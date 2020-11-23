16 позитивных фото, которые заменят лекарство от грусти и осенней хандры
Иногда всем нам кажется, что вокруг сплошная серость и холод, а пасмурное небо не падает только потому, что опирается на наши плечи. Но это лишь на миг — стоит взглянуть на художника, который рисует своими усами, на прячущегося за деревцем наивного слоненка и на спасенных неравнодушными людьми пса или совенка, как мы сразу вспоминаем, что мир держится на любви и радости.
Мы в AdMe.ru знаем верное средство от уныния — такие вот теплые антиосенние статьи. А еще обнимаем вас, так просто, на всякий случай. Крепко-крепко. А в конце статьи вас ждет история очень хитрого кота на четверть ставки.
1. «Наши планы изменились, и вместо пышного торжества мы устроили небольшую домашнюю свадьбу. Вот фото»
2. «Год назад моя жена узнала, что у нее рак груди. Сегодня я сделал ей особенный завтрак, чтобы она не вспоминала о плохом в этот день. Моя жена победила болезнь»
3. «Я и мой пес родились в один день»
4. Мексиканские моряки спасли лабрадора во время наводнения. Хозяев найти не удалось, и пса взяли на службу во флот. Посмотрите, как он доволен!
5. Так выглядят грабители банков в Калифорнии
Мужчина снимал деньги в банкомате, когда заметил за стеклом в закрытом отделении банка енота. Прибывшим зоозащитникам пришлось 10 минут гоняться за «грабителями», которые явно не хотели покидать место преступления, перевернули несколько стопок документов и уронили компьютер. Позже на стоящем рядом со зданием дереве нашли следы грязных лап: видимо, ночью еноты забрались по его ветвям на крышу банка, а затем в вентиляционную шахту, откуда свалились на пол офиса.
6. Мужчина, доставлявший рождественскую ель в Рокфеллеровский центр, нашел в ветвях совенка и привез его в центр дикой природы. Совенок поел и чувствует себя хорошо!
7. Ромео, самая одинокая лягушка в мире, обрел пару
Лягушки Telmatobius yuracare, эндемики Боливии, считались вымершими. Единственным выжившим представителем вида был Ромео, которого прозвали «самой одинокой лягушкой в мире»: он 10 лет провел в одиночестве в аквариуме музея естественной истории города Кочабамба. Но ученые из экологической организации Global Wildlife Conservation отправились в экспедицию в боливийские леса в надежде найти ему пару. Им повезло, они отыскали еще 5 лягушек этого вида, одну из которых назвали Джульеттой. Ромео больше не одинок!
8. Австралия восстанавливается после страшных пожаров
9. «Какой-то ангел вывесил на улице в Торонто шапки и перчатки, чтобы любой, кто мерзнет, мог взять их»
10. Слоненка застигли за воровством сахарного тростника. Он спрятался за деревце и стоял там абсолютно неподвижно. Чтобы не заметили
11. «Услышав, как старые собаки умирают в приютах, мы с женой решили взять ее домой. С 15-летием, Рози!»
12. Британский автогонщик Ландо Норрис выступил на соревнованиях в шлеме, дизайн которого придумала его 6-летняя поклонница Ева
13. Мистер Грю, кот с необычным прикусом, помогает своей хозяйке продавать книги, а она перечисляет вырученные деньги приюту для животных
14. «Я пишу картины с помощью собственных усов, а средства от продажи идут на благотворительность. Это моя любимая работа»
15. «Вернулся домой с работы. Все еще чувствую себя как во сне!»
«Привет, папочка!»
16. «Моя собака считает, что в этом костюме я выгляжу забавно»
Бонус: кот на четверть ставки
«В один холодный осенний день к нам во двор пришел кот. Не худой, не драный, весьма приятной внешности. Мурлыкал, лез на руки, оказался нетребователен в еде. И самое главное, наши коты хорошо его приняли: не били и не прогоняли. Ради приличия обошли окрестности и поспрашивали, не пропал ли у кого отличный кот. Хозяев не нашлось. Что ж, видимо, будет у нас третий кот, решили мы.
Но кот оказался совершенно другого мнения. Пожив у нас неделю, он пустился в дальнейшие странствия. По всем нашим соседям. Выяснилось, что он ежедневно совершал обход всей улицы и столовался. Вот так у нас появился общий на всю улицу кот. К нам он приходит всегда в одно и то же время — в 7 утра. Потом отправляется на обход. Уже 2 года. Все соседи зовут его по-разному. И откликается он на все эти имена. Мы зовем его Чудик, ну или же Чудовище. Чудовищно милый кот на четверть ставки».