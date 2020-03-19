17 добрых снимков для тех, кто утомлен потоком плохих новостей

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Ученые установили, что все мы подвержены «эффекту негативности»: на плохие новости мы обращаем больше внимания и лучше запоминаем их. Такими нас сделала эволюция, для того чтобы мы могли быстро отреагировать на потенциальную угрозу. Поэтому иногда начинает казаться, что мир — мрачное и опасное место, где не происходит ничего хорошего. Это, разумеется, не так, и вы убедитесь в этом, взглянув на нерпенка, спасенного с дрейфующей льдины, на серьезного кота, которому понадобилось фото на паспорт, и на то, как восстанавливается Австралия после пожара.

Мы в AdMe.ru считаем, что нужно всегда быть в курсе событий, но не забывать при этом, что мозаика жизни цветная, а не черно-белая, и доброе, милое, трогательное и прекрасное встречается в ней ничуть не реже, чем грустное и тревожное. Взгляните сами. А в конце статьи вас ждет самый милый бонус на свете.

1. Новорожденный нерпенок оказался один на тающей льдине посреди Невы, где на него нападали вороны. Его спасла бригада МЧС и доставила в Центр изучения морских млекопитающих. Сейчас он вне опасности

2. «Мы переезжаем в другую страну, и для этого нужно сделать коту паспорт. К фотографии на документ мы отнеслись серьезно»

3. «Джон Сина заплатил за продукты моего дяди в магазине»

4. Алекс Ляху, учитель из Кишинева, пообещал ученикам перекрасить бороду в синий цвет, если больше половины класса получит 9 из 10 баллов за контрольную. И сдержал обещание

5. «Просто хотел показать вам, как зевает маленький бегемотик. Хорошего дня!»

6. Через 57 дней после пожара в Австралии

7. Кейтлин и Олив дружат уже 80 лет, и когда одна из них переехала в дом престарелых, вторая решила присоединиться к ней, чтобы не расставаться уже никогда

8. Обычный парень бесплатно делает ремонт в квартирах ветеранов. Его 10-й ремонт — для 90-летней Галины Аленсандровны, труженика тыла

9. 9 женщин 30 лет оплачивали счета вдов и матерей-одиночек и cобирались в 4 утра, чтобы испечь кексы и разослать незнакомцам с запиской «Кто-то любит тебя». До недавнего времени об этом никто не знал, даже их мужья

10. Какой-то ребенок скоро будет очень счастлив

11. Женщина, которая родилась 29 февраля 1920 года, празднует свой 25-й день рождения

12. Парень пригласил свою девушку на выпускной, выложив приглашение из шоколадных конфет шрифтом Брайля, так как она не видит. Она сказала «да»

13. «Оставил пустую коробку у крыльца. Я вернулся всего через 10 минут и вот что увидел»

14. «Шла на работу в воскресенье, в 7 утра 8 марта. Ко мне подошел незнакомец, подарил этот букет, поздравил с праздником и ушел. Я так смутилась, что толком не поблагодарила его»

15. Девушка села в самолет, чтобы лететь к своему парню. Но после взлета тот неожиданно оказался на борту. И не просто так, а чтобы сделать ей предложение!

16. Новорожденная малышка любуется миром

17. Ну а теперь к действительно важным новостям. В Китае маленькая панда свалилась со столика!

Бонус: а напоследок вот вам пяточки котиков