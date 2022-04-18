16 человек, которые точно взяли бы первое место в конкурсе на доброту, если бы он существовал
Каждый из нас хотя бы однажды становился свидетелем спонтанных добрых поступков, а может, даже сам совершал их: помогал животным, например, или выручал незнакомца, которому пришлось нелегко. Согласитесь, так тепло внутри становится, когда можно скрасить чей-то день. Пускай вы с этим человеком, который выручил вас или которого выручили вы, больше и не встретитесь, но вы точно запомните друг друга на всю жизнь.
Мы в AdMe.ru очень любим находить в сети добрые истории и улыбаться, читая их. Вот и в сегодняшней статье вас ждет порция таких греющих душу случаев.
- Заглянула на днях в свое водительское удостоверение и осознала, что скоро его менять. А будто только вчера я ехала ранним утром на вокзал, чтобы успеть на экзамен в автошколе. Вез меня таксист, мужчина в годах. Узнав, куда я направляюсь, он решил прогнать меня по ПДД, рассказал о возможных ловушках и как их избежать. Не знаю почему, но этот разговор помог мне справиться с паникой, и экзамен в тот день я успешно сдала. © KitanCat / Pikabu
- У меня жена помогает зверушкам. Не то чтобы полностью поддерживаю, но сколотить на даче домик, где могут есть бездомные котики, и пару раз в неделю насыпать им корма или свозить жену в приют, чтобы она погуляла с собаками, я не против. Как-то заехали на автомойку помыть машину после зимы. Зашли к администратору, а там за стойкой мужик. Интересуется: а не нас ли он видел неделей раньше в приюте? Сознаемся, что нас. И тут он говорит: «Я тоже туда с женой езжу помогать иногда. И я хозяин этой мойки. Вам теперь у нас скидка 50 % на все услуги». Мы пытались отказаться и оплатить полную стоимость, но человек был непреклонен. © ZhoraLiberman / Pikabu
- Мой физрук купил мне обед в 3-м классе после того, как я уронил свой на пол. Мне 34 года, а я до сих пор это помню. © bob_rob_III / Reddit
- Как-то был на концерте и пара, стоявшая позади меня, отдала мне VIP-пропуск, чтобы я мог сфотографироваться с артистом. Все потому, что их друг не смог прийти. Никогда не забуду. © Patrollerofthemojave / Reddit
- Мне было 9 лет, я ждала автобус зимой. На мне тонкое было пальто, без шапки и перчаток. И женщина, проезжавшая мимо, увидела меня и остановилась. Она достала одеяло из багажника и обернула его вокруг моей головы и плеч, как большой шарф. Помню, как благодарила ее и спрашивала, как же мне потом вернуть его ей. А она обняла меня и сказала не переживать об этом. Это одеяло до сих пор у меня. © saintdelft / Reddit
- Сидели впятером с друзьями в ресторане, заказывали все, что хотели. Когда уже собрались уходить и надо было оплатить счет, официантка сказала, что он уже оплачен. Я говорю: «Прошу прощения, я же еще ничего не платил». Поворачиваюсь к друзьям — может, кто-то из них успел все оплатить? А официантка говорит: «Кое-кто заплатил за вас и попросил не называть его имени». Это было поразительно. Мы уехали из ресторана и все никак не могли поверить, что такие люди существуют. © Lawrence / Quora
- Выхожу из магазина с полными пакетами покупок. Дошла до своей машины на стоянке, открыла багажник, и тут все мои покупки вывалились из рук. Я давай все собирать, и меня заметила женщина, выезжавшая с парковки. Она остановила машину, вышла и быстро помогла собрать все, что упало. Улыбнулась и сказала: «С кем не бывает». Я обалдела от такой доброты — бросить свою машину посреди дороги и выскочить, чтобы помочь незнакомке! © Jean Smith Boutwell / Quora
- Однажды мы с мамой и сестрой ходили в ресторан. Наш столик обслуживал милый вежливый молодой человек лет 20. Когда мы уже выезжали с парковки, я увидела, что он вышел из ресторана, оглядел стоянку и бросился к нам. Оказывается, мама забыла свою банковскую карточку, когда платила по счету, и этот парень не поленился в разгар работы прямо в рабочей униформе побежать за нами, чтобы ее вернуть. © spartanmaybe / Reddit
