16 трогательных историй о животных, которые нашли в себе силы вновь поверить человеку

87 2 25 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К сожалению, не всегда жизнь пушистиков складывается наилучшим образом и зачастую виной тому — человек. Поэтому так важно не проходить мимо братьев наших меньших, попавших в беду, ведь, помогая им, мы сами становимся чуточку добрее и бескорыстнее. Тем более для их счастья нужно не так уж и много — дом, сытое пузо, любовь и друзья.

Мы в AdMe.ru искренне переживали и радовались за каждого героя этой статьи и хотим, чтобы и вы прочувствовали эти эмоции.

1. Имя Лимбани означает «будь сильным», что он и доказал. Малыш родился больным, и мать от него отказалась. Он очень любит рисовать и хулиганить

2. Это Марми, она болеет астмой и у нее совсем нет зубов. Все это досталось бедняжке от прошлой жизни, но теперь она счастлива и по-настоящему любима

3. Мать жирафенка Кико убили браконьеры. Теперь малыш живет в центре для таких же осиротевших детенышей, как и он. У Кико есть лучший друг — слоненок Лобоито

4. «Кто-то завернул его в пластиковую обертку и оставил умирать на дороге. Мы взяли его домой. Палец для масштаба»

5. Кошку с забавным именем Торт достали из водосточной трубы. К сожалению, она была единственной выжившей из трех брошенных туда котят

6. Люсиль было 9 лет, когда хозяин бросил ее. Она болела и страдала ожирением. Сейчас бывшая страдалица счастлива и мотивирует других собак к похудению

7. Мигеля и еще 30 собак хозяева держали взаперти долгие годы. Несчастные животные жили в ужасающих условиях и полнейшей антисанитарии

8. Пони по имени Марта родилась с кривыми ножками в результате неправильного скрещивания мини-лошадей. Сейчас непоседа резво скачет и умиляет всех вокруг

9. Знакомьтесь, ее зовут Шут. Бедняге пришлось ампутировать переднюю лапу и плечо после того, как ее сбила машина. К счастью, милашка Шут уже освоилась в новой приемной семье

10. В Австралии 2 брата вывезли на своем автомобиле пострадавших от лесного пожара коал в безопасное место. Это видео тронуло сердца всего мира

11. Этого детеныша вомбата нашли на дороге около мамы, погибшей еще 2 дня назад. Малыш был настолько голоден, что пытался сосать ее молоко

12. Благодаря стараниям зоозащитников в Южной Корее закрыли собачью ферму. От неминуемой гибели спасли около 100 несчастных животных

13. Истощенную таксу Дели ее будущий хозяин нашел в подъезде своего дома. Как и кто ее довел до такого состояния, так и осталось загадкой

14. Мистер Бигглсуорт родился с редкой генетической аномалией, поэтому заводчик решил его усыпить. Но теперь у лысого крохи есть семья, друзья и куча модных свитеров

15. На прошлой неделе она была голодной беременной бродягой. Сегодня она гордая мама в безопасном доме

16. «Подобрали истощенную алабайку: в спасение собаки не верили даже мы. Как выглядит „пенсионерка“ через год»

Может быть, вы знаете истории, похожие на эти? Или сами участвовали в спасении какого-нибудь страдальца? Расскажите нам об этом.