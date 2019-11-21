17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

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Даже в самый хмурый день мы помним, что хороших людей на Земле больше, чем плохих. А если сегодня у вас есть в этом сомнения, просто посмотрите нашу подборку. Ее герои заботятся о бездомных животных, дарят тепло детям, бескорыстно проявляют заботу о близких и о незнакомцах.

AdMe.ru хочет показать вам тех, кто каждый день вносит свою маленькую лепту в то, чтобы сделать жизнь вокруг лучше.

1. Мужчина переделывает старые контейнеры для пикника в домики для бездомных кошек на зиму

© Waifer2016 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

2. «По воскресеньям муж берет дочку в магазин, чтобы я отдохнула. Они всегда возвращаются с цветами для меня. Сегодня малышка осталась дома и муж купил цветы ей»

© Jenlynnchez / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

3. Священник приводит бездомных животных в церковь, чтобы они могли найти там хозяев

© cancerman3000 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

4. Рыбак спас оленя, который оказался в море за несколько километров от берега

© SAT0725 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

5. Кто-то построил для собак 3-этажный дом

© zombiemaster823 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

6. Водитель автобуса угощает студентов конфетами

© KingSeyther / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

7. От души

© benzin500 / pikabu  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

8. Мужчина спасает собаку, оказавшуюся в эпицентре уличных протестов

© kochemi / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

9. Курсант МЧС отдал свою куртку незнакомой девочке, которая поздно вечером на холоде ждала со своей мамой транспорт

© chp_minska / vk  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

10. Когда человеку не все равно

© Jopling95 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

«Здесь была расистская надпись, так что я закрыл ее фоткой котика».

11. «Мой друг собирает несколько пакетов мусора каждый день, пока путешествует по миру»

© dcamp4417 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

12. Этот человек регулярно кормит бездомных животных в своем районе

© cwtaras / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

13. Мужчина предлагает прохожим исследовать космос вместе с ним

© hootersbutwithcats / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

«Это телескоп. Подойдите и взгляните. Бесплатно».

14. Протестующие дают воду полицейским, несущим службу

© ivan420 / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

15. Работники иранской кофейни заботятся о бездомном котике. Они пробовали забрать зверька домой, но он сбегает и возвращается в кофейню

© krkzrm / reddit  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

16. Альпинисты в белорусской больнице мыли окна в костюмах супергероев, чтобы подбодрить маленьких пациентов

© KotBegemot01 / pikabu  

17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

17. 9-летний Паша Абрамов из Арзамаса рисует питомцев для всех желающих, но не за деньги, а за корм, который потом передает в приют для бездомных животных

Даже маленькое проявление любви и заботы достойно восхищения. А какие добрые дела совершаете вы для своих близких и окружающих?

Фото на превью cancerman3000 / reddit

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