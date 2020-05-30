16 человек, которые ради любви совершают маленькие, но такие важные поступки
Любовь — это не громкие слова и обещания, а реальные поступки. Одни выражают это нежное чувство к своей второй половинке, делясь M&M’s втайне от детей, другие встают ни свет ни заря, чтобы их избраннику не пришлось одному ехать в такси в аэропорт, а третьи и вовсе изобретают крекеры в форме знака зодиака спутника своей жизни.
AdMe.ru не смог оставить без внимания 16 пользовательских историй из твиттера, которые могут послужить основой для будущей серии вкладышей жевательной резинки Love is...
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А что для вас любовь? Часто ли вы сами совершаете подобные поступки ради своей второй половинки?
Фото на превью tiffany_tran7 / Twitter