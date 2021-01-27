17 человек, которые делают мир чуть теплее даже зимой

Доброе отношение каждому приятно, но почему-то принято думать, что глобально изменить мир мелкими поступками невозможно. Но есть люди, которые не обращают внимания на условности и делают то, что им под силу: подбирают бездомного замерзшего пса, исполняют желания детей и внуков, жертвуют одежду и еду незнакомым людям, помогают курьерам.

Мы в AdMe.ru советуем не уступать героям статьи и уже сейчас сделать какое-то доброе дело для того, кто рядом с вами.

«Спасли крошечную собачку. Не беспокойся, малыш, с этого дня ты всегда будешь в тепле»

«Моя собака сейчас очень старая и уже не может подолгу гулять. Поэтому мои родители купили ей такой рюкзак для прогулок»

«Я заказала еду с доставкой на дом, и когда курьер передавал мне заказ, я сказала: „Ох, такими темпами я растолстею“. А потом он написал мне это»

Когда важнее не подарок, а результат

«Этого ленивца нашли прямо посреди шоссе. Водитель автобуса остановился, забрал его в салон и завез в общество по охране окружающей среды»

«Теща пережила тяжелое расставание. Жена написала об этом в Facebook, и вот что люди прислали в поддержку!»

«Посмотрите, как щенок, который раньше был бездомным, смотрит на моего мужа!»

«Незнакомый мне человек по интернету узнал, что я начал заниматься спортом, но у меня не было обуви для зимних пробежек. И прислал вот это!»

Иногда несущественный поступок может значить для другого очень много

«Хотелось бы, чтобы такая „Библиотека игрушек“ была на каждом пляже»

Этот человек закупил корм для животных в приюте, когда в местном зоомагазине была распродажа

«В Гонконге наткнулся на этот холодильник, полный бесплатной еды для нуждающихся»

«Положи то, что у тебя есть возможность положить. Возьми, если в чем-то нуждаешься».

«Мой учитель подозвал меня, прежде чем я вышел из класса на следующий урок, и передал мне это. А все потому, что в понедельник я забыл карандаш. Я очень счастлив»

«Я услышал писк из снега и 3 часа расчищал сугробы, чтобы спасти этого малыша»

«Во время пробежки моя подруга подбирает с дороги все острые предметы, которые могут повредить шины машин. Эта кучка собрана в 2020-м, и она уже начала новую в 2021-м»

«Я подрабатываю курьером на полставки. На последней точке вечером клиентка сказала: „Подожди, у меня есть кое-что для тебя! Я испекла печенье в виде Йоды“»

И даже небольшие чаевые могут сделать день любого курьера лучше