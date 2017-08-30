16 фотографий, как будто специально созданных для умиления

Фотография — это не только способ сохранить воспоминания, но и возможность запечатлеть моменты, которые мы часто не замечаем в повседневной жизни. Смешные, добрые, трогательные — каждый из них заставит остановиться на минуту и просто порадоваться, что в жизни есть место таким мгновениям.

AdMe.ru собрал 15 прекрасных фотографий, которые буквально осыпают зрителя милотой.

1. Принцесса Шарлотта в детских сандалиях своего дяди, принца Гарри

Красные сандалии Шарлотты — это те же самые сандалии, которые носил ее дядя, принц Гарри, в том же возрасте более 30 лет назад. И это не первый случай передачи одежды «по наследству» — королевская семья любит давать вторую жизнь старым вещам.

2. Мужчина помогает жене заново научиться читать

«Я увидел эту пару в Starbucks, где Джон учил Линду алфавиту. Он рассказал, что она потеряла память и заново учится читать. Терпение, любовь и понимание как они есть».

3. Протестующие дарят розу солдату

В 2013 году в Бангкоке проходили массовые антиправительственные восстания. Фото, сделанное во время них, стало символом надежды на преодоление кризиса.

4. Мишель и Барак Обама дурачатся в ожидании премьер-министра Сеула

Президент и первая леди США всегда оставались обычной парой, даже во время официальных встреч. Так было и перед встречей с премьер-министром Сеула в 2016-м.

5. Малыш рад первой встрече с младшей сестрой

Детские эмоции — самые искренние: вы только посмотрите на восторг брата от долгожданного знакомства с младшей сестренкой!

6. Собака спит рядом с уставшими солдатами

Это фото советских солдат сделано в 1942 году: недолгие минуты отдыха в компании питомца.

7. Деменция и инсульт не разрушили 60-летний брак

Эта пара жената уже 60 лет, но ни время, ни болезни жены не ослабили их любовь: несмотря на перенесенный инсульт и деменцию, муж всегда рядом с ней.

8. Неизвестный мужчина кормит бобренка из бутылочки

На фото мужчина из племени индейцев монтанье в Квебеке. Обратите внимание, он даже позаботился о крохотной бутылочке, чтобы бобренку было удобнее есть!

9. Малыш дает цыпленку понюхать цветы

«Мой племянник помогает своему питомцу — цыпленку Печеньке понюхать цветы».

10. Любовь длиной в 63 года

Эта пара на фото в браке уже больше полувека. Внучка-фотограф запечатлела их неугасающую любовь на 63-ю годовщину свадьбы.

11. Самое трогательное фото в честь конца учебного года

Это Софи, и она держит в руках свою фотографию в начале учебного года. К его концу она совершила самое важное достижение — победила рак.

12. Любовь, которая не знает смерти

«Моя девушка работает в Steak’n Shake. Муж этой женщины умер, но она каждый день обедает вместе с ним».

13. 5-летняя девочка поддерживает 89-летнюю женщину во время эвакуации

После урагана «Катрина» жертвам стихии пришлось несколько дней ждать эвакуации. Но эта малышка, пережившая катастрофу и долгие дни ожидания, не забывает оказывать помощь другим — хотя бы успокаивающим жестом.

14. Мальчик обнимает свою собаку-помощника

У Лукаса синдром Санфилиппо, и специально обученный питомец облегчил бы его жизнь. Поэтому, когда отец мальчика узнал, что сыну не могут предоставить такую собаку, он взял щенка из приюта и обучил его сам.

15. Полицейский дарит бездомному новую пару обуви

Прохожая женщина засняла добрый поступок прямо на улице Нью-Йорка: полицейский подарил бездомному мужчине новую пару носков и обувь, чтобы он не замерз.

16. Новорожденные щенки хаски

Кажется, у мамы-хаски закончились чернила прямо во время родов!

Фото на превью East news

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