- До рождения сына я работала в ресторане. Каждую пятницу к нам приходила пожилая пара. Я сдружилась с ними, и, когда через несколько недель рассказала им, что беременна, женщина связала 2 кардигана для ребенка, упаковала в красивую коробку и подарила мне. Прекрасные, прекрасные люди. © PipperPips / Reddit
- Поехала купить 2-годовалому сыну костюм для утренника в детском саду. Когда мы уходили из магазина, он закатил истерику и повалился на пол в дверном проеме, а у меня в руках, как назло, полно пакетов. Я аж чуть не расплакалась. И тут три женщины подбежали и помогли отнести и пакеты, и ребенка к моей машине, приговаривая, что потом я буду это вспоминать со смехом. А еще один человек тем же вечером написал мне в соцсети, чтобы вернуть кошелек, который я, оказывается, выронила на парковке. © alaaraaf / Reddit
- Училась очно на 4-м курсе универа и работала. Жила в пригороде, до которого нужно было ехать несколько часов на автобусе. И случилось мне уснуть в автобусе на плече у незнакомого мужика. Проснулась от вопроса: «На какой остановке тебе выходить?» Сквозь сон пробубнила название, а в ответ услышала: «Спи, спи». На нужной остановке дядька меня разбудил, я, полусонная, поплелась домой. Прошло почти 20 лет, а я все еще благодарна тому человеку, который дал выспаться и проследил, чтобы вышла где надо. © laska82 / Pikabu
- После травмы ходил с тросточкой. Движение давалось с трудом, приседания и наклоны почти невозможны. И вот я спускаюсь по лестнице, звонит рабочий телефон — старый, кнопочный. Вынимаю и роняю его. Аппарат падает, разлетаются крышка, симка и батарея. Понимаю, что собрать все это самостоятельно не смогу. Тут хлопает дверь в подъезде, на площадку влетает пацан лет 11–12 и со словами «О, у меня такой был! Вы не бойтесь, они неубиваемые» быстро, как фокусник, за 5 секунд собирает телефон и сует мне: «Работает!» Кроме как крикнуть вслед «спасибо», я ничего не успел. © Cthutq24 / Pikabu
- 3 года назад мы с мужем решились купить квартиру. Я ездила с агентом на просмотры, была зима. И вот однажды мы приехали на один адрес, ждали хозяев. На улице минус 20, рядом с подъездом мусорные баки. Слышу писк. Подошла, а там новорожденные котята, 7 штук. Не стала ждать хозяев — завернула котят в шарф и повезла домой. Котята подросли, мы их всех раздали. А квартиру мы потом купили без агента у хозяйки квартиры, которую снимали, за очень хорошую цену. © Анна Афанасьева
- В прошлом году иду по улице, попиваю кофеек. Осень, гололед. Машина пытается заехать на горку и никак — соскальзывает. Ставлю стаканчик на землю, подбегаю, начинаю толкать. Мимо идут двое рабочих, молча подбегают и начинают помогать. Мужик в пальто и при галстуке тоже ставит кейс и помогает. Все это занимает секунд 10. Машина заехала, все мужики молча продолжили свой путь. Водитель вылез из машины, но никого уже не было — как в кино прямо. © Артем Петухов / AdMe
- Я как-то поздно с работы шла. К вечеру погода сильно испортилась: холодина, ливень. Транспорта все нет. Остановилась машина, водитель кивает: «Садись». Я мотаю головой: нет, мол. Он: «Да садись, уже вся синяя!» И я так замерзла уже, что рискнула. Он меня молча довез, куда сказала, я пискнула у дома: «Спасибо», выскочила и бегом к подъезду. Мужик, я тебя не запомнила, потому что даже глаза поднять боялась, но твой поступок 20 лет помню! © Sandra / AdMe
- Как-то хмурым зимним утром не успела выпить кофе, взяла с собой в термосе и спросонья неплотно завинтила крышку. Еду в метро, и тут женщина, над которой я нависаю, говорит: «У вас из сумки капает». Полтермоса горячего кофе просочилось через тканевую сумку: ее и мои ботинки — в кофе, брюки — в кофе... Ожидала гневную тираду в свой адрес, но она просто достала сухие платочки и помогла мне вытереть все это безобразие. Еще с собой платочков дала и пожелала спокойного дня. © Senber / AdMe
А какие добрые и трогательные поступки когда-либо совершали вы или кто-то по отношению к вам?
AdMe/Добро/16 человек, которые точно взяли бы первое место в конкурсе на доброту, если бы он существовал
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