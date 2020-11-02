16 человек, которые в конце любого туннеля видят выход на яркий свет
Если ваши мама или папа были оптимистами, вы вполне можете унаследовать эту черту от них. Как показывают исследования, эта особенность передается в 25 % случаев. Но даже если способность позитивно смотреть на вещи вам не дана от рождения, вы легко можете ее развить, стараясь сосредотачиваться на более светлых аспектах жизни и, по возможности, избегая плохих новостей и людей, поливающих все негативом.
Мы в AdMe.ru не знаем, люди из нашей подборки были оптимистичными с рождения или стали с годами. Но их истории, несомненно, заслуживают внимания.
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Когда мы с мужем только встречались, как-то пошли на ярмарку. Там мы взяли по огромному корн-догу и решили добавить горчицы. Я подошла к горчичному насосу, нажала на него, но ничего не произошло. Я нажала снова. Горчица брызнула со всей силы, и я оказалась залита ею с ног до головы. Горчица попала даже на волосы, лишь корн-дог остался не покрыт ею. Совершенно раздавленная, я повернулась к своему парню, а он взглянул на меня, улыбнулся и окунул свой корн-дог в горчицу. А затем вытер ее о свою рубашку и сказал: «Ну вот, теперь мы подходим друг другу». © Onlyifwe / Reddit
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Тридцать лет назад мой сосед по даче ставил себе первый кардиостимулятор. А с ним в госпитале лежал достаточно бодрый 90-летний дед, которому предстояла та же операция. Во время инструктажа врачи объяснили деду, что через 10 лет придется повторить операцию: батарейка да и сам прибор не вечны. На что дед совершенно серьезно возмутился:
— Это что мне теперь, каждые 10 лет к вам ходить? © Simplygreat / Pikabu
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Около года назад была срочная отправка по работе, пришла на почту. А там очередь из 20 человек. И вот представьте: духота; коляски и орущие дети с мамами, ожидающими посылки с AliExpress; бабушки с коммуналкой; секретари, отправляющие по 20 писем сразу. Через 1,5 часа наконец оформила отправку, а женщина, которая была за мной в очереди, говорит оператору:
— Лотерею «Гослото», пожалуйста.
Полтора часа простоять за лотерейкой — невероятный оптимизм у человека. У меня так не получается. © klashka007 / Pikabu
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В юные годы наши друзья поехали толпой на дачу родителей одного парня, чтобы что-то отпраздновать. И так активно отмечали, что в разгар веселья подожгли баню. Утром следующего дня этому парню позвонили родители. Его с трудом растолкали, он кое-как открыл глаза и на вопрос отца: «Как отдыхается?» — смог сказать только одну фразу: «С огоньком». © IamLie / PIkabu
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Мой дедушка работал на мясоперерабатывающей фабрике, поэтому в холодильнике часто были громадные куски мяса или субпродуктов. А поскольку у нас в Ирландии принято готовить мясо на Рождество, к празднику припасли здоровый окорок. Но оказалось, что его нельзя впихнуть ни в одну кастрюлю. У соседей посуду тоже неудобно было просить: все готовили праздничный ужин. Но бабушку невозможно было смутить подобными мелочами. Она приготовила окорок прямо в стиральной машине с вертикальной загрузкой. © Roibaird O Rian / Quora
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Так сложилось, что мое поколение было последним в нашем доме. Во дворе больше не бегает малышня, все уехали в большие города. Но теперь вся вишня достается только мне. Я парень, мне 26 лет. © Подслушано / Vk
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Возвращался из дальней поездки к другу и увидел парня, бредущего на дороге с рюкзачком. Взял его подвезти. По дороге он начал рассказ о своем путешествии с другого конца страны пешком и без денег. Слушал вполуха, пока он не упомянул в разговоре мелкий городишко, откуда я родом. Но я никак не мог вспомнить этого парня. И тут меня озарило:
— Андрей?
Он удивленно посмотрел на меня.
— Ты мой первый сосед по парте.
Так я встретил своего первого друга. Из-за проблемных родителей его со 2-го класса перевели в школу-интернат. Жизнь его потрепала, но он не просил помощи и сохранил позитивный настрой. На вокзале я по-дружески дал ему денег, чтобы он мог добраться домой. Он показал мне, что руки опускать никогда не стоит. © BardyEdwards / Pikabu
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На свадьбу нам подарили чайный сервиз. Я была на сносях и решила не открывать коробку, подождать: посуды было предостаточно. Думала, вот рожу ребенка, и откроем. Потом все было некогда: пеленки, садик и т. д. И вот он момент! Вспомнила о своем сервизе и отпраздновала с ним годовщину развода. Что говорить, чашечки прелестные. © laborotioriya135 / Pikabu
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Забавную картину наблюдала на днях. Еду с работы мимо дома, где бабушка с дедом живут. А старикам привезли целую гору дров. И бабуля складывает дрова в тележку, отвозит, а дед кладет в поленницу. Видимо, устали немного, решили развлечься. Дед бабулю в тележку посадил и катает туда-сюда. Она ругается в шутку, рукой на него машет, а сама смеется, заливается. Притормозила. Смотрю. А самой даже завидно немножко стало и хорошо от увиденного: такие веселые и задорные старички, юные в душе до сих пор. © mamakerova / Pikabu
- Есть у меня один товарищ, оптимизмом и любовью к жизни которого я всегда восхищаюсь. Исторически так сложилось, что в возрасте примерно 12 лет ему пришлось ампутировать кисть руки. Но он всегда весело обыгрывает свой недостаток. Как-то раз наутро после веселой гулянки хозяин квартиры начал ругаться на гостей, мол, разнесли все к чертям. Так мой товарищ недолго думая выдает: «Серег, не парься, мы с тобой в 3 руки все быстро приберем». © Bulbul82 / Pikabu
«Работаю инструктором по парашютному спорту. Сегодня увидел у одного из парашютистов тату: „Ты даже не представляешь, как высоко я могу летать“».
