16 животных, которые знают, что такое настоящая взаимовыручка

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Не только людям свойственно проявлять альтруизм. Братья наши меньшие также готовы оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Мы в AdMe.ru нашли забавные и умилительные примеры дружбы и помощи среди животных со всего мира. Нам уже хочется пойти и сделать что-нибудь доброе и полезное. А вам?

К — команда

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и панд, помогающих друг другу

Спаниель заменил осиротевшим ягнятам мать, научившись кормить малышей молоком из бутылочки

Ворон и гриф собрались на охоту

Бабуины прогнали леопарда, который напал на антилопу, и тем самым спасли ей жизнь

Черные лебеди в китайском сафари-парке подкармливают рыбок

Лапа помощи

Курица успокаивает котят во время грозы

Лошадь вытащила слепого йоркширского терьера из воды, когда он начал тонуть

Если другу хочется зеленой листвы, ты просто подставляешь спину

Заботливый кот поддержал свою кошку во время родов. У пары появились 4 котенка

Хочу научить такому трюку своего хомяка

Когда мать-утка покинула гнездо с яйцами, курица заняла ее место. После появления 3 утят к воспитанию потомства подключилась и гусыня

Медведь вытащил ворону, которая упала в воду

Чтобы не было скучно и одиноко, эти коты из приюта каждый день поддерживают друг друга

Каждому из нас нужны такие друзья!