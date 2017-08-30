16 фотографий, как будто специально созданных для умиления
Фотография — это не только способ сохранить воспоминания, но и возможность запечатлеть моменты, которые мы часто не замечаем в повседневной жизни. Смешные, добрые, трогательные — каждый из них заставит остановиться на минуту и просто порадоваться, что в жизни есть место таким мгновениям.
AdMe.ru собрал 15 прекрасных фотографий, которые буквально осыпают зрителя милотой.
1. Принцесса Шарлотта в детских сандалиях своего дяди, принца Гарри
Красные сандалии Шарлотты — это те же самые сандалии, которые носил ее дядя, принц Гарри, в том же возрасте более 30 лет назад. И это не первый случай передачи одежды «по наследству» — королевская семья любит давать вторую жизнь старым вещам.
2. Мужчина помогает жене заново научиться читать
«Я увидел эту пару в Starbucks, где Джон учил Линду алфавиту. Он рассказал, что она потеряла память и заново учится читать. Терпение, любовь и понимание как они есть».
3. Протестующие дарят розу солдату
В 2013 году в Бангкоке проходили массовые антиправительственные восстания. Фото, сделанное во время них, стало символом надежды на преодоление кризиса.
4. Мишель и Барак Обама дурачатся в ожидании премьер-министра Сеула
Президент и первая леди США всегда оставались обычной парой, даже во время официальных встреч. Так было и перед встречей с премьер-министром Сеула в 2016-м.
5. Малыш рад первой встрече с младшей сестрой
Детские эмоции — самые искренние: вы только посмотрите на восторг брата от долгожданного знакомства с младшей сестренкой!
6. Собака спит рядом с уставшими солдатами
Это фото советских солдат сделано в 1942 году: недолгие минуты отдыха в компании питомца.
7. Деменция и инсульт не разрушили 60-летний брак
Эта пара жената уже 60 лет, но ни время, ни болезни жены не ослабили их любовь: несмотря на перенесенный инсульт и деменцию, муж всегда рядом с ней.
8. Неизвестный мужчина кормит бобренка из бутылочки
На фото мужчина из племени индейцев монтанье в Квебеке. Обратите внимание, он даже позаботился о крохотной бутылочке, чтобы бобренку было удобнее есть!
9. Малыш дает цыпленку понюхать цветы
«Мой племянник помогает своему питомцу — цыпленку Печеньке понюхать цветы».
10. Любовь длиной в 63 года
Эта пара на фото в браке уже больше полувека. Внучка-фотограф запечатлела их неугасающую любовь на 63-ю годовщину свадьбы.
11. Самое трогательное фото в честь конца учебного года
Это Софи, и она держит в руках свою фотографию в начале учебного года. К его концу она совершила самое важное достижение — победила рак.
12. Любовь, которая не знает смерти
«Моя девушка работает в Steak’n Shake. Муж этой женщины умер, но она каждый день обедает вместе с ним».
13. 5-летняя девочка поддерживает 89-летнюю женщину во время эвакуации
После урагана «Катрина» жертвам стихии пришлось несколько дней ждать эвакуации. Но эта малышка, пережившая катастрофу и долгие дни ожидания, не забывает оказывать помощь другим — хотя бы успокаивающим жестом.
14. Мальчик обнимает свою собаку-помощника
У Лукаса синдром Санфилиппо, и специально обученный питомец облегчил бы его жизнь. Поэтому, когда отец мальчика узнал, что сыну не могут предоставить такую собаку, он взял щенка из приюта и обучил его сам.
15. Полицейский дарит бездомному новую пару обуви
Прохожая женщина засняла добрый поступок прямо на улице Нью-Йорка: полицейский подарил бездомному мужчине новую пару носков и обувь, чтобы он не замерз.
16. Новорожденные щенки хаски
Кажется, у мамы-хаски закончились чернила прямо во время родов!
Фото на превью East news