17 человек, которые хотели всего лишь вкусно покушать, но получили нечто особенное

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Современные маркетологи придумали крутую фишку — добавлять к блюду какую-то оригинальную деталь, чтобы впечатлить заказчика. Если получится, то он наверняка сделает фотографию и выложит в интернет, чем может сильно пропиарить производителя.

AdMe.ru всегда за креативный подход, хотя, впрочем, результаты иногда получаются безумными.

«Попросил дополнительный соус. Теперь у меня их 16»

«Официанты заметили, что я левша, и вот что у них было припасено на такой случай»

«В моей пасте был маленький стегозавр»

«Вот как оно рекламировалось, и вот что я получил. Даже лучше, чем кажется»

«В закусочной больше никого не было, и они собирались закрываться, поэтому дали мне около 100 жареных соленых огурчиков»

«В нашем наборе для рамена вместо обычного кусочка масла оказалось вот это»

«Как мне съесть это с горящей тарелки? Это какой-то вызов?»

«Попросил пиццерию нарисовать котика на коробке. Вот что я получил»

Надпись на картоне: «Хорошего вам дня!».

«Зашел в местное кафе на свой день рождения, и они воткнули свечку в мои креветки»

«Мороженое и моти (японский десерт из рисового теста) мне подали в бамбуке»

«В ресторане уточнили, не хотим ли мы немного кетчупа»

В местном кафе в латте добавляют фирменное крем-брюле в качестве бонуса!

«В мою пачку с мармеладными арбузами затесалась еще и рыбка»

«Заказала цветочный горшок со всякими сладостями. И это было действительно вкусно!»

«Вот как подают счет в „Ресторане мяса и справедливости“»

В местном кафе в качестве подстаканников дают пустые коробки из-под молока

«Есть у меня возле работы любимая кафешка. Недавно мы с друзьями даже отблагодарили подарками ее сотрудников»

«Сегодня приходим к ним на обед, и нам каждому вручают по такой коробке с чаем».