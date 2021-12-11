16 внимательных людей, которые умеют замечать милоту вокруг себя

У каждого порой случаются дни, когда все валится из рук и ничто не радует. В такие минуты самое главное — не отчаиваться. Достаточно лишь внимательно оглядеться вокруг, чтобы заметить, как много в мире хороших людей и добрых дел.

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А в чем же тогда счастье?

«Моя жена — водитель автобуса, и вот как она нарядилась на работу на Хеллоуин. Это костюм мисс Фризл из мультика „Волшебный школьный автобус“»

«Некоторые говорят, что мой кот совсем не милый. А для меня он милейший»

Счастье — в мелочах

У нас с женой ребенок усыновленный. В один из вечеров, когда он, как всегда, не хотел засыпать, я придумал сказку о паровозике по имени Тема. Как вы, наверное, поняли, имя выбрано неслучайно. Так зовут сына.

Дабы сделать ребенку приятное, в один из выходных дней на прогулке пошли на станцию встречать и провожать поезда. Сын очень хотел встретить тот самый паровозик. Но на станции, к сожалению, были только вагоны. Но вдруг вдалеке показался поезд. Артем твердо заявил, что это и есть тот самый. Когда локомотив приблизился, сын стал махать ему рукой. И паровозик ему ответил! Машинист просто посигналил в ответ, но вы бы видели, сколько восторга это вызвало у Артема. Просто хочу сказать спасибо тому парню в локомотиве и всем, кто делает такие приятные мелочи. © Evgeen198125 / Pikabu

«Проснулся среди ночи и обнаружил своего хомяка позирующим»

ПДД и собака

Наблюдал такую картину на улице. Собака хотела перейти дорогу по пешеходному переходу, сделала шаг, смотрит по сторонам — машины не пропускают. Стояла так минуту, ждала — результата нет. Развернулась и начала искать попутного пешехода. В итоге вместе с мадам прошлась, виляя хвостом. © Impulsive / Pikabu

«Наша соседка Бетти празднует свое 100-летие»

«Просто взгляните, как он мило позирует на плошке с водой»

А ведь и правда

— Папа, смотри, машина такси снова стоит у того дома!

— Да, стоит. Наверное, водитель приехал домой пообедать.

— Или попить чай!

— Ага.

— С лимоном.

— Ага.

Долго думал.

— Папа! У каждого человека должно быть место, чтобы попить чаю с лимоном! © Serdobol / Pikabu

«Я приготовила обед и села за стол. Кошка легла мне на колени и 10 минут смотрела вот так»

«Девочки, я плачу»

«Это точно ловушка, но разве у меня есть выбор?»

«В банку для чаевых моего бариста попал крошечный резиновый цыпленок»

«Подушечка на лапе моей кошки похожа на нос»

«Брат сказал, что купил симпатичные сапожки в подарок новорожденной дочери. Я посоветовал надеть их на щенка. 10 из 10, не разочаровал»

Таких врачей точно не стоит бояться

Бонус: «Наш первый позитив после года попыток»