Мы собрали фото, которые буквально излучают тепло и заботу

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В минуты отчаяния кажется, что в мире никому нет дела друг до друга. Но на самом деле это далеко не так. Не верите? Тогда посмотрите на героев нашей подборки. Они знают, что такое забота и сопереживание, и всегда готовы помочь.

AdMe.ru собрал тех, кто украшает мир своей добротой, эмпатией и вниманием к окружающим.

1. Девушка продала машину, чтобы оплатить операцию для своей собаки

2. Этот парикмахер делает скидку на свои услуги для детей, если те во время стрижки читают вслух книгу

3. «Хорошая девочка пришла проверить, все ли у меня в порядке, потому что услышала, как я уронил что-то на кухне ночью. И на всякий случай захватила утешительный подарок»

4. «Дочь спасла галку, которую атаковали сороки. Оказавшись в безопасности, галка решила провести с нами немножко времени»

5. «Если в Корее вы припарковали авто в месте, где проводятся пыльные строительные работы, на вашу машину наденут такой пакет»

6. «Сегодня ей исполнилось 10 лет. Я взял выходной на работе, чтобы мы могли побыть вместе»

7. Этот рабочий потратил несколько минут, чтобы рассказать ребятишкам все о дорожных работах

8. «На лоджию повадились залетать вороны. Оставила утром на перилах немного корма, а вечером обнаружила на том же месте кусочек сосиски. Такая вот птичья щедрость и забота»

9. «Этот мужчина — отец близнецов. Это их первый полет, и папа решил раздать пассажирам беруши с запиской»

«Дорогие пассажиры, меня зовут Зед, у меня есть братик-близнец Джей. Нам по 5 месяцев, и — вы не поверите! — это наш первый полет на большом самолете! Наверное, я должен быть возбужденным по поводу этой поездки, но все, о чем я могу думать, так это о том, когда меня снова покормят. В этой записке я хочу извиниться за своего братика: у него есть привычка шуметь. А вот я — сущий ангел! Мои родители очень надеются, что мы оба будем вести себя тихо и вы даже забудете, что мы тут. В противном случае вот вам пара берушей, чтобы сделать вашу поездку немного более сносной».

10. Кто-то заботливый оставил на двери послание

«Нет туалетной бумаги».

11. Полицейские из местного отделения дарили цветы мамам на улице в День матери

12. Кто-то принес и оставил мячики в парке для собак

13. «Ко мне подошел парень и спросил, живу ли я в доме, у которого недавно спилили дерево. Я ответил утвердительно, и он попросил подождать. Он вышел из своего дома с этой миской, подарил ее мне со словами: „Я сделал ее из того самого дерева“»

14. Эти ребята стригут газоны у домов старичков и инвалидов совершенно бесплатно

15. Она расстроилась, что не сумела выиграть тираннозавра в автомате игрушек, и тогда дядя вернулся туда на следующий день и выиграл для нее целую семейку

16. «Наши коты поссорились, и родители пытаются их примирить»

Мы уверены: вы тоже встречали настоящую заботу. Расскажите об этом в комментариях, пусть мир узнает об этих героях.