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17 твитов о людях, которые вдребезги разбили все стереотипы о себе

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У мужчин полно стереотипов о женщинах, у женщин — о мужчинах, у тех и других хватает своих представлений о том, как должны вести себя подростки, гопники, бабушки у подъезда или вегетарианцы. Однако в жизни все не делится на черное и белое, в ней хватает как серых, так и ярких красок. И именно об этом наша подборка.

AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что в каждом человеке можно найти частичку добра и света, а ждать от всех подвоха — дело неблагодарное. И в доказательство решил привести следующие твиты.

1.

© Lina94 / Pikabu

2.

© v.atran / Pikabu

3.

© Villich / PIkabu

4.

© yakshamash / Reddit

5.

© shabaev / Pikabu

6.

© iamhellcat / Twitter

7.

© larionovic / Pikabu

8.

© _vanswan / Twitter

9.

© Oooptimistka / Pikabu

10.

© yakshamash / Reddit

11.

© Подслушано / vk

12.

© almost_bergman / Twitter

13.

© Подслушано / vk

14.

© chickenaccident / Twitter

15.

© maratk / Pikabu

16.

© nstonic / Pikabu

17.

© pavlova_swan / Twitter

Расскажите о случаях, когда кто-то вас приятно удивил. С какими стереотипами сталкивались вы сами?

2612013
2k