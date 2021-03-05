16 важных уроков, которые люди усвоили благодаря психотерапии, и это сделало их счастливее
Современный человек стал уделять больше внимания не только своему физическому здоровью, но и ментальному. Однако по-прежнему далеко не каждый вовремя осознает, когда именно появляется необходимость в помощи со стороны, и продолжает вариться в круговороте собственных мыслей. Благо порой люди безвозмездно делятся своим опытом и советами, полученными в общении со специалистами, в сети, чем воодушевляют читателей на позитивные изменения.
Просматривая подобные записи пользователей соцсетей, мы в AdMe.ru отметили, что эти рассказы и правда оказывают некий успокоительный эффект и помогают посмотреть на свои проблемы под новым углом. Поэтому решили отобрать наиболее популярные из них, чтобы показать и вам.
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Может быть, вы тоже когда-то обращались к психотерапевтам или психологам? Какую самую важную истину специалист помог усвоить вам?