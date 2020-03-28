17 человек, которые как никто умеют делиться оптимизмом

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В любые времена важно не только уметь сохранять приподнятое настроение, но и делиться им с другими. Почему бы не сделать чуточку счастливее кого-то рядом — вот девиз героев этой статьи, от поступков которых мгновенно теплеет на сердце.

Мы в AdMe.ru готовы поддержать их настрой и передать частичку оптимизма вам.

Хорошим мальчикам прощаются маленькие слабости

«Моя жена сделала „червячка“ на утреннике нашей дочери. В такие моменты я еще раз вспоминаю, почему я женился на этой потрясающей женщине»

Самое главное — поддержка семьи

Одна собака хорошо, а две — лучше

«Сверху — место возле моего дома 10 недель назад, после сильных пожаров. Снизу — оно же сейчас, после обильных дождей»

Когда женская солидарность не знает границ

К таким психологам и ходить не страшно

«Вышел мужик с мегафоном и начал кричать про то, что люди не должны размножаться. Пришел полицейский и начал вежливо спорить. В итоге они обнялись и разошлись в разные стороны»

Маленький сюрприз для каждого клиента

«На свой 96-й день рождения бабушка захотела поехать в Диснейленд и прокатиться на переднем сиденье любимого аттракциона»

«Моя мама прислала мне фото папы, которому наш пес помогает ремонтировать машину»

«10 лет назад я только мечтала о работе в Pixar. А вчера был мой первый рабочий день там!»

«Кто-то украл ее паспорт, но она нашла решение»

В Таиланде запретили пластиковые пакеты, и жители страны стали собирать товары в супермаркетах в самые разные емкости

И фантазию некоторых покупателей не остановить

Филиппинцы сохраняют позитив в центрах эвакуации после извержения вулкана, примеряя забавную одежду, которую им жертвуют

Такую толстовку нужно иметь каждому

«Дорогой человек позади меня, я надеюсь, сегодняшний день тебя не подведет. Желаю тебе много любви. Человек перед тобой».

А как вы делитесь оптимизмом с окружающими?