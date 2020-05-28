17 человек, которые своим примером доказали, что безнадежных ситуаций не бывает

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В мире существуют миллиарды историй, и далеко не все они о легкой и беззаботной жизни, в которой все происходит по щелчку пальцев. Но именно такие вызовы делают нас сильнее.

Сегодня AdMe.ru делится историями, из которых можно почерпнуть много сил и вдохновения для того, чтобы встать и идти дальше, даже если кажется, что силы уже на исходе.

1. «Вчера был мой 39-й день рождения. Моему сыну 4,5 года. Я бросил пить за месяц до его рождения, поэтому он никогда не видел меня пьяным. Это лучший подарок, который я мог сделать себе и своей семье»

2. Мужчина едва не погиб в автокатастрофе. Его невеста прошла с ним весь нелегкий путь реабилитации, и теперь они муж и жена

3. С Чарли жестоко обращались. Когда его только взяли новые хозяева, он неадекватно реагировал на любую попытку контакта. Но теперь у него есть семья и он любим

4. «Я боролся с депрессией всю свою жизнь. Прогулка по пляжу с женой сегодня — мой самый счастливый момент за очень долгое время»

5. «9 лет. Это была долгая, тяжелая битва. Наконец-то в моей жизни наступило время приятных перемен»

6. «4 года назад я чуть не потеряла этого маленького парня из-за обструкции почек. Но вот он здесь, выглядит очаровательно в свои 14 лет»

7. «После четырех лет бесплодия я беременна. Мой пес любит прикладывать ухо к животу, наверное, слышит сердцебиение малыша. Я так благодарна, потому что думала, что этого уже не случится»

8. «Год назад у моей дочери обнаружили редкий и агрессивный рак мозга. С помощью операции, химиотерапии и радиации мы его победили. А она отлично справляется с поддерживающей терапией»

9. Она красивая, грациозная. И победила рак даже с тремя ногами

10. «Я просто стою без посторонней помощи впервые после операции»

11. «Мои родители развелись чуть больше года назад и решили пожениться снова»

12. Девочка из Китая посещает онлайн-уроки под уличным прилавком родителей

13. «Моя дочь 5 лет подряд просила собаку на каждые Рождество и день рождения. На этой неделе мы взяли для нее нового лучшего друга. Пока они неразлучны»

14. Учитель использует свою машину в качестве доски, чтобы учить свою единственную ученицу

15. «Сегодня мой день рождения и мой 15-летний юбилей трезвости»

16. «Сегодняшний день особенный, потому что этому старику исполняется 16 лет. Хотя мне говорили, что средняя продолжительность их жизни 8 лет. С днем рождения, Бакстер Медведь»

17. «Это мой школьный друг, который провел 30 часов в снегу в горах Юты. Он выкопал себе пещеру и установил таймеры на своем телефоне, чтобы не потерять сознание»

А как вы встречаете жизненные преграды и трудности, неожиданно возникающие на пути? Что помогает их преодолеть?