16 человек, которые в конце любого туннеля видят выход на яркий свет

Работаю в аптеке. Есть у меня постоянная клиентка: живет в соседнем доме, а так как у нее орава малышни, заходит нередко. Всегда улыбчивая, и муж у нее золотой: и тампоны может взять, и посреди ночи для детей лекарство. И вот приходит она как-то и говорит: «Дайте тест на беременность и тампоны» . Спрашиваю, точно ли такой набор. А она: «Точно. Буду мыслить позитивно и притягивать результат». Сама ржет. А через час опять приходит. Пока стояла в очереди, ворковала по телефону, мужу обещала его любимых пирожков. И, поравнявшись с кассой, выдала: «Фигня вся эта материализация желаний! Дайте мне фолиевую кислоту и витамины для беременных!» © Подслушано / Ideer

Когда я работал на АЗС, у меня служил менеджер, который был профессором у себя на родине, в Египте, но не смог найти место в университете моей страны. И поэтому он устроился на это. Он сказал: «Люди смотрят на меня свысока, потому что я иммигрант и работаю на заправке. Но я стал менеджером здесь через полгода и зарабатываю $ 40 000 в год. Ты знаешь как?» Я покачал головой. «Я отношусь к каждой работе, как к своей карьере, пока не найду новую карьеру». Это меня поразило. Я устроился на эту фиговую работу, потому что, как и он, не мог найти должность по своей специальности. Но то, что он сказал, изменило мой взгляд на нее. Пусть я не буду здесь вечно, но, пока я здесь, я должен извлечь из этого максимум пользы. © charlottedhouse / Reddit