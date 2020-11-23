16 позитивных фото, которые заменят лекарство от грусти и осенней хандры

Иногда всем нам кажется, что вокруг сплошная серость и холод, а пасмурное небо не падает только потому, что опирается на наши плечи. Но это лишь на миг — стоит взглянуть на художника, который рисует своими усами, на прячущегося за деревцем наивного слоненка и на спасенных неравнодушными людьми пса или совенка, как мы сразу вспоминаем, что мир держится на любви и радости.

Мы в AdMe.ru знаем верное средство от уныния — такие вот теплые антиосенние статьи. А еще обнимаем вас, так просто, на всякий случай. Крепко-крепко. А в конце статьи вас ждет история очень хитрого кота на четверть ставки.

1. «Наши планы изменились, и вместо пышного торжества мы устроили небольшую домашнюю свадьбу. Вот фото»

2. «Год назад моя жена узнала, что у нее рак груди. Сегодня я сделал ей особенный завтрак, чтобы она не вспоминала о плохом в этот день. Моя жена победила болезнь»

3. «Я и мой пес родились в один день»

4. Мексиканские моряки спасли лабрадора во время наводнения. Хозяев найти не удалось, и пса взяли на службу во флот. Посмотрите, как он доволен!

5. Так выглядят грабители банков в Калифорнии

Мужчина снимал деньги в банкомате, когда заметил за стеклом в закрытом отделении банка енота. Прибывшим зоозащитникам пришлось 10 минут гоняться за «грабителями», которые явно не хотели покидать место преступления, перевернули несколько стопок документов и уронили компьютер. Позже на стоящем рядом со зданием дереве нашли следы грязных лап: видимо, ночью еноты забрались по его ветвям на крышу банка, а затем в вентиляционную шахту, откуда свалились на пол офиса.

6. Мужчина, доставлявший рождественскую ель в Рокфеллеровский центр, нашел в ветвях совенка и привез его в центр дикой природы. Совенок поел и чувствует себя хорошо!

7. Ромео, самая одинокая лягушка в мире, обрел пару

Лягушки Telmatobius yuracare, эндемики Боливии, считались вымершими. Единственным выжившим представителем вида был Ромео, которого прозвали «самой одинокой лягушкой в мире»: он 10 лет провел в одиночестве в аквариуме музея естественной истории города Кочабамба. Но ученые из экологической организации Global Wildlife Conservation отправились в экспедицию в боливийские леса в надежде найти ему пару. Им повезло, они отыскали еще 5 лягушек этого вида, одну из которых назвали Джульеттой. Ромео больше не одинок!

8. Австралия восстанавливается после страшных пожаров

9. «Какой-то ангел вывесил на улице в Торонто шапки и перчатки, чтобы любой, кто мерзнет, мог взять их»

10. Слоненка застигли за воровством сахарного тростника. Он спрятался за деревце и стоял там абсолютно неподвижно. Чтобы не заметили

11. «Услышав, как старые собаки умирают в приютах, мы с женой решили взять ее домой. С 15-летием, Рози!»

12. Британский автогонщик Ландо Норрис выступил на соревнованиях в шлеме, дизайн которого придумала его 6-летняя поклонница Ева

13. Мистер Грю, кот с необычным прикусом, помогает своей хозяйке продавать книги, а она перечисляет вырученные деньги приюту для животных

14. «Я пишу картины с помощью собственных усов, а средства от продажи идут на благотворительность. Это моя любимая работа»

15. «Вернулся домой с работы. Все еще чувствую себя как во сне!»

«Привет, папочка!»

16. «Моя собака считает, что в этом костюме я выгляжу забавно»

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