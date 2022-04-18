16 человек, которые точно взяли бы первое место в конкурсе на доброту, если бы он существовал

Каждый из нас хотя бы однажды становился свидетелем спонтанных добрых поступков, а может, даже сам совершал их: помогал животным, например, или выручал незнакомца, которому пришлось нелегко. Согласитесь, так тепло внутри становится, когда можно скрасить чей-то день. Пускай вы с этим человеком, который выручил вас или которого выручили вы, больше и не встретитесь, но вы точно запомните друг друга на всю жизнь.