16 человек, которые ради любви совершают маленькие, но такие важные поступки

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Любовь — это не громкие слова и обещания, а реальные поступки. Одни выражают это нежное чувство к своей второй половинке, делясь M&M’s втайне от детей, другие встают ни свет ни заря, чтобы их избраннику не пришлось одному ехать в такси в аэропорт, а третьи и вовсе изобретают крекеры в форме знака зодиака спутника своей жизни.