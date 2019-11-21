17 человек, которые не ноют, а просто совершают добрые поступки изо дня в день

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Даже в самый хмурый день мы помним, что хороших людей на Земле больше, чем плохих. А если сегодня у вас есть в этом сомнения, просто посмотрите нашу подборку. Ее герои заботятся о бездомных животных, дарят тепло детям, бескорыстно проявляют заботу о близких и о незнакомцах.

AdMe.ru хочет показать вам тех, кто каждый день вносит свою маленькую лепту в то, чтобы сделать жизнь вокруг лучше.

1. Мужчина переделывает старые контейнеры для пикника в домики для бездомных кошек на зиму

2. «По воскресеньям муж берет дочку в магазин, чтобы я отдохнула. Они всегда возвращаются с цветами для меня. Сегодня малышка осталась дома и муж купил цветы ей»

3. Священник приводит бездомных животных в церковь, чтобы они могли найти там хозяев

4. Рыбак спас оленя, который оказался в море за несколько километров от берега

5. Кто-то построил для собак 3-этажный дом

6. Водитель автобуса угощает студентов конфетами

7. От души

8. Мужчина спасает собаку, оказавшуюся в эпицентре уличных протестов

9. Курсант МЧС отдал свою куртку незнакомой девочке, которая поздно вечером на холоде ждала со своей мамой транспорт

10. Когда человеку не все равно

«Здесь была расистская надпись, так что я закрыл ее фоткой котика».

11. «Мой друг собирает несколько пакетов мусора каждый день, пока путешествует по миру»

12. Этот человек регулярно кормит бездомных животных в своем районе

13. Мужчина предлагает прохожим исследовать космос вместе с ним

«Это телескоп. Подойдите и взгляните. Бесплатно».

14. Протестующие дают воду полицейским, несущим службу

15. Работники иранской кофейни заботятся о бездомном котике. Они пробовали забрать зверька домой, но он сбегает и возвращается в кофейню

16. Альпинисты в белорусской больнице мыли окна в костюмах супергероев, чтобы подбодрить маленьких пациентов

17. 9-летний Паша Абрамов из Арзамаса рисует питомцев для всех желающих, но не за деньги, а за корм, который потом передает в приют для бездомных животных

Даже маленькое проявление любви и заботы достойно восхищения. А какие добрые дела совершаете вы для своих близких и окружающих?