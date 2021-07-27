16 маленьких подвигов, которые многие из нас совершают каждый день, а окружающие даже не подозревают

Фильмы и комиксы про супергероев создали у нас в головах совершенно конкретный образ персонажа в маске и плаще, который обладает сверхъестественными способностями и регулярно применяет их для борьбы со злом и несправедливостью. Однако на практике у каждого из нас есть особенности, которые, если разобраться, вполне заслуживают определения «супергеройские». И вовсе не обязательно носить маску.

Мы в AdMe.ru не против поглядеть, как Супермен или Черная вдова сокрушают полчища врагов на экране, но куда больше мы любим встречать супергероев в реальной жизни. Надеемся, и вы тоже, поэтому мы нарисовали несколько иллюстраций, которые доказывают, что каждый из нас заслуживает этого звания.

1. Мы не боимся вмешиваться и помогать другим, даже когда очень спешим по своим делам

2. Мы не замечаем осуждающие взгляды, потому что знаем, что делаем доброе дело

3. Мы умеем просто заботиться, а не пытаться выиграть в споре

4. Мы знаем, что даже маленькая помощь лучше, чем ничего

5. Мы любим природу, и для нас нет «чужого» мусора

6. Мы с пониманием относимся к тому, что люди разные, и умеем проявлять терпение

7. Мы не стесняемся сказать, когда нам что-то не нравится

8. Мы умеем делиться с теми, кому повезло меньше, чем нам

9. Мы умеем расставлять приоритеты и оставаться людьми

10. Мы знаем свои цели и готовы ради них чем-то жертвовать

11. Мы понимаем, что действительно важно, а что может подождать

12. Мы несем ответственность за тех, кто нам доверяет

13. Мы знаем, что внешний вид — это еще не самое главное

14. Мы ценим и уважаем чужой труд

15. Мы умеем заботиться о себе

16. Мы знаем, что за удовольствие нужно платить, и мы готовы