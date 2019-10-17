16 снимков, которые на секунду остановят и перезапустят ваше сердце

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Любой снимок из собранных в этой статье вызывает сильные чувства. Взгляните на незнакомцев, которые укачивают чужого младенца, на невесту, прилетевшую в последний раз увидеть любимую бабушку, на старого кота, которого наконец взяли из приюта домой, — просто чтобы почувствовать внутри тепло, и силу, и легкую грусть, и веру в чудо. Просто чтобы поверить: хоть жизнь и непростая штука, все у нас в конце концов будет хорошо.

Мы в AdMe.ru почти никогда не удерживаемся от того, чтобы всплакнуть над трогательными снимками, и надеемся, что ваше сердце от них тоже забьется чаще.

1. Врачи запретили 102-летней бабушке лететь на свадьбу, и внучка сделала сюрприз: отправилась к ней прямо в свадебном платье. Это была их последняя встреча

2. Пожилой джентльмен пришел в ресторан в одиночестве, и когда он начал рассказывать официанту истории из своей жизни, тот взял перерыв, чтобы выслушать его

3. «Мне было 8, когда я нашел 4-листный клевер и подарил отцу. Он умер, и я нашел этот пакетик в его бумажнике, когда разбирал вещи. 20 лет спустя он все еще хранил его»

4. «Нам было неловко оттого, что мы никак не могли успокоить cвоего малыша в ресторане, и уже собирались уходить, но незнакомая пара предложила нам помощь. Сын спал на этом плече весь вечер»

5. «Ночной охранник на моей работе вяжет шапочки и пинетки для недоношенных детей из Эдинбургского госпиталя. Он также рассылает их по всему миру»

6. Девушка с последней стадией рака отказалась от лечения и вышла замуж за любимого, чтобы насладиться оставшимся временем. И ей это удалось

7. «Мой дедушка до и после Второй мировой войны, фото с разницей в 7 лет. Он не любил вспоминать о концлагере, но его глаза говорят больше, чем любая книга по истории»

8. Семья попала в ДТП. Пока маму обследовал врач, дочка рыдала от испуга. Спасатели заметили у нее в руках лак и попросили сделать им маникюр. Это сработало!

9. Девушка, родившаяся без одной руки, создала образ диснеевской принцессы в поддержку девочки с таким же физическим отличием

9. «На моего коллегу накричала покупательница. Позже ее дочь вернулась, чтобы извиниться за свою маму»

«Извините, что моя мама накричала на вас».

10. Детский парикмахер из Новосибирска бесплатно стрижет сирот и детей с аутизмом

11. Когда здание внезапно рухнуло, парень оказался под завалами. В ожидании помощи он отправил родным селфи, подтвердив, что с ним все в порядке. Его спасли

12. Мама позволила сыну выбрать в приюте любое животное. Он выбрал старого толстого застенчивого кота. Тот сразу забрался к мальчику на руки, и с тех пор они неразлучны

13. «Мой 11-летний брат решил учить корейский язык, чтобы общаться с новой девочкой из класса, которая говорит только по-корейски»

14. Женщина спасает раненых бабочек: после замены поврежденных крыльев они снова могу летать

15. Первое знакомство

16. Бабушка и внучка

А вам есть что рассказать о доброте и самоотверженности ваших близких и знакомых?