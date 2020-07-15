17 твитов о людях, которые вдребезги разбили все стереотипы о себе
У мужчин полно стереотипов о женщинах, у женщин — о мужчинах, у тех и других хватает своих представлений о том, как должны вести себя подростки, гопники, бабушки у подъезда или вегетарианцы. Однако в жизни все не делится на черное и белое, в ней хватает как серых, так и ярких красок. И именно об этом наша подборка.
AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что в каждом человеке можно найти частичку добра и света, а ждать от всех подвоха — дело неблагодарное. И в доказательство решил привести следующие твиты.
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Расскажите о случаях, когда кто-то вас приятно удивил. С какими стереотипами сталкивались вы сами?