под дождем на оживленной улице»

11. «Мой сын — инвалид и обожает автоспорт. Эрик Бана показал Кэлу свою машину и подарил ему кепку „Ламборгини“ с автографом»

12. «Вчера я удачно оказался в нужном месте, узнав о лабораторных крысах, которых срочно необходимо было приютить»

13. Врач нарисовал это после укола

14. «Решил спонсировать усыновление животных из приюта. Так что, когда кто-нибудь захочет взять ее домой, все его расходы уже будут покрыты»

15. 4 полосы движения остановились, пропуская их

16. Владелец этого автомобиля оставил люк открытым под дождем, вернулся и обнаружил это

17. «Мы не могли позволить себе обменяться рождественскими подарками в этом году, поэтому вот что муж приготовил для меня»

«101 причина, почему я тебя люблю».