16 проникновенных фото, которые показывают всю мощь жизни

Жизнь непростая штука, как ни крути, и уберечься от ее испытаний еще никому не удавалось. Но если вера в хорошее вдруг пошатнется, стоит вспомнить, что после разлуки будет встреча, после разочарования — любовь, а после холодной и темной ночи неизбежно грядет рассвет.

Мы-то в AdMe.ru давно знаем, что добро, надежда и радость всегда побеждают, и если вдруг вы в этом усомнились, скорее читайте статью. А в конце вас ждет невиданный бонус: фотография цветка, выращенного из семян 32000-летней давности.

1. «Из-за сильной аллергии о собаке я мог только мечтать. Но спустя полгода после прививки для аллергиков у меня наконец появился щенок. Я счастлив»

2. «Я родился без руки, поэтому сконструировал себе протез и распечатал его на 3D-принтере»

3. Из-за редкой болезни парень полностью ослеп в 22 года. А в 25 ему помогло экспериментальное лечение. Он снова видит!

4. «Мой 101-летний дедушка устроил вечеринку в честь 100-летия своего лучшего друга Боба»

5. Муж сконструировал для жены инвалидную коляску-внедорожник, чтобы путешествовать вместе. А теперь пара запустила такие коляски в массовое производство

6. Отец впервые видит дочь в свадебном платье

7. Отец поставил памятник своему сыну, изобразив его свободным от земных тягот. А потом создал фонд, который помогает людям в инвалидных колясках

8. «Сегодня я сказал „прощай“ своему псу. Я позволил ветру развеять его пепел. Тому самому ветру, который трепал его шерсть, когда я расчесывал его здесь почти каждое утро. Мы еще встретимся, мой лучший друг»

9. Моэт держали в клетке в антисанитарных условиях, поэтому она заболела и ослепла. Ее взяла к себе любящая хозяйка, и сейчас у Моэт все хорошо

10. «Сегодня тете моей девушки исполняется 101 год»

11. «После 7 лет ожидания моему отцу наконец сделали трансплантацию легкого»

12. «Перед вами — настоящий герой. Он провел 5 лет в нескольких концентрационных лагерях и выжил. Бежал в США, где воевал на 2 войнах. А потом стал врачом и спасал жизни»

13. «У моего брата аутизм, и он нечасто улыбается. Это его лицо сегодня утром, когда мой кот запрыгнул к нему на плечо»

14. «Это моя 92-летняя бабушка Розмари, у нее поздняя стадия деменции, но она всегда помнит, что я собираюсь назвать ребенка, которым беременна, в ее честь»

15. «В витрине нового свадебного магазина в нашем городе есть инвалидное кресло с манекеном в свадебном платье, и я впервые вижу такое»

16. «Этот смелый пес спас от ядовитой змеи 5-летнего ребенка, но был укушен сам. Он уже выздоравливает, и ему гораздо лучше»

Бонус: российские ученые вырастили цветок из семян, которым почти 32 тысячи лет