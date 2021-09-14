17 человек, которые хотели всего лишь вкусно покушать, но получили нечто особенное
Современные маркетологи придумали крутую фишку — добавлять к блюду какую-то оригинальную деталь, чтобы впечатлить заказчика. Если получится, то он наверняка сделает фотографию и выложит в интернет, чем может сильно пропиарить производителя.
AdMe.ru всегда за креативный подход, хотя, впрочем, результаты иногда получаются безумными.
«Попросил дополнительный соус. Теперь у меня их 16»
«Официанты заметили, что я левша, и вот что у них было припасено на такой случай»
«В моей пасте был маленький стегозавр»
«Вот как оно рекламировалось, и вот что я получил. Даже лучше, чем кажется»
«В закусочной больше никого не было, и они собирались закрываться, поэтому дали мне около 100 жареных соленых огурчиков»
«В нашем наборе для рамена вместо обычного кусочка масла оказалось вот это»
«Как мне съесть это с горящей тарелки? Это какой-то вызов?»
«Попросил пиццерию нарисовать котика на коробке. Вот что я получил»
Надпись на картоне: «Хорошего вам дня!».
«Зашел в местное кафе на свой день рождения, и они воткнули свечку в мои креветки»
«Мороженое и моти (японский десерт из рисового теста) мне подали в бамбуке»
«В ресторане уточнили, не хотим ли мы немного кетчупа»
В местном кафе в латте добавляют фирменное крем-брюле в качестве бонуса!
«В мою пачку с мармеладными арбузами затесалась еще и рыбка»
«Заказала цветочный горшок со всякими сладостями. И это было действительно вкусно!»
«Вот как подают счет в „Ресторане мяса и справедливости“»
В местном кафе в качестве подстаканников дают пустые коробки из-под молока
«Есть у меня возле работы любимая кафешка. Недавно мы с друзьями даже отблагодарили подарками ее сотрудников»
«Сегодня приходим к ним на обед, и нам каждому вручают по такой коробке с чаем».
А вы встречали такие сюрпризы при покупке еды?
Фото на превью Nasekomoshka / Pikabu
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