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Работаю в аптеке. Есть у меня постоянная клиентка: живет в соседнем доме, а так как у нее орава малышни, заходит нередко. Всегда улыбчивая, и муж у нее золотой: и тампоны может взять, и посреди ночи для детей лекарство. И вот приходит она как-то и говорит: «Дайте тест на беременность и тампоны». Спрашиваю, точно ли такой набор. А она: «Точно. Буду мыслить позитивно и притягивать результат». Сама ржет. А через час опять приходит. Пока стояла в очереди, ворковала по телефону, мужу обещала его любимых пирожков. И, поравнявшись с кассой, выдала: «Фигня вся эта материализация желаний! Дайте мне фолиевую кислоту и витамины для беременных!» © Подслушано / Ideer
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Недавно нанял нового работника в свою мастерскую. Отличный парень, рукастый, все схватывает мигом. Но вишенкой на торте стал момент, когда я увидел, что он в перерыв размешивает сахар в чае отверткой, которой только что работал. И тут я понял: мы точно сработаемся. © Arafel / Pikabu
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Когда я работал на АЗС, у меня служил менеджер, который был профессором у себя на родине, в Египте, но не смог найти место в университете моей страны. И поэтому он устроился на это. Он сказал: «Люди смотрят на меня свысока, потому что я иммигрант и работаю на заправке. Но я стал менеджером здесь через полгода и зарабатываю $ 40 000 в год. Ты знаешь как?» Я покачал головой. «Я отношусь к каждой работе, как к своей карьере, пока не найду новую карьеру». Это меня поразило. Я устроился на эту фиговую работу, потому что, как и он, не мог найти должность по своей специальности. Но то, что он сказал, изменило мой взгляд на нее. Пусть я не буду здесь вечно, но, пока я здесь, я должен извлечь из этого максимум пользы. © charlottedhouse / Reddit
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Моей соседке уже за 70 лет, ноги не держат, но энергии много. Когда понадобился новый крючок в несущей стене, подругам пришлось долго уговаривать ее, чтобы позвала меня с перфоратором. Быстро все сделал, а уже собираясь уходить, заметил на тумбочке советский пробойник по бетону — инструмент, которым вручную пробивали стену, когда не было перфораторов. Работа была адски тяжелая и муторная.
— А зачем вам этот инструмент?
— Да вот хотела сама все сделать, чтобы вас не звать...
На мое замечание, что работа была ей не по силам, бабушка обиженно (!) ответила:
— Ну я же хорошо поела перед этим! © EdwardKim / Pikabu
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Это были шикарные 2 недели. Никакого стресса, бессонницы и нервов. Моя кожа отдохнула от макияжа, а глаза — от контактных линз. Каждый день куча приятностей типа массажа и большого количества свободного времени. Кто-то подумает, что я рассказываю о заграничном курорте. А вот и нет, я просто попала в больницу. Окружающие, конечно, сочувствуют и переживают, а я просто счастлива! © Подслушано / Vk
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Когда мой брат начал работать полицейским, обнаружил, что приходится подолгу проводить время в одиночестве в патрульном автомобиле, а часы скуки перемежаются с моментами настоящей жути. И вот однажды, когда он думал об этом, он увидел возле своей машины грязного бездомного, лежащего на земле. Брат пошел посмотреть, жив ли он. Тот с трудом открыл мутные глаза. Брат спросил, все ли в порядке. Мужчина хмыкнул. Брат двинулся было прочь, но потом остановился: «Зачем ты живешь? — спросил он. — Что заставляет тебя вставать утром?» Мужчина попытался сесть, его челюсть задвигалась, пока он обдумывал ответ. И наконец сказал: «Завтра будет другой день. Может случиться что-то чудесное». © Jay Bazzinotti / Quora
«Это крошечный тропический лес».
Встречали ли вы по-настоящему позитивных людей? А может, вы сами жизнерадостный человек? Как по-вашему, какие изменения должны произойти в жизни, чтобы пессимист стал оптимистом?