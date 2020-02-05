16 поступков людей с добрым сердцем, на которых держится этот мир

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Даже если у вас нет $ 50 млн, как у отца из Техаса, который пожертвовал своим бизнесом, чтобы построить парк развлечений для своей дочери, вы все равно можете творить добро, как парень, вернувший украденный велосипед законному владельцу, или семья, которая сделала маленькую дверцу специально для соседского кота. Для добрых поступков не нужно особое место и время, стоит лишь оглянуться вокруг — и вы найдете тех, кому можете помочь.

Мы в AdMe.ru восхищаемся неравнодушными людьми, которые не проходят мимо чужой беды и поступают по совести. Вот наши новые герои.

1. «Увидел, что парень скупил все оставшиеся в магазине колпаки Санты. Оказалось, что он делает так каждый год, чтобы на следующее Рождество пожертвовать их детской больнице»

2. «Мальчик в метро уступил свое место женщине с ребенком в коляске, а когда его мама уснула, просунул руку между ее головой и поручнем, чтобы ей было помягче»

3. Каждое утро жители городка в Калифорнии выстраиваются в очередь и выкупают весь запас пончиков у хозяина кафе, чтобы он смог пораньше закрыть его и пойти домой ухаживать за больной женой

4. «Моя собака прогнала быка, напавшего на лосенка. Я принес его в дом. Через час он оправился от шока и воссоединился с мамой-лосихой. С тех пор он иногда появляется поблизости. Назвал его Бернардом»

5. Под Смоленском в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады провели парад для 1 ветерана, который участвовал в битве за город

6. Когда один из посетителей кафе в Алабаме увидел, что единственный работник не справляется с наплывом клиентов, он зашел за стойку и вымыл посуду

7. Отец из Техаса продал строительный бизнес и построил для своей дочери и других детей с особыми потребностями парк развлечений за $ 51 млн

8. Во время извержения вулкана на Филиппинах из-за пепла было трудно дышать, а маски стали дефицитом. Этот парень бесплатно раздавал их прохожим на улице

9. «Фермер из нашего городка погиб в результате несчастного случая, и тогда остальные фермеры собрались вместе и помогли его семье убрать урожай»

10. Парень с помощью рук и маленького футбольного поля объясняет слепому другу, что происходит на настоящем футбольном поле

11. Кто-то выкупил это парковочное место, чтобы сохранить старое дерево

12. Райли Хауэлл погиб, спасая однокурсников от вооруженного преступника. Он любил «Звездные войны», поэтому в новой книге саги в его честь назвали одного из джедаев

13. Кошка Дымка отморозила лапы, и новосибирские врачи напечатали для нее на 3D-принтере бионические протезы. Теперь она снова бегает, умывается и потягивается

14. «Прежний хозяин хотел усыпить ее из-за болезни почек. Я забрал ее себе, болезнь мы вылечили, и теперь она мой лучший друг»

15. «Я продал свою бороду на аукционе, чтобы пожертвовать деньги для больных раком простаты. Вот дизайн, который выбрали для меня»

16. «Это кот наших новых соседей. Они редко впускают его в дом, даже в сильный мороз. Поэтому мы установили для него дверцу в нашем сарае, чтобы он мог погреться»

Бонус: парень купил краденый велосипед, чтобы вернуть его владельцу

26-летний британец из Ливерпуля заподозрил, что велосипед, который ему предложили купить, краденый. Но он не стал ни в чем обвинять вора, а просто купил у него велосипед, а потом разместил в Twitter такое объявление: «Ни у кого не украли велик? Только что купил его за 80 фунтов (₽ 6 600), на нем велосипедный замок. Хочу вернуть его владельцу. Я знаю, что такой велосипед стоит 1 350 фунтов (₽ 112 000), и у меня бы сердце разорвалось, если бы его украли у меня. Дай знак».

Вскоре с парнем связался настоящий владелец — он пришел с ключом от замка и чеком о покупке велосипеда и доказал, что вещь действительно принадлежит ему. В сети парня, купившего велосипед, уже прозвали «добрым самаритянином», а компания Halfords, которая продает туристическое оборудование, предложила подарить ему велосипед. Но британец отказался, сказав, что совершил свой поступок не ради подарков.

А ради вас кто-то совершал добрые дела?