16 важных уроков, которые люди усвоили благодаря психотерапии, и это сделало их счастливее

Современный человек стал уделять больше внимания не только своему физическому здоровью, но и ментальному. Однако по-прежнему далеко не каждый вовремя осознает, когда именно появляется необходимость в помощи со стороны, и продолжает вариться в круговороте собственных мыслей. Благо порой люди безвозмездно делятся своим опытом и советами, полученными в общении со специалистами, в сети, чем воодушевляют читателей на позитивные изменения.