17 твитов о людях, которые вдребезги разбили все стереотипы о себе

У мужчин полно стереотипов о женщинах, у женщин — о мужчинах, у тех и других хватает своих представлений о том, как должны вести себя подростки, гопники, бабушки у подъезда или вегетарианцы. Однако в жизни все не делится на черное и белое, в ней хватает как серых, так и ярких красок. И именно об этом наша подборка.