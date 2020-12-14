16 теплых снимков, которые генерируют положительные эмоции прямо из воздуха

Повседневность частенько вынуждает нас держать свои эмоции под контролем и надевать на лицо выражение посуровее — что поделаешь, такова жизнь. И все-таки мы всегда готовы умилиться при виде очередной фоточки котика, который просит обнимашек, или улыбающегося песеля, предвкушающего прогулку. Просто потому, что внутри каждого из нас живое и теплое сердце, и радость никогда не исчезает из него насовсем.

Мы в AdMe.ru никогда не устаем отыскивать для вас всякую милоту и доброту, и посмотрите-ка, что мы нашли в этот раз. А в конце статьи вас ждет бонус — по-настоящему добрая новогодняя история из Канады.

1. «Это ведь означает, что я волшебник, да?»

2. «Я 20 лет искала украденную у меня в детстве игрушку. Наконец нашла такую же по объявлению. Обняла этого крота и реву»

3. «Наконец у меня есть свой дом»

4. «Она плакала в переноске перед визитом к ветеринару. Поэтому я выпустил ее и позволил утешиться, зарывшись мордочкой в мою бороду»

5. «После разрыва мучительных отношений у меня не было ни дома, ни работы, ни семьи, кроме 2-летней дочки. Теперь я могу повесить этот ключик на елку, и он много значит для меня»

«Первое Рождество в нашем новом доме. Мама и Адриана».

6. «Самый любимый в мире человек для моего пса — моя бабушка. Вчера ей исполнилось 89, и он поздравил ее, как следует обняв»

7. «Я ветеринар. Сегодня встала не с той ноги, не хотела идти на работу. Первым пациентом была морская свинка, и мальчик, ее хозяин, подарил мне это и сказал спасибо»

8. «Мой личный рекорд: я собрал 35 кг помидоров в моем городском огороде размером 8 на 5 м»

9. «Мой сосед в электричке, у которого все еще впереди»

10. «Моя жена оставила мне сюрприз на кухне»

«Любовь всей моей жизни».

11. «Обычно пассажиры самолета жалуются на детей, которые кричат или пинают их кресло, а этот парень не мог перестать облизывать меня»

12. «Ну рассказывай, как у тебя дела»

13. «Выражение морды очень хорошей девочки, которая только что поняла, что мы отправляемся в поход, и прогулка будет длиться все выходные»

14. Феи бывают разные

15. Лучший канал в телевизоре

16. «У нас новая любимица — Пенелопа. Мы зовем ее Пеппа»

Бонус: добрая новогодняя история

Мы с мужем живем в Канаде. Он работает на почте. К нам сюда приходят письма со всего мира для Санта-Клауса. Дети пишут на конверте «Санта-Клаус, Канада или Северный Полюс, индекс Н0Н 0Н0». Все расходы за конверты, бумагу и марки берет на себя почта Канады. А отвечают на письма волонтеры. Каждый берет письма из страны, на языке которой он говорит. Почта выдает всем волонтерам красиво оформленное письмо, а они сами пишут адрес и имя ребенка.

Мой муж взял письма из Беларуси и Украины, а я вызвалась помочь прочитать письма и ответить на них. Это невероятное чувство, когда ты становишься частью новогоднего чуда!

Письма от детей были очень милые. А еще было одно письмо от девочки 27 лет. Пишите и вы в следующем году! На фото — мой Санта. © kristina.abr / Pikabu